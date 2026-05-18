Prace zostaną podzielone na kilka etapów, aby utrzymać ruch na jednym z ważniejszych odcinków DK10. Najpierw wykonawca wybuduje most tymczasowy po południowej stronie obecnej przeprawy. Dopiero po przeniesieniu ruchu drogowców na nowy obiekt tymczasowy rozpocznie się rozbiórka starego mostu.

Jak poinformowała przedstawicielka GDDKiA Alina Cieślak, nowa konstrukcja zastąpi wysłużony obiekt, który od dekad obsługuje ruch tranzytowy oraz lokalny w Pile. Obecny most jest konstrukcją trzyprzęsłową. Powstał prawdopodobnie w 1952 roku, a niemal trzy dekady później został dodatkowo poszerzony. Eksploatacja przez kilkadziesiąt lat i rosnące natężenie ruchu sprawiły, że konieczna stała się budowa nowej przeprawy.

Droga krajowa nr 10 należy do najważniejszych tras komunikacyjnych północno-zachodniej Polski. Łączy m.in. aglomerację szczecińską, Piłę, Bydgoszcz i Warszawę. W ostatnich latach ruch ciężarowy na tej trasie systematycznie wzrastał, co dodatkowo obciążało stary most na Gwdzie.

Nowy most na DK10 z chodnikiem i ścieżką rowerową

W miejscu starej przeprawy powstanie nowoczesny trójprzęsłowy most o długości ponad 80 metrów i szerokości przekraczającej 15 metrów. Konstrukcja zostanie wyposażona nie tylko w jezdnię dla samochodów, ale również w pełnowymiarowy chodnik oraz ścieżkę rowerową.

To istotna zmiana z punktu widzenia mieszkańców Piły i rowerzystów korzystających z lokalnych tras. Samorządowcy od lat wskazywali, że infrastruktura pieszo-rowerowa przy obecnym moście nie odpowiada współczesnym standardom bezpieczeństwa i przepustowości.

Nowa konstrukcja zostanie oparta na czterech podporach. GDDKiA przekazała, że most będzie miał żelbetową płytę zespoloną ze sprężonymi dźwigarami. Tego typu rozwiązania stosowane są obecnie przy budowie nowoczesnych przepraw drogowych ze względu na większą trwałość i odporność na intensywny ruch ciężarowy.

Przejście dla zwierząt pod mostem

Projekt inwestycji obejmuje również rozwiązania środowiskowe. Pod mostem powstanie przejście dla zwierząt, które ma umożliwić bezpieczną migrację fauny wzdłuż doliny Gwdy. Takie rozwiązania są obecnie standardem przy dużych inwestycjach drogowych współfinansowanych przez Unię Europejską.

Eksperci od infrastruktury podkreślają, że współczesne inwestycje mostowe coraz częściej muszą uwzględniać nie tylko potrzeby kierowców, ale także kwestie ochrony środowiska, retencji wód oraz ograniczania wpływu infrastruktury na lokalne ekosystemy.

Gwda przepływająca przez Piłę jest jedną z ważniejszych rzek regionu i stanowi część korytarza ekologicznego wykorzystywanego przez dzikie zwierzęta. Budowa przejścia pod mostem ma ograniczyć ryzyko kolizji zwierząt z pojazdami oraz poprawić ciągłość naturalnych szlaków migracyjnych.

Unijne dofinansowanie dla inwestycji w Pile

Budowa nowego mostu w Pile otrzymała wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Program ten wspiera strategiczne inwestycje infrastrukturalne poprawiające transport drogowy i bezpieczeństwo na transeuropejskiej sieci transportowej.

W ostatnich latach GDDKiA realizuje coraz więcej modernizacji mostów wybudowanych w latach 50. i 60. XX wieku. Wiele z tych obiektów projektowano dla znacznie mniejszego ruchu niż obecnie. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tysiące mostów w Polsce wymagają obecnie przebudowy, wzmocnienia lub kompleksowych remontów.

Przebudowa przeprawy na Gwdzie ma poprawić bezpieczeństwo, zwiększyć przepustowość DK10 i ograniczyć ryzyko przyszłych awarii technicznych na jednym z kluczowych odcinków komunikacyjnych regionu.

