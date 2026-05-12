Gazeta Prawna
Orzecznictwo

Pawełczyk-Woicka o „inżynierii społecznej” i chaosie w sądach. Mówi o sędziach "szantażystach"

Dagmara Pawełczyk-Woicka
Dagmara Pawełczyk-WoickaPAP Archiwum
dzisiaj, 13:19

- To, że o KRS mówi się wyłącznie pejoratywnie, to efekt pewnej inżynierii społecznej i politycznej presji, by właśnie tak ten organ przedstawiać. Faktycznie, media zaczęły pisać o KRS dopiero w momencie, kiedy zaczęły się problemy z sądownictwem - mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej ustępująca szefowa Rady Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Skrót artykułu

Krytyka wyboru sędziów do KRS

Pawełczyk-Woicka skrytykowała sposób wyłaniania członków KRS - twierdzi, że sami sędziowie nie powinni wybierać swoich przedstawicieli do Rady. Jej zdaniem, rywalizacja o miejsca w KRS stała się toksyczna dla całego środowiska. W rozmowie mówi także o potrzebie zmian konstytucyjnych, ograniczeniu wpływu korporacji prawniczych oraz redefinicji roli Trybunał Konstytucyjny.

Zobacz również

Krytyka sędziów podważających status neosędziów

Pawełczyk-Woicka ostro skrytykowała także sędziów podważających status innych sędziów (tzw. neosędziów). Przywołuje przykłady uchylania wyroków w sprawach karnych tylko dlatego, że orzekający sędzia poparł kandydata do KRS. Nazywa to działaniem nielogicznym, uderzającym w obywateli i prowadzącym do chaosu prawnego.

Podtrzymała także postulat wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla sędziów, którzy orzeczeniami podważają porządek konstytucyjny państwa (np. kwestionują powołania innych sędziów). Nazywa takich sędziów „wojującymi” lub „szantażystami”.

Cały wywiad przeczytasz tutaj:

Dagmara Pawełczyk-Woicka: Sędziowie nie powinni mieć przewagi w KRS [WYWIAD]
Zobacz także
Dagmara Pawełczyk-Woicka: Sędziowie nie powinni mieć przewagi w KRS [WYWIAD]
Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

sądownictwoKRSsędziowie

Powiązane

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Prawnik„Prawybory” do KRS. W NSA spełzło na niczym, SN jeszcze głosuje
Łańcuch sędziowski. Rozprawa w polskim sądzie, insygnia władzy leżą na stole sędziowskim.
PrawnikKandydaci do KRS ocenieni przez sędziów. Kto zdobył najwięcej głosów?
sędzia sąd rozprawa
PrawnikWybory sędziów do KRS. Zwycięstwo kandydatów „Iustitii”