Gazeta Prawna
Świadczenia

ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Czym jest Biblioteczka ETR?

ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Czym jest Biblioteczka ETR?
ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Czym jest Biblioteczka ETR?ShutterStock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 12:18

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnia Biblioteczkę ETR – wyjątkowy zbiór materiałów napisanych w formule „łatwe do czytania i zrozumienia”. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami poznawczymi oraz cudzoziemcy mogą szybko dowiedzieć się, jak działa PFRON i jakie wsparcie oferuje. Sprawdź, co znajdziesz w Biblioteczce ETR i jak z niej skorzystać.

Skrót artykułu

Artykuł w skrócie:

  • Biblioteczka ETR w PFRON to zbiór dokumentów przygotowanych zgodnie z międzynarodowym standardem Easy-to-Read.
  • Materiały ETR są krótkie, proste, uzupełnione ilustracjami i konsultowane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Z Biblioteczki ETR dowiesz się, czym zajmuje się PFRON, jakie wsparcie oferuje i kto może z niego skorzystać.

ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Czym jest Biblioteczka ETR?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnia Biblioteczkę ETR – wyjątkowy zbiór materiałów napisanych w formule „łatwe do czytania i zrozumienia”. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami poznawczymi oraz cudzoziemcy mogą szybko dowiedzieć się, jak działa PFRON i jakie wsparcie oferuje. Sprawdź, co znajdziesz w Biblioteczce ETR i jak z niej skorzystać.

Czym jest Biblioteczka ETR w PFRON?

Uszczegóławiając, biblioteczka ETR to internetowa baza dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami Easy-to-Read (ETR), czyli tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Wszystkie materiały napisano prostym językiem i uzupełniono obrazkami, dzięki czemu są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Ważne

W jednym miejscu PFRON zgromadził najważniejsze informacje o swojej działalności oraz o dostępnych formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie pozwala łatwo odnaleźć potrzebne treści bez konieczności analizowania trudnych przepisów czy urzędowych dokumentów.

Co to jest ETR, czyli tekst łatwy do czytania i zrozumienia?

Tekst ETR można rozpoznać po kilku cechach:

  • jest oznaczony ikonografiką przedstawiającą zadowoloną osobę czytającą tekst,
  • jest krótki,
  • jest napisany bardzo prostym językiem,
  • zawiera obrazki.

Każdy tekst ETR w Biblioteczce PFRON jest akceptowany przez konsultanta. Konsultantami ETR są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które oceniają, czy treść jest wystarczająco jasna, i wskazują, co należy poprawić lub uprościć. Za swoją pracę konsultanci ETR otrzymują wynagrodzenie. Tak więc, jak już zostało wskazane materiały powstają zgodnie z międzynarodowym standardem ETR (Easy-to-Read) oraz z polskimi Standardami tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.

ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie informacje są w Biblioteczce ETR?

Dzięki materiałom w Biblioteczce ETR PFRON łatwo dowiedzieć się:

  1. czym zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. jakie formy wsparcia finansowego oferuje PFRON,
  3. kiedy należy się wsparcie z PFRON,
  4. na co można otrzymać dofinansowanie z PFRON,
  5. jakie inne instytucje i organizacje mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

Dlaczego teksty ETR są tak ważne?

Teksty ETR powstają zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności informacji. Biblioteczka ETR w PFRON zwiększa dostępność informacji publicznej i wspiera samodzielność osób, które mogą mieć trudności z korzystaniem z tradycyjnych, formalnych tekstów. To ważny krok w budowaniu społeczeństwa otwartego i przyjaznego wszystkim.

Dla kogo powstała Biblioteczka ETR?

Materiały ETR skierowane są przede wszystkim do:

  • osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • osób z trudnościami poznawczymi,
  • cudzoziemców i obcokrajowców,
  • wszystkich osób poszukujących prostych, przejrzystych informacji o wsparciu PFRON.

Jakie dokumenty ETR znajdują w Biblioteczce PFRON?

W Biblioteczce ETR dostępne są między innymi materiały:

  • Co warto wiedzieć o dostępności.
  • Co warto wiedzieć o stażu zawodowym.
  • Co warto wiedzieć o szkoleniach dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Co warto wiedzieć o warsztatach terapii zajęciowej.
  • Co warto wiedzieć o Wspomaganych Społecznościach Mieszkaniowych.
  • Co warto wiedzieć o wypożyczalni technologii wspomagających.
  • Co warto wiedzieć o zakładach aktywności zawodowej.
  • Co warto wiedzieć o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
  • Co warto wiedzieć o turnusach rehabilitacyjnych.
  • Informacje o budynku PFRON.
  • Instrukcja ewakuacji PFRON.
  • Pomoc w zakupie sprzętu i środków medycznych.
  • Rada Nadzorcza PFRON.

Gdzie znaleźć Biblioteczkę ETR?

Biblioteczka ETR jest dostępna na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie dokumenty można pobrać bezpłatnie w formacie PDF.

Podsumowując, biblioteczka ETR w PFRON to praktyczne narzędzie, które realnie zwiększa dostępność informacji o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tekstom łatwym do czytania i zrozumienia, tworzonym we współpracy z konsultantami z niepełnosprawnością intelektualną, każdy odbiorca może samodzielnie zdobyć wiedzę o działalności PFRON, dostępnych formach pomocy i instytucjach wsparcia. Warto korzystać z Biblioteczki ETR i przekazywać ją osobom, dla których proste, przejrzyste materiały są kluczem do uzyskania potrzebnych informacji.

POLECAMY: Czy inspekcja pracy może rozpocząć kontrolę pracodawcy bez zapowiedzi?

Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

PFRONosoby z niepełnosprawościamitekstyBiblioteczka ETR

Powiązane

Lipcowo-sierpniowe wcześniejsze wypłaty emerytur i rent z ZUS. Kogo obejmują?
ŚwiadczeniaLipcowo-sierpniowe wcześniejsze wypłaty emerytur i rent z ZUS. Kogo obejmują?
6938,92 zł z ZUS dla ponad 4,2 tys. Kto i kiedy może liczyć na takie świadczenie?
Emerytury i renty6938,92 zł z ZUS dla ponad 4,2 tys. Kto i kiedy może liczyć na takie świadczenie?
Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością
KrajDarmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach. Warto śledzić programy już na 2027

Najważniejsze

Waldemar Żurek
Minister Żurek wygrał w sądzie sprawie głośnego zdjęcia z marszu. Będą przeprosiny?
Karol Nawrocki
Prawo karnePrezydent zastosował prawo łaski. Wiadomo, kogo objęły decyzje
posłowie na sali obrad Sejmu
Emerytury i rentyWiek emerytalny 62 lata dla kobiet i mężczyzn? Sejm podjął decyzję. Teraz wszystko zależy od jednego
Mężczyzna liczy pieniądze z wynagrodzenia
KrajPodwyżka płacy minimalnej w tej grupie zawodów. Wypłata nie zejdzie poniżej 5787,31 zł
Mateusz Morawiecki
Polityka„Normalny Mateusz” rusza po nowych wyborców. Kogo chce przekonać?
RYNEK PRAWNICZY
Rynek PrawniczyKsiążulo skrytykował Hotel Gołębiewski. Gdzie kończy się opinia, a zaczyna hejt? [RYNEK PRAWNICZY]
Konferencja prasowa ministra Waldemara Zurka
PrawnikProkuratura ciągle w potrzasku. Konflikt o kadry, ale nie tylko
pijany kierowca
OrzecznictwoGrzywna już nie wystarczy. Pijani kierowcy mają trafiać za kraty