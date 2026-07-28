Jak przekazał sędzia Stanisław Piotrowicz, rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie, w jakim wprowadza wzory dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, jest niekonstytucyjne.

Wyrok zapadł jednomyślnie w składzie trzyosobowym. Obradom przewodniczył prezes TK Bogdan Święczkowski. Pozostałymi sędziami byli Stanisław Piotrowicz (sędzia sprawozdawca) i sędzia Wojciech Sych.

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, bo rozporządzeniem zainteresowała się grupa posłów PiS pod przewodnictwem posła Marcina Warchoła. To właśnie ta grupa polityków zaskarżyła do TK rozporządzenie ws. transkrypcji aktów par jednopłciowych.

Przełomowa decyzja już zapadła. Polska musi dostosować się do orzeczenia TSUE

Wstrząsem dla polskich obrońców małżeństw był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W listopadzie 2025 roku zapadła jednoznaczna decyzja TSUE. Zgodnie z nią Polska, jako kraj członkowski UE musi respektować małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie poza krajem w innym państwie Wspólnoty. Podkreślono, że nawet jeśli krajowe ustawodawstwo nie przewiduje takich związków, legalnie zawarte małżeństwa za granicą są ważne.

Orzeczenie TSUE było konsekwencją skierowania do niego w 2023 r. przez NSA pytania prejudycjalnego ws. wykładni przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską.

Wyrok TSUE był przełomowy. Dzięki niemu w marcu 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) mógł orzec w sprawie wpisu do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy zalegalizowali swój związek w Berlinie w 2018 roku. NSA poleciło urzędowi stanu cywilnego przeprowadzenie transkrypcji.

Ruchy w ministerstwie cyfryzacji ws. dostosowania się do wyroku TSUE

Dla polskich polityków sprawa okazała się nieco kłopotliwa. Urzędy stanu cywilnego nie były bowiem przygotowane na transkrypcję aktów małżeńskich par jednopłciowych. Dlatego 13 maja tego roku minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał projekt rozporządzenia, które zmienia wzory aktów małżeństw. Rozporządzenie podpisał także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 maja 2026 roku i miało zacząć obowiązywać po trzech miesiącach od jego ogłoszenia. Ten zabieg miał na celu ułatwienie transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązują trzy wzory aktów małżeńskich, w zależności od tego, kto je zawarł. Jeden to tradycyjny wzór aktu małżeństwa zawartego między mężczyzną a kobietą, drugi zakłada zawarcie związku małżeńskiego przez dwóch mężczyzn, a trzeci przez dwie kobiety. Odpowiednie określenia zastąpiły obowiązujące wcześniej rubryki „dane mężczyzny” i „dane kobiety”.