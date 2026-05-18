Ponad 12 tys. zł pensji minimalnej od lipca 2026. Setki tysięcy osób dostaną podwyżki

Minimalne stawki wzrosną we wszystkich grupach zawodowych objętych ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Największe emocje budzi dziś nie sama skala podwyżek, lecz polityczny spór o to, kto zapłaci za rosnące koszty systemu ochrony zdrowia.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia 2026. Jak wyliczane są podwyżki od 1 lipca?

Mechanizm podwyżek działa automatycznie. Ustawa przewiduje, że minimalne wynagrodzenia medyków rosną co roku od 1 lipca i są powiązane z przeciętną płacą w gospodarce narodowej ogłaszaną przez GUS. Tym razem kluczowa okazała się kwota 8903,56 zł — właśnie tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie za 2025 rok.

Każda grupa zawodowa ma przypisany własny współczynnik pracy. Im wyższe kwalifikacje i odpowiedzialność, tym wyższy mnożnik. Dlatego lekarz specjalista otrzyma zupełnie inną minimalną pensję niż pracownik działalności podstawowej bez wyższego wykształcenia. Ten system od lat budzi emocje. Dyrektorzy szpitali alarmują, że kolejne automatyczne podwyżki mocno obciążają budżety placówek.

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026. Ile zarobią lekarze, pielęgniarki i ratownicy?

Najwyższe minimalne wynagrodzenie otrzymają lekarze specjaliści. Ich pensja zasadnicza wzrośnie do ponad 12,9 tys. zł brutto. Wyraźnie wzrosną również płace pielęgniarek, położnych, farmaceutów czy diagnostów laboratoryjnych. W środowisku medycznym szczególnie uważnie obserwowane są dziś wynagrodzenia ratowników medycznych. Po serii protestów i napięć wokół systemu ratownictwa właśnie ta grupa najmocniej domaga się dalszych zmian płacowych.

Tabela wynagrodzeń w ochronie zdrowia 2026. Nowe minimalne pensje od 1 lipca

Grupa zawodowa Minimalne wynagrodzenie brutto Lekarz specjalista 12 910,16 zł Pielęgniarka lub położna z magistrem i specjalizacją 11 485,59 zł Lekarz bez specjalizacji 10 595,24 zł Lekarz stażysta 8458,38 zł Ratownik medyczny 8369,35 zł Opiekun medyczny 7657,06 zł Pracownik działalności podstawowej z wyższym wykształceniem 8903,56 zł

Wyliczenia opierają się na współczynnikach określonych w ustawie i danych GUS za 2025 rok.

Rząd chciał zamrozić podwyżki w ochronie zdrowia. Medycy zapowiadali protesty

Największe napięcie pojawiło się wtedy, gdy Ministerstwo Zdrowia zaczęło analizować przesunięcie lipcowej waloryzacji na styczeń 2027 r. Resort rozważał również zmianę sposobu liczenia podwyżek — zamiast wzrostu przeciętnego wynagrodzenia pod uwagę miał być brany wzrost płac w budżetówce.

Dla wielu pracowników oznaczałoby to znacznie niższe podwyżki. Związki zawodowe mówiły wprost o próbie oszczędzania kosztem personelu medycznego. W kuluarach padały też ostrzeżenia o możliwych protestach ulicznych. Szczególnie mocno reagowali ratownicy medyczni, pielęgniarki i diagności laboratoryjni. W części szpitali już dziś brakuje personelu, a młodzi pracownicy coraz częściej wybierają sektor prywatny albo wyjazd za granicę.

Podwyżki dla medyków od 1 lipca 2026 jednak zostają. Ministerstwo wycofało się z planu

Ostatecznie rząd wycofał się z planu zamrożenia wynagrodzeń. Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia potwierdzono, że podwyżki zostaną wdrożone zgodnie z obowiązującą ustawą. To oznacza, że nowe minimalne wynagrodzenia zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2026 r., a wzrost płac w części grup przekroczy 8 proc. Dyrektorzy szpitali przyznają jednak nieoficjalnie, że problem finansowania dopiero się zaczyna. Placówki już teraz zmagają się z rosnącymi kosztami energii, leków i usług zewnętrznych. Kolejna fala podwyżek może wymusić dodatkowe wsparcie z budżetu państwa albo NFZ.

Ile dostaną pielęgniarki i ratownicy medyczni? O wszystkim decyduje grupa zaszeregowania

Nie. Ustawa dzieli pracowników na grupy według kwalifikacji wymaganych na stanowisku. To właśnie dlatego różnice między pensjami potrafią sięgać kilku tysięcy złotych. Przykładowo pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją trafia do wyższej grupy niż osoba z wykształceniem średnim bez specjalizacji. Podobne zasady obowiązują

fizjoterapeutów,

diagnostów laboratoryjnych,

farmaceutów.

Ten podział od lat wywołuje spory. Część środowiska uważa, że system premiuje formalne kwalifikacje bardziej niż doświadczenie zawodowe. Dyrektorzy placówek odpowiadają, że bez jasnych kryteriów trudno byłoby stworzyć jednolity system wynagrodzeń.

Podwyżki w ochronie zdrowia 2026 zwiększą koszty szpitali. Pacjenci mogą odczuć skutki

Rosnące wynagrodzenia poprawiają sytuację pracowników ochrony zdrowia, ale równocześnie zwiększają presję na finanse publicznych placówek. Już dziś wiele szpitali działa na granicy rentowności. Ekonomiści ochrony zdrowia zwracają uwagę, że bez zwiększenia finansowania systemu część placówek może ograniczać inwestycje albo odkładać modernizacje. W praktyce pacjenci najczęściej zauważają to w postaci wydłużających się kolejek i problemów kadrowych.

Rząd argumentuje jednak, że bez poprawy warunków płacowych kryzys kadrowy byłby jeszcze głębszy. Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych średnia wieku pielęgniarek w Polsce nadal pozostaje bardzo wysoka, a liczba nowych kadr nie rekompensuje odejść z zawodu.

