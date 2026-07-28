Gazeta Prawna
Świadczenia

Lipcowo-sierpniowe wcześniejsze wypłaty emerytur i rent z ZUS. Kogo obejmują?

Lipcowo-sierpniowe wcześniejsze wypłaty emerytur i rent z ZUS. Kogo obejmują?
Lipcowo-sierpniowe wcześniejsze wypłaty emerytur i rent z ZUS. Kogo obejmują?shutterstock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 09:46

Emeryci i renciści, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 sierpnia oraz na sobotę 15 sierpnia, otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. ZUS przekaże emerytury i renty na pocztę 28 lipca, a na konta bankowe 30 lipca. Osoby z terminem na 15 sierpnia świadczenia dostaną odpowiednio 10 i 12 sierpnia. Podpowiadamy też co zrobić, aby ZUS przelewał emeryturę na konto.

Skrót artykułu

Lipcowo-sierpniowe wcześniejsze wypłaty emerytur i rent z ZUS. Kogo obejmują?

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 sierpnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze w lipcu. Wcześniej pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę 15 sierpnia.

Kiedy świadczenie z ZUS jest wypłacane wcześniej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1, 6, 10, 15, 20, i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto trafią do banków 30 lipca.

Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia

Ważne

Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.

Co zrobić, aby ZUS przelewał emeryturę na konto?

Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. Nalży złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na rachunek bankowy, WNIOSEK EZP– pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

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Źródło: ZUS

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