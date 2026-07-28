Rodzaje wsparcia rodziców przedszkolaków

Wsparcie finansowe ze strony państwa, o które mogą ubiegać się rodzice najmłodszych dzieci, można podzielić na kilka rodzajów. Część z nich przynależna jest rodzicom wyłącznie z powodu posiadania potomstwa (np. 800 plus), inne związane są z osiąganymi przez rodzinę dochodami (np. zasiłek rodzinny), jeszcze inne zaś mają na celu aktywizację rodziców najmłodszych maluchów (np. Aktywny Rodzic).

Warto pamiętać, że w ramach wsparcia dla rodziców małych dzieci Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi także program Aktywny Maluch. Choć ukierunkowany jest on na żłobki, kluby dziecięce i opiekunów dziennych, zakładając dofinansowanie budów, remontów i wyposażenia placówek, to jednak stanowi on również realną pomoc dla rodziców w powrocie do pracy.

Rodzina 800+ także dla przedszkolaka

Program Rodzina 800+ to jedno z najważniejszych świadczeń wychowawczych, do którego prawo mają rodzice i opiekunowie dzieci. Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic lub opiekun prawny bądź faktyczny dziecka bez względu na swój status cywilny. Zatem 800 zł może otrzymać zarówno rodzic dziecka będący w związku małżeńskim, nieformalnym, wychowujący dziecko samotnie, jak i po rozwodzie. W przypadku rodziców rozwiedzionych trzeba jedynie pamiętać, że pieniądze przelewane są temu z nich, który faktycznie opiekuje się dzieckiem, a jeśli sprawują oni opiekę naprzemienną, każde z nich może otrzymywać połowę świadczenia.

Z programu 800+ mogą też skorzystać:

• dyrektorzy domu pomocy społecznej (jeśli dziecko jest umieszczone w takim domu);

• rodziny zastępcze;

• osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;

• dyrektorzy placówek wychowawczo-opiekuńczych;

• dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych;

• dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych (jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej).

Świadczenie 800+ przysługuje na każde urodzone dziecko aż do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Stanowi ono zatem istotne wsparcie domowego budżetu rodziców przedszkolaków.

Zasiłek dla potrzebujących rodzin najmłodszych dzieci

Zasiłek rodzinny to wsparcie dla rodzin, które osiągają niskie dochody. Kryterium dochodowe, czyli dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodzin, w których jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunom prawnym lub faktycznym dzieci:

• do ukończenia 18. roku życia;

• uczącym się, ale nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – 24. roku życia.

O zasiłek mogą też wnioskować osoby uczące się, w określonej sytuacji życiowej.

Ile mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie na dziecko w wieku przedszkolnym? Zasiłek rodzinny wynosi:

• 95 zł miesięcznie – na dziecko do ukończenia 5. roku życia;

• 124 zł miesięcznie – na dziecko powyżej 5. roku życia.

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mają także prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 100 zł w związku z rozpoczęciem rocznego przygotowania szkolnego tzw. zerówki.

Program Aktywny Rodzic

Szczególnym rodzajem wsparcia kierowanym do rodziców najmłodszych dzieci jest program Aktywny Rodzic. Obejmuje on trzy rodzaje świadczeń:

• aktywni rodzice w pracy tzw. babciowe;

• aktywnie w żłobku;

• aktywnie w domu.

Babciowe to potoczna nazwa świadczenia w wysokości 1500 zł przeznaczanego na rzecz organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 35 miesiąca życia w domu. Świadczenie to nie przysługuje jednak w sytuacji, gdy dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” dotyczy wprawdzie najmłodszych, jednak wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł dofinansowania pobytu w placówce, ale nie więcej niż kwota ponoszonej opłaty za pobyt w niej dziecka, dotyczy dzieci uczęszczających do żłobka. Co istotne, nie ma znaczenia wiek dziecka (w niektórych przypadkach placówki publiczne, a także placówki niepubliczne dopuszczają bowiem przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 2,5 lat), decydujący jest rodzaj instytucji sprawującej opiekę.

Wsparciem dla rodziców dzieci pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia jest także świadczenie „aktywnie w domu”. Przysługuje ono rodzicom i opiekunom dzieci, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem samodzielnie. Jeśli dziecko do ukończenia 35. miesiąca życia uczęszcza do przedszkola, rodzice nie tracą prawa do świadczenia w wysokości 500 zł. Świadczenie przysługuje jednak wyłącznie najmłodszym przedszkolakom.

Warto zaznaczyć, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (22 lipca 2026 roku senat wniósł swoje poprawki, a dzień później skierował ustawę do Komisji ds. Dzieci i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny). Zmiany nie obejmują jednak wieku dzieci objętych świadczeniami ani opieki nad nimi przez instytucje (w szczególności przedszkola).