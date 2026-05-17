Coraz więcej rodzin dopiero po rozmowie z lekarzem albo po pobycie w szpitalu dowiaduje się, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia z gminy. Problem polega na tym, że sama diagnoza nie wystarcza, a komisje analizują znacznie więcej niż nazwę choroby wpisaną w dokumentacji.

Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Kto dostanie 215,84 zł i jakie trzeba mieć orzeczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie i przysługuje osobom, które posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności albo ukończyły 75 lat. Świadczenie wypłaca gmina lub miejski ośrodek pomocy społecznej. Najczęściej świadczenie otrzymują:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

seniorzy po 75. roku życia.

Wbrew obiegowym opiniom przepisy nie zawierają urzędowej „listy chorób”, która automatycznie daje prawo do pieniędzy. Komisja ocenia przede wszystkim, czy stan zdrowia powoduje trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, wymaga stałej pomocy albo wiąże się z ryzykiem nagłych pogorszeń zdrowia. Dla części rodzin największym zaskoczeniem okazuje się fakt, że nawet dobrze znana choroba przewlekła nie gwarantuje pozytywnej decyzji. Z drugiej strony osoby z mniej oczywistymi schorzeniami czasem uzyskują świadczenie bez większych problemów, jeśli dokumentacja pokazuje realne ograniczenia w codziennym życiu.

Zasiłek pielęgnacyjny a choroby. Przy jakich schorzeniach można dostać świadczenie?

Największe zainteresowanie budzą dziś sprawy związane z cukrzycą typu 1, szczególnie u dzieci korzystających z pomp insulinowych i systemów monitorowania glikemii. Komisje analizują wtedy między innymi ryzyko ciężkich hipoglikemii, konieczność stałej kontroli poziomu cukru oraz potrzebę pomocy opiekuna.

Na świadczenie mogą liczyć także osoby cierpiące na:

choroby neurologiczne ,

, epilepsję ,

, schorzenia wzroku ,

, choroby psychiczne ,

, nowotwory ,

, POChP i ciężkie choroby płuc ,

, niewydolność serca i schorzenia kardiologiczne ,

, choroby autoimmunologiczne ,

, zaawansowane choroby ortopedyczne.

Lekarze i organizacje pacjenckie zwracają uwagę, że komisje coraz częściej skupiają się na dokumentacji dotyczącej codziennego funkcjonowania chorego. Znaczenie mają hospitalizacje, nagłe pogorszenia stanu zdrowia, konieczność stałej opieki albo trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Odmowa zasiłku pielęgnacyjnego. Najczęstsze powody decyzji komisji

Sama diagnoza bardzo często nie wystarcza do uzyskania świadczenia. Komisje odrzucają część wniosków, gdy dokumentacja medyczna nie pokazuje wyraźnego wpływu choroby na codzienne życie pacjenta.

Najczęstsze powody odmowy to :

brak aktualnej dokumentacji,

dobrze kontrolowana choroba bez powikłań,

brak informacji o konieczności pomocy innych osób,

niewielkie ograniczenia ruchowe,

brak hospitalizacji lub nagłych incydentów zdrowotnych,

niekompletne zaświadczenia od specjalistów.

Pacjenci z cukrzycą często słyszą podczas komisji pytania o utraty przytomności, epizody ciężkiej hipoglikemii albo konieczność pomocy drugiej osoby przy leczeniu. Z kolei osoby z chorobami neurologicznymi muszą zwykle dokładnie opisywać problemy z poruszaniem się, pamięcią czy wykonywaniem codziennych czynności. W praktyce ogromne znaczenie ma dobrze przygotowana dokumentacja. Lekarze zajmujący się orzecznictwem przyznają nieoficjalnie, że dwa podobne przypadki mogą zakończyć się zupełnie inną decyzją, jeśli jeden pacjent przedstawia szczegółową historię leczenia, a drugi jedynie podstawowe wyniki badań.

Jak dostać zasiłek pielęgnacyjny? Orzeczenie, dokumenty i wniosek krok po kroku

Pierwszy krok prowadzi do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tam pacjent składa wniosek wraz z dokumentacją medyczną. Najczęściej potrzebne są:

wniosek o wydanie orzeczenia,

zaświadczenie lekarskie,

historia leczenia,

wypisy ze szpitala,

wyniki badań,

opinie specjalistów.

Po analizie dokumentów komisja wyznacza termin posiedzenia. Część pacjentów odpowiada na pytania osobiście, inni przedstawiają dodatkowe dokumenty jeszcze przed spotkaniem. Rodzice dzieci z cukrzycą coraz częściej dołączają wydruki z pomp insulinowych i systemów monitorowania glikemii. W przypadku chorób neurologicznych albo psychiatrycznych duże znaczenie mają natomiast opinie dotyczące codziennego funkcjonowania chorego. Po uzyskaniu orzeczenia można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w gminie albo ośrodku pomocy społecznej.

Najwięcej nieporozumień dotyczy nazw świadczeń. Wiele osób używa ich zamiennie, choć obowiązują zupełnie inne zasady wypłat.

Świadczenie Dla kogo Kto wypłaca Zasiłek pielęgnacyjny osoby z orzeczeniem lub seniorzy 75+ gmina Dodatek pielęgnacyjny emeryci i renciści niezdolni do samodzielnej egzystencji ZUS Świadczenie pielęgnacyjne opiekunowie osób z niepełnosprawnością gmina Świadczenie wspierające osoby z decyzją WZON i odpowiednią liczbą punktów ZUS

To właśnie pomyłki między zasiłkiem pielęgnacyjnym a dodatkiem pielęgnacyjnym powodują później wiele rozczarowań. Seniorzy często zakładają, że oba świadczenia można pobierać równocześnie, tymczasem przepisy przewidują ograniczenia.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje? Lista najważniejszych wykluczeń

Przepisy przewidują kilka sytuacji, w których gmina odmawia wypłaty świadczenia. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która :

pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS,

przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,

otrzymuje podobne świadczenie za granicą,

nie posiada wymaganego orzeczenia.

Ważne Szczególnie dużo problemów pojawia się przy koordynacji świadczeń między Polską a innymi państwami Unii Europejskiej. Rodziny pracujące za granicą często dowiadują się dopiero po kilku miesiącach, że konieczne będzie wyjaśnienie prawa do świadczeń w dwóch krajach jednocześnie.

Cukrzyca typu 1 u dzieci a orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice coraz częściej się odwołują

Temat orzeczeń dla dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 regularnie wraca podczas prac komisji oraz debat organizacji pacjenckich. Rodzice podkreślają, że codzienne funkcjonowanie dziecka nadal wymaga ciągłej kontroli poziomu glukozy, podawania insuliny i szybkiego reagowania na niebezpieczne spadki cukru, również w nocy.

Część rodzin opisuje sytuacje, w których komisje przyznają orzeczenia tylko na rok lub dwa lata, mimo że cukrzyca typu 1 pozostaje chorobą przewlekłą wymagającą stałego leczenia. Zdarzają się także odmowy przyznania punktów dotyczących konieczności opieki lub współudziału opiekuna w leczeniu dziecka, co później prowadzi do odwołań do wojewódzkich zespołów orzekających.

Podstawa prawna