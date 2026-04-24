Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Do wypadku doszło po godz. 13.00 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Śląska policja apeluje o spokój

W piątkowym wpisie na Facebooku śląska policja odniosła się do pojawiających się licznych komentarzy i spekulacji na temat tej tragedii. Policjanci zaapelowali o powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji. Jednocześnie zaapelowali, by zgłaszali się świadkowie tej tragedii.

„Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku” – zaznaczyła śląska policja. Jednocześnie poprosiła „o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje”.

Zwróciła się też z apelem do wszystkich osób, które były świadkami wypadku lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą. Apel kierowany jest również do kierowców przejeżdżających w tym czasie przez miejsce, w którym doszło do wypadku, i mogą mieć nagrania z kamer samochodowych.

Śmierć posła Litewki: wstępne ustalenia policji

Wcześniej policja informowała, że według wstępnych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Medycy podjęli próbę reanimacji, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne. Na miejscu przez kilka godzin trwały oględziny połączone z zabezpieczaniem śladów.

Na polecenie prokuratora kierujący Mitsubishi został zatrzymany. Badanie trzeźwości nie wykazało w jego organizmie alkoholu, jednak w celu przeprowadzenia dokładnych badań, również na zawartość innych niedozwolonych środków w organizmie, została od niego pobrana krew. Na podstawie zebranych dowodów, przeprowadzonych badań z udziałem biegłych i innych materiałów, które są już systematycznie zbierane w tej sprawie, śledczy będą ustalali dokładny przebieg i okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia – zaznaczyła policja.

Informacje o dotychczasowych ustaleniach śledztwa prokuratura ma przekazać podczas zaplanowanej na piątkowe popołudnie konferencji prasowej.