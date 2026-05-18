„Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.20 206 rezygnację z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa” – napisała Pawełczyk-Woicka.

Była już przewodnicząca KRS dodała, że jej rezygnacja nakłada na Małgorzatę Manowską, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego obowiązek zwołania posiedzenia plenarnego w celu wyboru nowego przewodniczącego. Jak dodała, to, czy posiedzenie zostanie zwołane w składzie wybranym przez Sejm w piątek 15.05, czy w składzie dotychczasowym uzależnione jest od decyzji prezes SN.

Sejm wybrał nowych członków KRS mimo decyzji TK

Przypomnijmy, w piątek Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z ustawą, Sejm wybiera sędziowskich członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem następującym po tym, w którym ich wybrano. Natomiast członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią funkcje do dnia rozpoczęcia kadencji nowych członków KRS. Zgodnie z tymi przepisami, dzień rozpoczęcia kadencji nowych sędziowskich członków KRS oraz zakończenia pełnienia funkcji przez dotychczasowych, to 16 maja.

Nowi członkowie KRS, wśród których 13 to sędziowie wskazani przez kluby koalicji rządzącej, a 2 to sędziowie wskazani przez PiS i Konfederację - zostali wybrani kilka dni po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi powstrzymanie się od dokonania tego wyboru, do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadania konstytucyjności kilku przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS wskazując na - ich zdaniem - ryzyko braku skutków prawnych wyboru sędziów do KRS w związku z postanowieniem TK.

Chaos w KRS. Politycy komentują

Rezygnacja dotychczasowej przewodniczącej KRS odbiła się szerokim echem. Głos w tej sprawie zabrał m.in wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Polityk napisał na platformie X, że „Obowiązkiem Pierwszego Prezesa SN jest zwołanie posiedzenia z nowym składem KRS”

W piątek Sejm wybrał 15 sędziów do KRS na nową kadencję. Zabezpieczenie TK było bezskuteczne, ponieważ:



1. Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do wydania takiego postanowienia;

2. Nawet gdyby miał, to zostało wydane w nieprawidłowym składzie (https://t.co/LKwnPXavuk.… — Dariusz Mazur (@_Dariusz_Mazur) May 18, 2026

Wiceszef MS dodał, że „wszystkie próby bojkotowania suwerennej, uprawnionej decyzji Sejmu RP spotkają się z adekwatną reakcją organów państwa”.

Zawirowania w KRS. Co zrobi Małgorzata Manowska?

Polska Agencja Prasowa zwróciła się do zwróciła się do SN z pytaniem, czy I prezes SN Małgorzata Manowska planuje w najbliższym czasie zwołanie posiedzenia KRS, czy też - w związku z tym, że pod koniec maja upływa jej kadencja - pozostawi tę decyzję nowemu I prezesowi.

Zastępca rzecznika prasowego SN Albert Stawiszyński zaznaczył w odpowiedzi, że „na ten moment decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła”.

Zgodnie z ustawą o KRS jej posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady. Natomiast pierwsze posiedzenie po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego KRS „na dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska Przewodniczącego”. Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS I prezes SN przewodniczy jej obradom.

Według ustawy o KRS w przypadku, gdy I prezes SN nie zwoła we wskazanym terminie posiedzenia Rady, zwołuje je najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku. Posiedzenie musi zostać przez niego zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zwołanie tego posiedzenia przez I prezesa SN.