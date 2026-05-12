Krytyka wyboru sędziów do KRS

Pawełczyk-Woicka skrytykowała sposób wyłaniania członków KRS - twierdzi, że sami sędziowie nie powinni wybierać swoich przedstawicieli do Rady. Jej zdaniem, rywalizacja o miejsca w KRS stała się toksyczna dla całego środowiska. W rozmowie mówi także o potrzebie zmian konstytucyjnych, ograniczeniu wpływu korporacji prawniczych oraz redefinicji roli Trybunał Konstytucyjny.

Krytyka sędziów podważających status neosędziów

Pawełczyk-Woicka ostro skrytykowała także sędziów podważających status innych sędziów (tzw. neosędziów). Przywołuje przykłady uchylania wyroków w sprawach karnych tylko dlatego, że orzekający sędzia poparł kandydata do KRS. Nazywa to działaniem nielogicznym, uderzającym w obywateli i prowadzącym do chaosu prawnego.

Podtrzymała także postulat wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla sędziów, którzy orzeczeniami podważają porządek konstytucyjny państwa (np. kwestionują powołania innych sędziów). Nazywa takich sędziów „wojującymi” lub „szantażystami”.

