Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnia Biblioteczkę ETR – wyjątkowy zbiór materiałów napisanych w formule „łatwe do czytania i zrozumienia”. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami poznawczymi oraz cudzoziemcy mogą szybko dowiedzieć się, jak działa PFRON i jakie wsparcie oferuje. Sprawdź, co znajdziesz w Biblioteczce ETR i jak z niej skorzystać.
Artykuł w skrócie:
- Biblioteczka ETR w PFRON to zbiór dokumentów przygotowanych zgodnie z międzynarodowym standardem Easy-to-Read.
- Materiały ETR są krótkie, proste, uzupełnione ilustracjami i konsultowane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- Z Biblioteczki ETR dowiesz się, czym zajmuje się PFRON, jakie wsparcie oferuje i kto może z niego skorzystać.
ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Czym jest Biblioteczka ETR?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnia Biblioteczkę ETR – wyjątkowy zbiór materiałów napisanych w formule „łatwe do czytania i zrozumienia”. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami poznawczymi oraz cudzoziemcy mogą szybko dowiedzieć się, jak działa PFRON i jakie wsparcie oferuje. Sprawdź, co znajdziesz w Biblioteczce ETR i jak z niej skorzystać.
Czym jest Biblioteczka ETR w PFRON?
Uszczegóławiając, biblioteczka ETR to internetowa baza dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami Easy-to-Read (ETR), czyli tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Wszystkie materiały napisano prostym językiem i uzupełniono obrazkami, dzięki czemu są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.
Ważne
W jednym miejscu PFRON zgromadził najważniejsze informacje o swojej działalności oraz o dostępnych formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie pozwala łatwo odnaleźć potrzebne treści bez konieczności analizowania trudnych przepisów czy urzędowych dokumentów.
Co to jest ETR, czyli tekst łatwy do czytania i zrozumienia?
Tekst ETR można rozpoznać po kilku cechach:
- jest oznaczony ikonografiką przedstawiającą zadowoloną osobę czytającą tekst,
- jest krótki,
- jest napisany bardzo prostym językiem,
- zawiera obrazki.
Każdy tekst ETR w Biblioteczce PFRON jest akceptowany przez konsultanta. Konsultantami ETR są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które oceniają, czy treść jest wystarczająco jasna, i wskazują, co należy poprawić lub uprościć. Za swoją pracę konsultanci ETR otrzymują wynagrodzenie. Tak więc, jak już zostało wskazane materiały powstają zgodnie z międzynarodowym standardem ETR (Easy-to-Read) oraz z polskimi Standardami tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
ETR w PFRON – proste i nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie informacje są w Biblioteczce ETR?
Dzięki materiałom w Biblioteczce ETR PFRON łatwo dowiedzieć się:
- czym zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- jakie formy wsparcia finansowego oferuje PFRON,
- kiedy należy się wsparcie z PFRON,
- na co można otrzymać dofinansowanie z PFRON,
- jakie inne instytucje i organizacje mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami.
Dlaczego teksty ETR są tak ważne?
Teksty ETR powstają zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności informacji. Biblioteczka ETR w PFRON zwiększa dostępność informacji publicznej i wspiera samodzielność osób, które mogą mieć trudności z korzystaniem z tradycyjnych, formalnych tekstów. To ważny krok w budowaniu społeczeństwa otwartego i przyjaznego wszystkim.
Dla kogo powstała Biblioteczka ETR?
Materiały ETR skierowane są przede wszystkim do:
- osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- osób z trudnościami poznawczymi,
- cudzoziemców i obcokrajowców,
- wszystkich osób poszukujących prostych, przejrzystych informacji o wsparciu PFRON.
Jakie dokumenty ETR znajdują w Biblioteczce PFRON?
W Biblioteczce ETR dostępne są między innymi materiały:
- Co warto wiedzieć o dostępności.
- Co warto wiedzieć o stażu zawodowym.
- Co warto wiedzieć o szkoleniach dla osób z niepełnosprawnościami.
- Co warto wiedzieć o warsztatach terapii zajęciowej.
- Co warto wiedzieć o Wspomaganych Społecznościach Mieszkaniowych.
- Co warto wiedzieć o wypożyczalni technologii wspomagających.
- Co warto wiedzieć o zakładach aktywności zawodowej.
- Co warto wiedzieć o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
- Co warto wiedzieć o turnusach rehabilitacyjnych.
- Informacje o budynku PFRON.
- Instrukcja ewakuacji PFRON.
- Pomoc w zakupie sprzętu i środków medycznych.
- Rada Nadzorcza PFRON.
Gdzie znaleźć Biblioteczkę ETR?
Biblioteczka ETR jest dostępna na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie dokumenty można pobrać bezpłatnie w formacie PDF.
Podsumowując, biblioteczka ETR w PFRON to praktyczne narzędzie, które realnie zwiększa dostępność informacji o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tekstom łatwym do czytania i zrozumienia, tworzonym we współpracy z konsultantami z niepełnosprawnością intelektualną, każdy odbiorca może samodzielnie zdobyć wiedzę o działalności PFRON, dostępnych formach pomocy i instytucjach wsparcia. Warto korzystać z Biblioteczki ETR i przekazywać ją osobom, dla których proste, przejrzyste materiały są kluczem do uzyskania potrzebnych informacji.
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