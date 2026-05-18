ZUS zachęca seniorów do aktywności zawodowej. Co to daje?

Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga Piwowarska
dzisiaj, 09:11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca seniorów do aktywności zawodowej - co ma obopólną korzyść - dla seniora i dla państwa. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia. System ubezpieczeń społecznych umożliwia łączenie pracy z emeryturą, a dodatkowo odprowadzane składki mogą wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia.

Pracujący emeryci – wzrost zwalnia po latach dynamicznych zmian

W grudniu 2025 r. 879,5 tys. emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52% więcej niż dziesięć lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało.

W ciągu ostatniego roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się nieznacznie – z 872,6 tys. do 879,5 tys. osób. Spośród nich 552,7 tys. było objętych również ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

- Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo nawet około 8-12%. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie – mówi Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.

Kobiety stanowią większość pracujących emerytów – 58,2% ogółu

Kobiety stanowią większość pracujących emerytów – 58,2% ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi 67,8 roku – dla mężczyzn 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97% pracujących emerytów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

ZUS zachęca seniorów do aktywności zawodowej. Gdzie jest najwięcej pracujących emerytów?

Najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim (16,5%) i śląskim (13,8%), a najmniej – w opolskim (2,3%).

ZUS zachęca seniorów do aktywności zawodowej. W jakich branżach pracują emeryci?

Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest zatrudnionych w sektorach (wg klasyfikacji PKD 2007):

  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 17,2%,
  • handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów – 12,5%,
  • przetwórstwo przemysłowe – 10,5%,
  • edukacja – 10,1%.

Zatrudnianie emerytów. Jaka forma umowy?

Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37% aktywnych zawodowo emerytów. 26,4% wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Wśród osób odprowadzających również składki emerytalne i rentowe przeważają zatrudnieni na etacie – to 58% tej grupy.

Pracujący emeryci w liczbach (grudzień 2025 r.)

Pracujący emeryci w liczbach według stanu na grudzień 2025 r., według raportu ZUS:

  • Na 1000 emerytów 137 osób to emeryci pracujący.
  • Najwięcej pracujących emerytów na 1000 pobierających świadczenie jest w województwach mazowieckim (166) i wielkopolskim (151).
  • Najwyższy jest wskaźnik pracujących emerytów na 1000 pracujących w gospodarce narodowej w województwach zachodniopomorskim (78) i śląskim (75).

ZUS zachęca seniorów do aktywności zawodowej

Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia. System ubezpieczeń społecznych umożliwia łączenie pracy z emeryturą, a dodatkowo odprowadzane składki mogą wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia. Szczegółowe dane znajdują się w raporcie „Pracujący emeryci – XII 2025” dostępnym na stronie ZUS.

Źródło: ZUS

