W jednych przypadkach już samo podjęcie zlecenia może oznaczać utratę prawa do świadczenia, w innych obowiązują limity przychodu, a jeszcze w innych można dorabiać bez ograniczeń.

Nie ma jednej bezpiecznej kwoty

Dla ZUS i innych instytucji znaczenie ma przede wszystkim to, czy zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz czy uzyskany przychód wpływa na dalsze prawo do emerytury, renty albo innego świadczenia. Problem najczęściej dotyczy osób bezrobotnych, wcześniejszych emerytów, rencistów, osób pobierających rentę socjalną, świadczenie albo zasiłek przedemerytalny oraz świadczenia związane z niezdolnością do pracy.

Bezrobotny na zleceniu: najczęściej 0 zł

W przypadku osoby bezrobotnej kluczowe nie jest pytanie, ile można dorobić, lecz czy samo podjęcie zlecenia nie odbierze statusu bezrobotnego. Jeżeli bezrobotny podejmuje zatrudnienie albo inną pracę zarobkową, może utracić status bezrobotnego i prawo do zasiłku. Ma też obowiązek zawiadomić urząd pracy o podjęciu takiej aktywności w ciągu 7 dni.

Dlatego przy klasycznej odpłatnej umowie zlecenia, jeśli ktoś chce zachować status bezrobotnego i zasiłek, bezpieczna kwota najczęściej wynosi 0 zł. Problemem nie jest przekroczenie limitu, lecz samo podjęcie innej pracy zarobkowej.

Wcześniejsza emerytura i renta: limity od czerwca 2026 r.

Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę albo rentę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego muszą pilnować limitów dorabiania. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. obowiązują progi:

• 6 694,10 zł brutto miesięcznie - po przekroczeniu tej kwoty świadczenie może zostać zmniejszone;

• 12 431,80 zł brutto miesięcznie - po przekroczeniu tej kwoty emerytura albo renta może zostać zawieszona.



Chodzi o przychód brutto, a nie kwotę „na rękę”. Po przekroczeniu pierwszego progu ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 2026 r. wynosi ona:

• 989,41 zł - dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

• 742,10 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

• 841,05 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kogo limity nie dotyczą

Limitów dorabiania co do zasady nie muszą pilnować osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Taki emeryt może dorabiać bez ograniczeń.

Wyjątek dotyczy osób, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej. Jeżeli dodatkowy przychód przekroczy wysokość dopłaty do minimum, ZUS może wypłacić emeryturę bez tej dopłaty.

Limity nie dotyczą także m.in. osób pobierających emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, rentę z tytułu pobytu w obozie lub miejscach odosobnienia, niektóre renty inwalidów wojskowych oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do takich szczególnych świadczeń.

Renta rodzinna i renta socjalna

Renta rodzinna również może podlegać limitom dorabiania. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. oznacza to zmniejszenie po przekroczeniu 6 694,10 zł brutto i zawieszenie po przekroczeniu 12 431,80 zł brutto. Dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia od 1 marca 2026 r. wynosi 841,05 zł. Wyjątek dotyczy osoby, która pobiera rentę rodzinną korzystniejszą kwotowo od własnej emerytury ustalonej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego - wtedy można zarabiać bez ograniczeń.

Przy rencie socjalnej od 1 stycznia 2022 r. stosuje się mechanizm podobny do renty z tytułu niezdolności do pracy. Przychód powyżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc., powoduje zmniejszenie renty socjalnej. Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje jej zawieszenie. ZUS rozlicza taki przychód rocznie albo miesięcznie, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Świadczenie i zasiłek przedemerytalny: niższe limity

Przy świadczeniu przedemerytalnym i zasiłku przedemerytalnym obowiązują odrębne, niższe limity niż przy wcześniejszej emeryturze czy rencie. Od 1 marca 2026 r. wynoszą one:

• 2 225,90 zł brutto miesięcznie jako dopuszczalna miesięczna kwota przychodu;

• 6 232,50 zł brutto miesięcznie jako graniczna miesięczna kwota przychodu.



Osoby pobierające świadczenie albo zasiłek przedemerytalny nie powinny więc kierować się limitami właściwymi dla zwykłych rent i wcześniejszych emerytur.

Inne ważne sytuacje

Od 1 stycznia 2024 r. opiekunowie pobierający nowe świadczenie pielęgnacyjne mogą łączyć je z pracą zarobkową lub innymi dochodami bez ograniczeń. Dotyczy to jednak tylko nowego modelu świadczenia, czyli zasad dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Osobno trzeba oceniać sytuację uczniów i studentów do 26. roku życia. Ich umowa zlecenia co do zasady nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ale nie oznacza to automatycznie, że przychód pozostaje bez znaczenia dla każdego świadczenia. Decydują przepisy dotyczące konkretnego świadczenia.

O dorabianiu trzeba poinformować ZUS

Na zmniejszenie albo zawieszenie świadczenia wpływa przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. z pracy na etacie, umowy zlecenia, działalności gospodarczej, pracy nakładczej, wynagrodzenia członka rady nadzorczej oraz niektórych świadczeń chorobowych i rehabilitacyjnych.

Osoby pobierające świadczenia podlegające limitom dorabiania powinny informować ZUS o dodatkowych dochodach. Emeryci i renciści, którzy pracują zawodowo, powinni do końca lutego następnego roku powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach oraz wskazać, czy chcą rozliczenia miesięcznego czy rocznego. Jeżeli świadczeniobiorca nie wybierze sposobu rozliczenia, zastosowany powinien zostać wariant korzystniejszy.

Co sprawdzić przed podpisaniem zlecenia

Przed podpisaniem umowy zlecenia trzeba ustalić, jakie świadczenie pobiera dana osoba, czy obowiązuje przy nim limit przychodu, czy samo podjęcie zlecenia nie odbiera prawa do świadczenia, czy trzeba poinformować ZUS albo urząd pracy oraz czy korzystniejsze będzie rozliczenie miesięczne czy roczne.

Najważniejsza zasada jest jedna: nie ma jednej bezpiecznej kwoty dorabiania dla wszystkich świadczeniobiorców. Dla bezrobotnego przy klasycznym odpłatnym zleceniu bezpieczna kwota najczęściej wynosi zero. Dla wcześniejszego emeryta lub rencisty od czerwca do sierpnia 2026 r. kluczowe są progi 6 694,10 zł i 12 431,80 zł brutto. Przy świadczeniu i zasiłku przedemerytalnym obowiązują odrębne, niższe limity. A przy emeryturze po osiągnięciu wieku emerytalnego ograniczeń co do zasady nie ma, poza wyjątkiem związanym z dopłatą do emerytury minimalnej.