Trump zatrzymuje uderzenie na Iran w ostatniej chwili. Ważne deklaracje

Ogłoszona przez Donalda Trumpa decyzja była bezpośrednią odpowiedzią na działania dyplomatyczne Pakistanu. Premier Shehbaz Sharif oraz marszałek Asim Munir zwrócili się do amerykańskiego przywódcy o powstrzymanie planowanych uderzeń na Iran. W zamian Teheran miał zobowiązać się do pełnego przywrócenia żeglugi przez cieśninę Ormuz.

– Pod warunkiem, że Iran zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie na okres dwóch tygodni – przekazał Donald Trump.

Rozejm ma charakter obustronny i obejmuje zarówno działania Stanów Zjednoczonych, jak i operacje prowadzone przez Izrael. Decyzja zapadła tuż przed wyznaczonym przez Waszyngton ultimatum, które przewidywało możliwość przeprowadzenia szeroko zakrojonych ataków na irańską infrastrukturę.

Irański plan i negocjacje pokojowe

Kluczowym elementem obecnego etapu konfliktu jest przedstawiony przez Teheran dziesięciopunktowy plan rozwiązania sporu. Według administracji amerykańskiej dokument ten stanowi „praktyczną podstawę do dalszych negocjacji”, a większość spornych kwestii została już wstępnie uzgodniona.

Władze Iranu potwierdziły gotowość do rozmów i zapowiedziały, że negocjacje mogą rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w Islamabadzie. Plan zakłada m.in. zapewnienie bezpieczeństwa transportu przez cieśninę Ormuz, ale także rozmowy o zniesieniu części sankcji oraz zmianach w obecności militarnej USA w regionie.

Jednocześnie Teheran podkreśla, że zawieszenie broni nie oznacza zakończenia wojny. Irańskie władze zaznaczają, że dalszy przebieg rozmów zależy od rzeczywistego przestrzegania ustaleń przez wszystkie strony konfliktu.

Izrael wstrzymuje działania, ale napięcie pozostaje

Według przedstawicieli administracji amerykańskiej Izrael również zgodził się na udział w dwutygodniowym zawieszeniu broni. Oznacza to czasowe wstrzymanie bombardowań Iranu oraz operacji wymierzonych w powiązane z nim struktury w regionie.

Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja pozostaje wyjątkowo napięta. Jeszcze w dniu ogłoszenia rozejmu dochodziło do kolejnych ataków i działań odwetowych. Eksperci wskazują, że krótkoterminowe porozumienie ma charakter testowy i może zostać szybko zerwane w przypadku naruszenia warunków.

Cieśnina Ormuz jako klucz do globalnej stabilności

Centralnym punktem negocjacji pozostaje cieśnina Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków transportowych na świecie. To właśnie przez ten wąski przesmyk przepływa około 20 proc. globalnych dostaw ropy naftowej oraz znacząca część skroplonego gazu ziemnego.

Zablokowanie cieśniny w trakcie konfliktu doprowadziło do poważnych zakłóceń na rynkach energetycznych. Iran zapowiedział, że w ramach rozejmu zapewni bezpieczny tranzyt, pod warunkiem wstrzymania ataków na jego terytorium.

Znaczenie Ormuzu wykracza daleko poza region Bliskiego Wschodu. Szczególnie uzależnione od tego szlaku są gospodarki azjatyckie, które importują większość surowców energetycznych właśnie z Zatoki Perskiej.

Gwałtowna reakcja rynków i spadki cen ropy

Informacja o zawieszeniu broni natychmiast przełożyła się na sytuację gospodarczą. Globalne rynki finansowe zareagowały wyraźnym optymizmem, a ceny ropy gwałtownie spadły.

Kontrakty terminowe na ropę naftową obniżyły się o kilkanaście procent w ciągu kilku godzin, co było bezpośrednim efektem oczekiwań na wznowienie transportu przez cieśninę Ormuz.

Jednocześnie indeksy giełdowe w Azji i Stanach Zjednoczonych zanotowały dynamiczne wzrosty. Inwestorzy uznali, że ryzyko poważnego kryzysu energetycznego zostało przynajmniej tymczasowo ograniczone.

Presja gospodarcza i kalkulacje polityczne

Decyzja Donalda Trumpa była w dużej mierze wynikiem presji ekonomicznej. Przedłużający się konflikt doprowadził do wzrostu cen energii, zaburzeń w handlu międzynarodowym oraz rosnących kosztów militarnych.

Analitycy podkreślają, że dalsza eskalacja mogła doprowadzić do poważnych konsekwencji dla globalnej gospodarki, w tym gwałtownego wzrostu inflacji i destabilizacji rynków finansowych.

Zawieszenie broni daje obu stronom czas na wypracowanie bardziej trwałego porozumienia.