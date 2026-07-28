Czy można pobierać emeryturę i rentę jednocześnie? ZUS podjął decyzję. Wielu Polaków popełnia ten błąd

Pułapka jednego świadczenia, czyli zasada ZUS

Większość seniorów w Polsce jest przekonana, że wypracowana emerytura i przyznana wcześniej renta z tytułu niezdolności do pracy to dwa niezależne worki z pieniędzmi. Rzeczywistość w 2026 roku pozostaje jednak niezmienna. Polskie prawo opiera się na tzw. zasadzie zbiegu praw do świadczeń. Oznacza to, że jeśli jedna osoba spełnia warunki do pobierania kilku wypłat, ZUS może przelewać tylko jedną z nich. Nie ma możliwości, aby na Twoje konto trafiała jednocześnie pełna emerytura oraz pełna renta chorobowa.

Co robi ZUS, gdy uzyskasz prawo do emerytury?

Gdy osiągasz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ZUS automatycznie lub na Twój wniosek wyliczy nową emeryturę. Urzędnicy porównają jej kwotę z dotychczas pobieraną rentą. Z urzędu zostanie przyznane to świadczenie, które jest dla Ciebie po prostu wyższe i bardziej opłacalne finansowo. Jeśli emerytura okaże się niższa niż renta, nadal będziesz otrzymywać rentę. Kwoty te nie zostaną jednak zsumowane.

Wyjątek od reguły: Kto legalnie dostanie dwa świadczenia?

Istnieje grupa seniorów, która legalnie pobiera dwa świadczenia w tym samym czasie. Mowa o tzw. rentach wypadkowych. Jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, masz prawo do zbiegu świadczeń. W takim scenariuszu nie otrzymasz jednak dwóch pełnych kwot. ZUS wypłaci Ci:

Pełną emeryturę oraz połowę renty wypadkowej,

Pełną rentę wypadkową oraz połowę emerytury.

Sami wybieracie, która konfiguracja daje wyższą kwotę na rękę.

Rewolucja w 2026 roku - nowa renta wdowia

Rok 2026 przynosi ogromną zmianę dla setek tysięcy owdowiałych emerytów. To właśnie od stycznia 2026 roku wchodzi w życie kluczowy etap przepisów o rencie wdowiej. Pozwala ona na jednoczesne pobieranie własnej emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. W 2026 roku limit wypłaty drugiego świadczenia wynosi 15 procent. Oznacza to, że możesz pobierać 100 procent własnego świadczenia i 15 procent renty po mężu lub żonie (albo odwrotnie). To przełom, który omija dotychczasową, surową zasadę zbiegu praw.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy mogę łączyć rentę socjalną z emeryturą?

Nie. Renta socjalna nie podlega łączeniu z emeryturą. W momencie uzyskania prawa do emerytury, renta socjalna zostaje zawieszona, jeśli emerytura jest od niej wyższa.

Co się bardziej opłaca: renta czy emerytura?

To zależy od historii składkowej. ZUS zawsze porównuje obie kwoty i automatycznie wybiera dla Ciebie wyższe, bardziej korzystne finansowo świadczenie.

Jak przejść z renty na emeryturę w 2026 roku?

Gdy osiągniesz wiek emerytalny, musisz złożyć do ZUS wniosek EMP. Wyjątkiem są osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, którym ZUS przyzna emeryturę automatycznie.

Czy renta wdowia w 2026 roku pozwala na łączenie dwóch pełnych stawek?

Nie. W 2026 roku obowiązuje wskaźnik 15 procent dla drugiego świadczenia. Dopiero w kolejnych latach limit ten ma wzrosnąć do poziomu 25 procent.