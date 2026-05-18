Cezary Kucharski kontra adwokat Roberta Lewandowskiego. Jest wyrok sądu

Cezary Kucharski został uznany winnym czterech z sześciu zarzucanych mu czynów. Były agent Roberta Lewandowskiego musi zapłacić 90 tys. zł grzywny, musi także wpłacić 100 tys. zł na rzecz organizacji charytatywnej.

Głośny spór z prawnikiem Lewandowskiego

Animozje między Robertem Lewandowskim a jego byłym agentem Cezarym Kucharskim ciągną się od lat. Tym razem sądowy spór dotyczył nie samego piłkarza bezpośrednio, a jego adwokata Tomasza Siemiątkowskiego.

Kucharski w mediach społecznościowych oraz podczas udzielanych wywiadów nie omieszkał nazwać prawnika członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Kucharski publicznie oskarżał także Siemiątkowskiego o dostarczanie sfałszowanych dowodów do sądu. Zarzucał mu także powiązania z władzą.

Kucharski w końcu się doigrał, bo w ocenie sądu cztery z sześciu wypowiedzi, nad którymi pochylił się sąd, zostały uznane za pomówienia.

Miażdżące dla Kucharskiego uzasadnienie sądu

W ocenie sądu oskarżony miał pełną świadomość, że tak radykalne wypowiedzi mogą być uznane za pomówienia. Sąd zwrócił także uwagę na fakt, że mimo tej świadomości Kucharski "nie przestał w sposób kategoryczny i stanowczy wypowiadać się na temat Tomasza Siemiątkowskiego".



- Wypowiadając takie słowa, pomówił oskarżyciela o takie postępowania, które mogą go poniżyć w opinii publicznej - przytoczono w uzasadnieniu.

Sąd w sentencji wyroku zwrócił także uwagę, że treść wywiadów udzielanych przez Cezarego Kucharskiego oraz jego wpisy w mediach społecznościowych sugerowały, że Tomasz Siemiątkowski, który prowadził z ramienia Roberta Lewandowskiego postępowanie przeciwko Kucharskiemu, należał do zorganizowanej grupy przestępczej i preparował dowody.

W ocenie sądu "okoliczności te stanowią o bardzo wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynów. Dlatego też oskarżony został uznany za winnego" - podano w uzasadnieniu wyroku.

Zgodnie z wyrokiem Kucharski musi pokryć koszty postępowania, zapłacić 90 tys. zł grzywny oraz wpłacić 100 tys. zł na rzecz fundacji siepomaga.pl. Podczas ogłoszenia wyroku na sali nie było ani Cezarego Kucharskiego, ani jego pełnomocnika. Na odwołanie się od wyroku Kucharski i jego adwokat mają 14 dni.