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Nowa legitymacja emeryta-rencisty 2026. ZUS wydał już 24 tys. dokumentów. Czy trzeba wymienić starą kartę?

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ZUS wydał już ponad 24 tys. legitymacji emeryta-rencisty według nowego wzoru. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność i nie trzeba ich wymieniać wyłącznie z powodu zmiany wyglądu.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 11:24

Od 13 lipca ZUS wydaje emerytom i rencistom legitymacje według nowego, lepiej zabezpieczonego wzoru. Do tej pory do świadczeniobiorców trafiło już ponad 24 tys. takich dokumentów. Dla obecnych posiadaczy ważnych kart kluczowa jest jedna wiadomość: zmiana wzoru nie nakłada obowiązku ich wymiany. Wyjaśniamy, kiedy ZUS wyda nowy blankiet i jakie zniżki gwarantuje ten dokument.

Skrót artykułu

ZUS wydał już ponad 24 tys. nowych legitymacji emeryta-rencisty. To pierwsze dane po zmianie wzoru

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty obowiązuje od 1 lipca 2026 r. Nie oznaczało to jednak natychmiastowej wymiany wszystkich dokumentów. Przepisy pozwoliły ZUS na wykorzystanie wcześniej przygotowanych blankietów do 12 lipca.

W praktyce pierwsze legitymacje według nowego wzoru zaczęły być wydawane od 13 lipca 2026 r. Zmiany objęły zarówno tradycyjną plastikową kartę, jak i elektroniczną wersję dokumentu dostępną w aplikacji mObywatel. Jak poinformował ZUS w odpowiedzi przekazanej redakcji, od 13 do 31 lipca 2026 r. Zakład wydał 24 635 legitymacji emeryta-rencisty na nowym wzorze.

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Sama zmiana wzoru legitymacji nie oznacza obowiązku wymiany dotychczasowej karty. Jak wyjaśnia ZUS, legitymacja emeryta-rencisty w formie tradycyjnej karty jest wydawana na wniosek klienta i podlega wymianie w określonych sytuacjach, m.in. w przypadku zgubienia dokumentu, kradzieży, upływu terminu jego ważności lub zmiany danych emeryta-rencisty znajdujących się na legitymacji.

Nie trzeba więc składać wniosku do ZUS ani zgłaszać się do placówki tylko dlatego, że od lipca 2026 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu. Emeryci i renciści, którzy posiadają ważną legitymację, mogą nadal korzystać z niej na dotychczasowych zasadach. Nowy wzór otrzymają przede wszystkim osoby, którym legitymacja jest wydawana po raz pierwszy, oraz osoby potrzebujące kolejnego egzemplarza dokumentu.

Jak wygląda nowa legitymacja emeryta-rencisty? Dodatkowe zabezpieczenia

Zmiana wzoru legitymacji nie wiąże się z przyznaniem nowych uprawnień ani zmianą zasad korzystania ze świadczeń. Głównym powodem zmiany wzoru było dostosowanie dokumentu do aktualnych standardów bezpieczeństwa. Nowa legitymacja jest wykonana z trwałego tworzywa PCV. Zastosowano w niej zabezpieczenia utrudniające jej podrobienie, w tym:

  • gilosz, czyli specjalny wzór wykonany z cienkich linii,
  • mikrodruk,
  • indywidualny numer seryjny blankietu.

Na dokumencie nadal znajdują się najważniejsze informacje dotyczące właściciela, m.in. numer PESEL oraz rodzaj pobieranego świadczenia.

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Nowa mLegitymacja emeryta-rencisty. Co zmieniło się w aplikacji mObywatel?

Nowy wygląd otrzymała również elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty dostępna w aplikacji mObywatel. W cyfrowym dokumencie znajdują się m.in. zdjęcie właściciela, imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu, termin jego ważności. Z aplikacji zniknęła natomiast informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację.

Legitymacja emeryta-rencisty daje prawo do ulg. Z jakich zniżek mogą korzystać seniorzy?

Legitymacja emeryta-rencisty jest dokumentem potwierdzającym status osoby uprawnionej do określonych świadczeń. Mogą ją otrzymać osoby, które mają prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Może być potrzebna przy korzystaniu z różnych ulg i uprawnień oferowanych seniorom. Zakres zniżek zależy jednak od konkretnych przepisów oraz zasad obowiązujących u poszczególnych przewoźników, instytucji i organizatorów usług. Posiadacze legitymacji mogą korzystać m.in. z:

  • ulg na przejazdy komunikacją publiczną - w zależności od zasad obowiązujących w danym mieście lub u przewoźnika,
  • zniżek na bilety kolejowe przewidzianych dla emerytów i rencistów,
  • tańszych biletów do instytucji kultury, takich jak muzea czy teatry,
  • preferencyjnych cen w wybranych ośrodkach i placówkach oferujących usługi dla seniorów.

Sama zmiana wzoru legitymacji nie oznacza więc, że seniorzy muszą podejmować dodatkowe działania. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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