Już samo podejrzenie choroby nowotworowej jest niezwykle trudne dla pacjentów, a sama diagnoza bywa szokiem. By choć trochę ułatwić pacjentom proces przejścia przez diagnostykę i ewentualne leczenie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło „zielonej karty”, czyli karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Jak uzyskać kartę DiLO i dlaczego jest ważna? Wyjaśniamy

Karta DiLO powstała w ramach pakietu onkologicznego, by zapewnić pacjentom krótszy czas oczekiwania na badania i rozpoczęcie leczenia. Pacjenci, którzy mają podejrzenie choroby nowotworowej lub otrzymali już diagnozę, powinni koniecznie o wystawienie takiej karty poprosić.

Kto może wystawić kartę DiLO?

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli podejrzewa nowotwór;

- lekarz specjalista (na przykład chirurg, ginekolog, neurolog, onkolog), gdy tylko zauważy objawy sugerujące nowotwór;

- szpital, jeśli w trakcie hospitalizacji wykryto nowotwór.

Głównym celem „zielonej karty” jest przyspieszenie samej diagnostyki i leczenia. DiLO daje bowiem dostęp do „szybkiej ścieżki onkologicznej”, a to sprawi, że badania i konsultacje ze specjalistami zostaną wykonane w krótszym czasie.

Co więcej, karta DiLO pomaga skoordynować cały proces opieki nad pacjentem, u którego podejrzewa się lub stwierdzono raka. To także wskazówka dla lekarzy specjalistów, bo dzięki zawartych w karcie informacjach, będą mogli mieć pełną wiedzę na temat wykonanych badań lub przebytego już leczenia.

Karta DiLO zawiera również całą dokumentację dotyczącą wszystkich etapów leczenia. Od podejrzenia choroby, aż po sposób leczenia i opiekę po jego zakończeniu. W przypadku potwierdzenia choroby nowotworowej karta DiLO jest niezwykle pomocna, bo pacjenci i lekarze mają dostęp do całego planu leczenia oraz ważnych terminów i etapów terapii. Może to być szczególnie ważne, jeśli pacjent chciałby zasięgnąć drugiej opinii innego lekarza. Zamiast nosić na wizytę stosy dokumentów i wyników badań, wystarczy przynieść „zieloną kartę”.

Na jakie przywileje mogą liczyć pacjenci, którzy posiadają kartę DiLO?

Karta DiLO, w tym trudnym dla pacjentów czasie, pomaga uzyskać dostęp do "szybkiej ścieżki onkologicznej", czyli czas oczekiwania na badania jest automatycznie krótszy. Pacjenci mają większą szansę na to, że diagnoza i leczenie będą prowadzone w sposób kompleksowy przez specjalistów. Ci, którzy kartę DiLO już posiadają, powinni zgłosić się do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), która realizuje pakiet onkologiczny. Wykaz wszystkich placówek, które realizują szybką terapię onkologiczną, jest dostępny na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważną informacją dla pacjentów jest to, że w AOS można wykonać diagnostykę wstępną, która pomoże potwierdzić lub wykluczyć raka. Również tam można wykonać pogłębioną diagnostykę, która pomoże określić typ nowotworu, jego stadium i czy pacjent ma ewentualne przerzuty. Lekarze pracujący w AOS pomogą także rozpoznać nowotwór i skierują na odpowiednie leczenie.

Co istotne, od chwili wpisania pacjentów na listę do czasu postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż siedem tygodni.

Karta DiLO ułatwi także pacjentowi wybór miejsca leczenia i koordynatora opieki onkologicznej. Osoby, które posiadają „zieloną kartę” od chwili zgłoszenia się do szpitala nie powinny czekać na rozpoczęcie leczenia dłużej niż 2 tygodnie. Po zakończonej już terapii pełna dokumentacja medyczna trafia do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza specjalisty, po to, by możliwe było nadzorowanie dalszej opieki.

Jeśli u pacjenta występuje równocześnie podejrzenie lub zostało zdiagnozowanych kilka nowotworów jednocześnie, lekarz powinien wydać więcej niż jedna „zieloną kartę”. Każda jednostka chorobowa powinna otrzymać swoją kartę DiLO.

Gdyby karta DiLO uległa zniszczeniu lub się zagubiła, pacjent nie musi wyrabiać jej od początku. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wystarczy w takim przypadku udać się do lekarza, który jako ostatni prowadził leczenie onkologiczne i poprosić go o wydanie duplikatu karty.