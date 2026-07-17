Od 1 lipca 2026 r. obowiązuje nowe brzmienie programu PFRON wspierającego mobilność osób z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków odbywać się będzie raz w roku we wrześniu, a etap składania aplikacji w systemie SOW został znacząco uproszczony.

Nowy system punktacji premiuje m.in. osoby uczące się, pracujące oraz wnioskodawców, którzy nie otrzymali wsparcia we wcześniejszych naborach.

Od 1 lipca 2026 roku rusza nowa edycja programu wspierającego mobilność osób na wózkach inwalidzkich. System punktacji i terminy naboru ulegają zmianie, faworyzując osoby aktywne oraz te, które wcześniej nie dostały wsparcia. Procedura aplikacyjna zostaje uproszczona, a dokumenty składa się dopiero po wstępnej akceptacji wniosku.

SAM z PFRON: od lipca 2026 obowiązują nowe zasady programu PFRON dla świadczeniobiorców

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wprowadza zaktualizowane zasady programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, obowiązujące od 1 lipca 2026 roku. Inicjatywa ma na celu zwiększenie niezależności osób z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Zmiany obejmują nową punktację, uproszczoną procedurę składania wniosków oraz jeden roczny termin naboru.

SAM z PFRON: podstawa

Podstawą do zmian w programie jest: Uchwała nr 1/2026 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 lutego 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz uchylająca tę uchwałę i wprowadzająca nowe brzmienie programu oraz załącznik do uchwały nr 1/2026 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 lutego 2026 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

SAM z PFRON: od lipca 2026 obowiązują nowe zasady programu PFRON dla świadczeniobiorców. Nowa punktacja i premiowanie wytrwałości

W zaktualizowanym programie zmodyfikowano kryteria oceny wniosków. Jeden punkt przysługuje osobom w wieku 7-18 lat oraz osobom powyżej 18. roku życia, jeśli potwierdzą zatrudnienie lub naukę. System nagradza również osoby, które w przeszłości składały wnioski, ale nie otrzymały wsparcia z powodu braku środków. Za jeden do trzech wcześniejszych nieudanych naborów przyznaje się 0,5 punktu, a za cztery i więcej – 1 punkt. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje czas złożenia wniosku.

Wnioski od 1 do 18 września: jeden termin naboru i uproszczona procedura aplikacyjna

Zrezygnowano z dwóch naborów rocznie na rzecz jednego, odbywającego się we wrześniu. W 2026 roku wnioski będzie można składać w systemie SOW od 1 do 18 września. Proces aplikacji został uproszczony – na etapie składania wniosku nie trzeba załączać wszystkich wymaganych dokumentów. Wymagane załączniki dostarcza się dopiero po wstępnym zakwalifikowaniu do dofinansowania, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od powiadomienia przez Oddział PFRON.

SAM z PFRON: kto może skorzystać z dofinansowania?

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością, które muszą poruszać się na wózku inwalidzkim i nie potrafią samodzielnie przesiąść się na fotel w samochodzie. Wymagane jest odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioskodawca nie może przebywać w placówkach całodobowej opieki, musi być obywatelem Polski lub mieć prawo stałego pobytu, a także nie mieć zaciągniętego dofinansowania na pojazd w ciągu ostatnich 7 lat ani na jego oprzyrządowanie w ciągu 3 lat. Poszerzono listę lekarzy specjalistów uprawnionych do wystawienia zaświadczenia (m.in. ortopeda, neurolog, internista, lekarz rodzinny), które nie może być starsze niż 120 dni w momencie składania wniosku.

SAM z PFRON: zasady finansowania i obowiązki beneficjenta

Dofinansowanie o charakterze malejącym obejmuje zakup nowego lub używanego (nie starszego niż 7 lat) auta dostosowanego do kierowcy lub pasażera na wózku. Wysokość wsparcia zależy od ceny pojazdu – wynosi od 80-85% dla tańszych aut, malejąc do 0% powyżej określonych progów cenowych (300 tys. zł dla kierowcy, 230 tys. zł dla pasażera). Pojazd musi mieć gwarancję, a środki trafiają w jednej transzy bezpośrednio na konto sprzedawcy. Beneficjent musi używać auta przez co najmniej 7 lat, utrzymywać ubezpieczenie AC, corocznie składać oświadczenia o użytkowaniu i w przypadku wcześniejszej sprzedaży zwrócić część dofinansowania wg ustalonej skali.

Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” wprowadzają bardziej przejrzyste i uproszczone zasady pozyskiwania środków na dostosowane samochody dla osób na wózkach inwalidzkich. Koncentracja naboru na jeden wrześniowy termin oraz odroczenie obowiązku dostarczania dokumentów do etapu weryfikacji mają na celu ułatwienie procesu aplikacyjnego. Jednocześnie nowe zasady punktacji doceniają osoby wielokrotnie starające się o wsparcie, co zwiększa ich szanse na uzyskanie dofinansowania w kolejnych edycjach.

Źródło: uchwała nr 1/2026 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 lutego 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz uchylająca tę uchwałę i wprowadzająca nowe brzmienie programu oraz załącznik do uchwały nr 1/2026 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 lutego 2026 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.