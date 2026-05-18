Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone 31 marca przez gdańskie biuro poselskie Katarzyny Kotuli. Jak przekazała ministra przed przesłuchaniem, celem postępowania jest ustalenie, czy podczas przygotowań do gali mogło dojść do wykorzystania osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

„Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję agresji i przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej” – powiedziała Katarzyna Kotula przed wejściem do prokuratury.

Według informacji przekazanych przez ministerstwo oraz autorów zawiadomienia, śledczy mają sprawdzić między innymi, czy z uczestnikami planowanej gali podpisywano umowy lub odbierano od nich oświadczenia woli. Prokuratura ma również ustalić warunki finansowe proponowane uczestnikom oraz osoby odpowiedzialne za ich rekrutację.

Sama gala ostatecznie się nie odbyła, jednak sprawa nie została zamknięta. Zdaniem Katarzyny Kotuli organizatorzy podobnych wydarzeń nadal próbują tworzyć nowe formaty oparte na kontrowersjach, przemocy i upokarzaniu uczestników w celu generowania wyświetleń oraz zysków z reklam i transmisji internetowych.

Prime MMA i rosnące kontrowersje wokół freak fightów

Federacja Prime MMA działa od 2021 roku i należy do najbardziej rozpoznawalnych organizatorów gal typu freak fight w Polsce. Formuła tego typu wydarzeń opiera się na walkach celebrytów, influencerów, youtuberów i internetowych twórców, często budujących popularność na kontrowersjach.

Rynek freak fightów w ostatnich latach rozrósł się w Polsce do ogromnych rozmiarów. Gale organizowane przez federacje takie jak Prime MMA, Fame MMA czy Clout MMA generują milionowe wyświetlenia w mediach społecznościowych oraz duże wpływy z transmisji PPV. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się zarzuty dotyczące promowania patologicznych zachowań, agresji, upokarzania uczestników czy wykorzystywania osób znajdujących się w kryzysie.

To właśnie planowany format „Kloszard Kombat” wywołał jedną z największych fal krytyki wobec branży. W mediach społecznościowych federacji pojawiały się materiały promujące walki osób bezdomnych. Po nagłośnieniu sprawy głos zabrali politycy, organizacje społeczne i aktywiści zajmujący się pomocą osobom wykluczonym społecznie.

Presja opinii publicznej okazała się na tyle silna, że władze Lubina cofnęły zgodę na wynajem hali, w której miało odbyć się wydarzenie. Niedługo później organizatorzy wycofali się z realizacji gali.

Patostreaming i patogale celem nowych przepisów

Sprawa „Kloszard Kombat” zbiegła się z pracami nad zmianami prawa dotyczącymi patostreamingu i przemocy w internecie. Katarzyna Kotula poinformowała, że w Sejmie trwają obecnie prace nad połączonymi projektami przygotowanymi przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Projektowane przepisy mają przewidywać penalizację treści pokazujących poniżanie ludzi, przemoc lub zmuszanie uczestników do niebezpiecznych zachowań w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Chodzi przede wszystkim o zjawisko patostreamingu, które od lat pozostaje jednym z największych problemów polskiego internetu.

Według ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, ogromna część takich materiałów trafia do nieletnich odbiorców za pośrednictwem popularnych platform społecznościowych. Organizacje społeczne od dawna alarmują, że obecne mechanizmy moderacji treści są niewystarczające, a twórcy publikujący brutalne lub poniżające materiały nadal mogą skutecznie je monetyzować.

Odpowiedzialność platform cyfrowych i weryfikacja wieku

Równolegle prace nad nowymi regulacjami prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Jak poinformowała Katarzyna Kotula, przygotowywany projekt ma ograniczyć dostęp małoletnich do szkodliwych materiałów oraz zwiększyć odpowiedzialność platform internetowych za publikowane treści.

Jednym z kluczowych elementów ma być skuteczniejsza weryfikacja wieku użytkowników. Dyskutowane są również rozwiązania dotyczące szybszego usuwania materiałów zawierających przemoc, poniżanie lub wykorzystywanie osób znajdujących się w kryzysie.

W ostatnich latach temat patostreamingu wielokrotnie wracał w debacie publicznej po głośnych transmisjach publikowanych przez internetowych twórców. Rzecznik Praw Dziecka, organizacje pozarządowe i eksperci od cyberbezpieczeństwa wskazywali, że brak skutecznych regulacji pozwala twórcom zarabiać na materiałach opartych na przemocy, uzależnieniach i degradacji uczestników.

Katarzyna Kotula ujawniła również, że po nagłośnieniu sprawy „Kloszard Kombat” otrzymywała ostrzeżenia i sugestie, by przestać zajmować się tym tematem. Nie podała jednak szczegółów dotyczących autorów tych wiadomości.

Gdańska prokuratura bada odpowiedzialność organizatorów

Na obecnym etapie postępowania Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi czynności mające ustalić pełny przebieg przygotowań do gali oraz zakres odpowiedzialności organizatorów. Śledczy analizują dokumenty, materiały promocyjne oraz sposób rekrutacji uczestników.

Sprawa może stać się jednym z ważniejszych precedensów dotyczących odpowiedzialności za organizację wydarzeń opartych na upokarzaniu i wykorzystywaniu osób znajdujących się w kryzysie życiowym. Równolegle trwa polityczna dyskusja o tym, gdzie powinny przebiegać granice internetowej rozrywki oraz czy platformy cyfrowe powinny ponosić większą odpowiedzialność za treści publikowane przez twórców.