Można dostać 140 tys. na remont domu. Nie ma progu dochodowego

Remont mieszkania bez barier. PFRON dokłada się do inwestycji

Modernizacja łazienki, usunięcie progów czy montaż udogodnień zwiększających dostępność bywają jednak kosztowne. W 2026 roku można skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W określonych przypadkach fundusz może pokryć znaczną część wydatków związanych z usuwaniem barier architektonicznych, jakie miałaby ponieść osoba z niepełnosprawnością.

Na te zmiany w domu otrzymasz pieniądze. Lista prac z dofinansowaniem

Program nie służy finansowaniu zwykłych remontów ani odświeżania wnętrz. Jego celem jest poprawa warunków życia poprzez likwidację przeszkód utrudniających funkcjonowanie. Przykładowe działania objęte wsparciem:

Łazienka

zamiana wanny na prysznic z siedziskiem,

montaż kabiny bez brodzika typu walk-in,

instalacja poręczy i uchwytów,

usunięcie progów.

Pomieszczenia mieszkalne

poszerzenie przejść i drzwi,

usunięcie progów między pokojami,

zmiana układu zwiększająca swobodę poruszania się.

Ułatwienia komunikacyjne

wykonanie podjazdów,

montaż rozwiązań wspierających przemieszczanie się w budynku.

Finansowe pułapki remontu. Za co zapłaci fundusz, a na co nie da ani grosza?

Nie każdy wydatek związany z remontem zostanie zaakceptowany. Czego PFRON nie sfinansuje,a co tak?

Obszar Możliwe do sfinansowania Nie zostaną sfinansowane łazienka poręcze, kabina walk-in, dostosowana toaleta wymiana płytek ze względów estetycznych kuchnia obniżenie blatów, rozwiązania poprawiające dostępność standardowe wyposażenie AGD komunikacja likwidacja progów, podjazdy, szersze drzwi malowanie ścian i prace dekoracyjne

Kto ma prawo do wsparcia? Trzy warunki, które trzeba spełnić

Dofinansowanie nie jest przyznawane automatycznie. Osoba składająca wniosek musi spełnić kilka warunków jednocześnie:

posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ,

, wykazać trudności związane z poruszaniem się,

mieć prawo do korzystania z nieruchomości (np. własność, najem lub inny tytuł prawny).

W przypadku wynajmowanego mieszkania konieczna może być dodatkowo zgoda właściciela na wykonanie planowanych prac.

Nawet 144 tysiące złotych na remont. Ile wynosi wkład własny?

Obowiązujące zasady dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie współfinansowania remontu przewidują wysoki poziom dofinansowania. Ile można dostać?

fundusz może pokryć do 95% kosztów ,

, wkład własny wynosi co najmniej 5%.

Górny limit zależy od 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z najnowszym komunikatem GUS, przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 9652,19 zł brutto. Oznacza to, że maksymalne dofinansowanie wynosi 144 782,85 brutto. Choć w przypadku wielu wniosków przyznano kilkanaście tysięcy złotych, zdarzają się także zdecydowanie wyższe kwoty wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek o pieniądze? Te instytucje dzielą budżet na remonty

Wnioski nie trafiają bezpośrednio do centrali PFRON. Obsługą zajmują się lokalne jednostki, takie jak:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR).

Wniosek o dofinansowanie. Co trzeba przygotować przed wizytą w urzędzie?

Zakres dokumentacji może różnić się między powiatami. Zazwyczaj wymagane są:

kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

dokument potwierdzający prawo do lokalu,

kosztorys planowanych prac,

informacje o dochodach i składzie gospodarstwa domowego,

dokumentacja medyczna uzasadniająca konieczność zmian.

Przed złożeniem wniosku warto wcześniej sprawdzić wymagania obowiązujące w lokalnym urzędzie.

Najczęstszy błąd wnioskodawców. Nie zaczynaj prac zbyt wcześnie

Istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać. Jakich?

Nie rozpoczynaj prac przed uzyskaniem decyzji i podpisaniem umowy.

i podpisaniem umowy. Wszelkie zmiany względem zatwierdzonego kosztorysu powinny zostać zgłoszone.

Wymagania formalne mogą różnić się w zależności od miejsca składania dokumentów.

Od wniosku do przelewu. Procedura krok po kroku

Proces zwykle przebiega według następującego schematu:

Przygotowanie projektu oraz kosztorysu.

Złożenie dokumentów do odpowiedniej jednostki.

Oczekiwanie na decyzję.

Podpisanie umowy.

Realizacja prac remontowych.

Rozliczenie kosztów i przedstawienie faktur.

Kontrola wykonanych prac i przekazanie środków.

Po zakończeniu formalności i odbiorze inwestycji dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z zasadami programu.