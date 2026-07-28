W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki określające maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2027 r.

Maksymalne opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w 2027 r.

rower lub motorower - 184 zł,

motocykl - 358 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (samochód osobowy, lekkie auto dostawcze) - 770 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 962 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 1357 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1999 zł,

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 2431 zł,

Maksymalne opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym w 2027 r.

Z kolei za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym maksymalne stawki wyniosą:

rower lub motorower - 36 zł,

motocykl - 50 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 67 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 89 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 126 zł,

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 221 zł,

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 321 zł,

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 36 zł.

O ile wzrosną opłaty za odholowanie samochodu w 2027 roku? Kierowcy zapłacą więcej za lawetę

W porównaniu z 2026 r. wszystkie maksymalne stawki wzrosły, choć podwyżki nie są wysokie. Kierowca samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zapłaci maksymalnie 770 zł za odholowanie zamiast 749 zł, czyli o 21 zł więcej. W przypadku motocykla maksymalna opłata wzrośnie o 10 zł, natomiast za rower, motorower czy hulajnogę elektryczną - o 5 zł. Największy wzrost dotyczy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - maksymalna opłata za ich usunięcie wzrośnie z 2367 zł do 2431 zł, czyli o 64 zł.

Ile więcej zapłacą kierowcy za parking po odholowaniu? Porównujemy stawki na 2027 i 2026 rok

Wzrosną również maksymalne opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych. Dla samochodu osobowego będzie to 67 zł za każdą rozpoczętą dobę zamiast 65 zł, czyli o 2 zł więcej. W przypadku największych pojazdów stawka wzrośnie z 215 zł do 221 zł za dobę, a dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - z 312 zł do 321 zł.

Warto pamiętać, że są to stawki maksymalne, a nie obowiązujące w całej Polsce. Ostateczną wysokość opłat ustalają rady powiatów i miast na prawach powiatu. Samorządy mogą ustalić opłaty na niższym poziomie, jednak w praktyce wiele z nich stosuje stawki zbliżone do maksymalnych. Ponadto każdy kolejny dzień pozostawienia pojazdu na parkingu zwiększa koszt jego odbioru, dlatego zwłoka może oznaczać wydatek liczony już nie w setkach, lecz nawet w kilku tysiącach złotych - zwłaszcza w przypadku samochodów ciężarowych.

Kiedy samochód może zostać odholowany?

Nie tylko źle zaparkowany samochód może trafić na lawetę. Przepisy wskazują szereg sytuacji, w których służby mają prawo usunąć pojazd z drogi. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy:

został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu,

został zaparkowany w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami bez wymaganej karty parkingowej,

kierowca nie ma wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem,

stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

pojazd nie ma tablic rejestracyjnych albo jego stan wskazuje na to, że został porzucony,

utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej,

kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i nie ma możliwości przekazania auta osobie uprawnionej do kierowania.

Po odholowaniu właściciel musi zapłacić nie tylko za usunięcie pojazdu z drogi, ale również za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym. Im później odbierze samochód, tym wyższy będzie całkowity koszt.

Nie odebrałeś samochodu po odholowaniu? Auto może przepaść na rzecz powiatu po 3 miesiącach

Odholowanie pojazdu to nie koniec obowiązków właściciela. Jeżeli samochód nie zostanie odebrany z parkingu strzeżonego w ciągu 3 miesięcy od dnia usunięcia z drogi, starosta może wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Właściciel jest wcześniej informowany o konieczności odebrania auta oraz o konsekwencjach zwłoki. Jeżeli sąd orzeknie przepadek, pojazd przechodzi na własność powiatu.

Co ważne, właściciel nie uniknie kosztów. Opłaty za usunięcie pojazdu, jego przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż lub zniszczenie mogą zostać nałożone na właściciela, współwłaścicieli lub użytkowników w drodze decyzji administracyjnej.