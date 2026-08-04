Artykuł w skrócie: Biblioteczka ETR w PFRON to zbiór dokumentów przygotowanych zgodnie z międzynarodowym standardem Easy-to-Read.

Materiały ETR są krótkie, proste, uzupełnione ilustracjami i konsultowane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Z Biblioteczki ETR dowiesz się, czym zajmuje się PFRON, jakie wsparcie oferuje i kto może z niego skorzystać.

ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Czym jest Biblioteczka ETR?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnia Biblioteczkę ETR – wyjątkowy zbiór materiałów napisanych w formule „łatwe do czytania i zrozumienia”. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami poznawczymi oraz cudzoziemcy mogą szybko dowiedzieć się, jak działa PFRON i jakie wsparcie oferuje. Sprawdź, co znajdziesz w Biblioteczce ETR i jak z niej skorzystać.

Czym jest Biblioteczka ETR w PFRON?

Uszczegóławiając, biblioteczka ETR to internetowa baza dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami Easy-to-Read (ETR), czyli tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Wszystkie materiały napisano prostym językiem i uzupełniono obrazkami, dzięki czemu są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Ważne W jednym miejscu PFRON zgromadził najważniejsze informacje o swojej działalności oraz o dostępnych formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie pozwala łatwo odnaleźć potrzebne treści bez konieczności analizowania trudnych przepisów czy urzędowych dokumentów.

Co to jest ETR, czyli tekst łatwy do czytania i zrozumienia?

Tekst ETR można rozpoznać po kilku cechach:

jest oznaczony ikonografiką przedstawiającą zadowoloną osobę czytającą tekst,

jest krótki,

jest napisany bardzo prostym językiem,

zawiera obrazki.

Każdy tekst ETR w Biblioteczce PFRON jest akceptowany przez konsultanta. Konsultantami ETR są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które oceniają, czy treść jest wystarczająco jasna, i wskazują, co należy poprawić lub uprościć. Za swoją pracę konsultanci ETR otrzymują wynagrodzenie. Tak więc, jak już zostało wskazane materiały powstają zgodnie z międzynarodowym standardem ETR (Easy-to-Read) oraz z polskimi Standardami tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.

ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie informacje są w Biblioteczce ETR?

Dzięki materiałom w Biblioteczce ETR PFRON łatwo dowiedzieć się:

czym zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie formy wsparcia finansowego oferuje PFRON, kiedy należy się wsparcie z PFRON, na co można otrzymać dofinansowanie z PFRON, jakie inne instytucje i organizacje mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

Dlaczego teksty ETR są tak ważne?

Teksty ETR powstają zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności informacji. Biblioteczka ETR w PFRON zwiększa dostępność informacji publicznej i wspiera samodzielność osób, które mogą mieć trudności z korzystaniem z tradycyjnych, formalnych tekstów. To ważny krok w budowaniu społeczeństwa otwartego i przyjaznego wszystkim.

Dla kogo powstała Biblioteczka ETR?

Materiały ETR skierowane są przede wszystkim do:

osób z niepełnosprawnością intelektualną,

osób z trudnościami poznawczymi,

cudzoziemców i obcokrajowców,

wszystkich osób poszukujących prostych, przejrzystych informacji o wsparciu PFRON.

Jakie dokumenty ETR znajdują w Biblioteczce PFRON?

W Biblioteczce ETR dostępne są między innymi materiały:

Co warto wiedzieć o dostępności.

Co warto wiedzieć o stażu zawodowym.

Co warto wiedzieć o szkoleniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Co warto wiedzieć o warsztatach terapii zajęciowej.

Co warto wiedzieć o Wspomaganych Społecznościach Mieszkaniowych.

Co warto wiedzieć o wypożyczalni technologii wspomagających.

Co warto wiedzieć o zakładach aktywności zawodowej.

Co warto wiedzieć o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Co warto wiedzieć o turnusach rehabilitacyjnych.

Informacje o budynku PFRON.

Instrukcja ewakuacji PFRON.

Pomoc w zakupie sprzętu i środków medycznych.

Rada Nadzorcza PFRON.

Gdzie znaleźć Biblioteczkę ETR?

Biblioteczka ETR jest dostępna na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie dokumenty można pobrać bezpłatnie w formacie PDF.