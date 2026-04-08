Giełda Warszawa rośnie po rozejmie USA z Iranem

Po ogłoszeniu dwutygodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie, główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli WIG oraz WIG20 zyskiwały w środę po ok. 3 proc.
oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 10:53

Po ogłoszeniu dwutygodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie, główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli WIG oraz WIG20 zyskiwały w środę po ok. 3 proc. Kurs Orlenu spadał o ponad 6 proc., z kolei wzrosty na akcjach KGHM przekroczyły 9 proc.

W środę na otwarciu warszawskiej giełdy główne indeksy (WIG oraz WIG20) zyskiwały po ok. 3 proc. Zrzeszający 20 największych spółek indeks WIG20 na otwarciu był na poziomie ok. 3 526 pkt. i rósł o ponad 3 proc. Z kolei szeroki indeks WIG miał ok. 128 899 pkt. i zyskiwał niemal 3 proc.

Spółki na GPW: KGHM rośnie, Orlen i JSW notują duże spadki

Na otwarciu sesji akcje Orlenu zniżkowały o ponad 6 proc. do ok. 126 zł za papier. Spadki objęły też m.in. kurs Bogdanki (o ponad 17 proc.), a Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) traciła 12 proc.

Zyskiwały za to walory KGHM (o ponad 9 proc.), które kosztowały ok. 303 zł za akcję. Po 5-6 proc. rosły również kursy Allegro, PKO BP, mBanku, Santander Bank Polska, Pekao, Modivo i Budimexu.

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381208mega.png
Źródło: PAP

