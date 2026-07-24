Część rodziców bez możliwości prawidłowego złożenia wniosku o 300 zł na rok szkolny 2026/2027. Dobry Start po nowemu

Kto może dostać pieniądze z programu Dobry Start?

Dobry Start (nazywany też 300 plus, 300+) to rządowy program, który przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny aż do ukończenia przez niego 20. roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 24 lat. Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, w tym w szkole policealnej i szkole dla dorosłych, ale nie obejmuje studentów. Wsparcie nie dotyczy także dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu ani w tzw. zerówce w szkole.

Co ważne, przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, czyli od dochodu osiąganego przez rodzinę w przeliczeniu na jednego jej członka. Wsparcie udzielane jest jeden raz na cały rok szkolny. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem środków i ich wypłatą zajmuje się zaś ZUS.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus mogą złożyć:

• rodzice dziecka;

• opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która zajmuje się nim i złożyła do sądu wniosek o adopcję;

• opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;

• osoba ucząca się, będąca pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub gdy ma on ustalone alimenty od nich;

• osoba usamodzielniona, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielniających się, które opuszczają rodzinę zastępczą, wniosek może złożyć:

• rodzina zastępcza;

• osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka;

• dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej;

• dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Pamiętaj, że jeśli jesteś rodzicem, który dzieli opiekę nad dzieckiem w trybie naprzemiennym, wniosek możesz złożyć wspólnie z byłym partnerem lub partnerką. W takim wypadku każde z was otrzyma świadczenie w wysokości 150 zł.

Jak i kiedy złożyć wniosek w programie Dobry Start?

Wnioski w programie Dobry Start przyjmowane są obecnie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

• aplikacji mZUS;

• portalu eZUS;

• portalu emp@tia;

• bankowości elektronicznej.

Przy czym, jeśli składa go osoba sprawująca pieczę, opiekun prawny, opiekun faktyczny lub samodzielnie osoba ucząca się, wówczas może skorzystać wyłącznie z aplikacji mZUS i portalu eZUS.

Jak wypełnić wniosek? Aplikacja i portale poprowadzą przez dokument krok po kroku, wskazując jakie dane i ewentualne załączniki należy dodać. Można również skorzystać z instrukcji wypełniania wniosku dostępnych na stronach zus.pl.

Najważniejsze pozostaje zachowanie terminu. Ustawodawca zastrzegł, że wnioski w programie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Harmonogram wypłat 300 plus

W jakim terminie można spodziewać się pieniędzy na wyprawkę? ZUS przelał już na konta pierwszych wnioskodawców blisko 173 mln zł. Przepisy nie określają szczegółowo harmonogramu wypłat, wskazując jedynie, że wnioskodawcy, którzy złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają wsparcie najpóźniej do 30 września.

Jeśli wniosek zostanie złożony później, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia. Oznacza to, że ostatnie pieniądze z programu Dobry Start mogą wpłynąć na konta wnioskodawców dopiero z końcem stycznia 2027 roku.

Co z rodzicami i opiekunami uczniów, rozpoczynających naukę w szkole średniej?

Jedną z informacji, którą rodzic lub opiekun musi podać, uzupełniając wniosek o 300 plus, jest wskazanie szkoły, w której dziecko od 1 września 2026 roku rozpocznie naukę. Wynika to bezpośrednio z faktu, że podstawowym warunkiem przyznania świadczenie jest nauka dziecka w szkole.

Co z rodzicami i opiekunami, którzy nie wiedzą jeszcze, w jakiej szkole dziecko będzie się uczyć od września? Przypomnijmy, że zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2026/2027 dostępnym na stronach rządowych gov.pl, 21 lipca 2026 roku podano do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych, jednak termin w postępowaniu uzupełniającym mija dopiero 12 sierpnia 2026 roku.

Tym samym, skoro rodzice lub opiekunowie nie wiedzą ,w jakiej szkole dziecko rozpocznie naukę we wrześniu, nie mogą wpisać też we wniosku danych takiej szkoły. Jest to jednoznaczne z niemożnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie w programie Dobry Start.

Dobry Start dla Ukraińców – zmiany w programie w 2026 roku

Tegoroczny program Dobry Start rządzi się nowymi prawami w stosunku do obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców. 1 lipca 2026 roku weszły bowiem w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu w zakresie przyznawania świadczenia dla określonych grup cudzoziemców z państw trzecich z państw trzecich (spoza UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii) oraz beneficjentów ochrony czasowej ze statusem UKR (obejmujących uchodźców wojennych z Ukrainy).

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami warunkiem ubiegania się o świadczenie 300 plus przez cudzoziemców z państw trzecich oraz beneficjentów ochrony UKR, czyli w tym przez obywateli Ukrainy, jest wykazanie aktywności zawodowej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Świadczenie przysługuje także wtedy, gdy mimo braku aktywności zawodowej osoby podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu w tym miesiącu.

Warunek ten nie dotyczy jedynie, gdy wsparcie ma być udzielone na dziecko:

• będące obywatelem polskim;

• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

• znajdujące się pod opieką opiekuna z zagranicznej pieczy zastępczej;

• pełnoletnie i uczące się, w tym samodzielnie opuszczające pieczę zastępczą (gdy samodzielnie składa wniosek).

Bez zmian pozostaje wymóg zamieszkiwania przez wnioskodawcę razem z dzieckiem na terytorium Polski.

Pieniądze ze świadczenia Dobry Start objęte szczególną ochroną

Warto pamiętać, że pieniądze z programu Dobry Start objęte są szczególną ochroną. Świadczenie jest bowiem zwolnione z podatku, nie podlega ono egzekucji, nie wlicza się go także do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia ze strony państwa.