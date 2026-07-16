W trakcie czwartkowego posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowano 17 poprawek, zgłoszonych w środę podczas drugiego czytania projektu - spośród nich 15 zgłosiła Polska 2050, zaś dwie klub KO. Część ma charakter redakcyjny, niektóre odnoszą się do przepisów przejściowych.

Obowiązek zastępstwa adwokata podczas urlopu. Komisja zdecydowała

Posiedzenie zdominowała jednak kwestia obowiązku wyznaczenia zastępcy w przypadku urlopu adwokata. Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej optowali za usunięciem tego wymogu. Argumentowano to m.in. tym, że adwokat obecnie może się mierzyć z koniecznością wyboru, czy w przypadku kolidowania terminu rozprawy z urlopem zrezygnować z niego, czy też wyznaczyć swojego „substytuta”, czemu – jak wskazał m.in. prezes NRA Przemysław Rosati – klient może być przeciwny.

Ostatecznie jednak – po kilkudziesięciominutowej dyskusji – opowiedziano się za przepisem w dotychczasowym brzmieniu mówiącym, że adwokat „obowiązany jest zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej przemijającej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku”.

Innym poruszonym na posiedzeniu komisji wątkiem była sprawa zmniejszenia składu komisji egzaminacyjnej na aplikację adwokacką. Sprzeciwiali się temu m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł tej partii Marcin Warchoł zapowiedział zgłaszanie przez swój klub poprawek na etapie prac senackich.

Projekt noweli Prawa o adwokaturze był przedmiotem wielomiesięcznych prac sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Po kilku posiedzeniach, w trakcie których zgłaszano różne uwagi, doczekał się on zakończenia pierwszego czytania.

Nowe przepisy dla adwokatów. Ochrona zawodu i cyfryzacja samorządu

Jak wskazywał przewodniczący sejmowej komisji, jednocześnie poseł sprawozdawca tego projektu, Paweł Śliz (Polska 2050), kluczowe zmiany w projekcie dotyczą ochrony wykonywania zawodu adwokata oraz cyfryzacji.

Zgodnie z projektem adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych zyskać ma ochronę przewidzianą w Kodeksie karnym dla funkcjonariusza publicznego.

Ponadto przewidziana została grzywna (od 5 tys. do 200 tys. złotych) lub kara ograniczenia wolności za nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym „adwokata”, nieuprawnione oznaczanie prowadzonej działalność słowami „kancelaria adwokacka”, „kancelaria adwokatów” czy też nieuprawnione posługiwanie się godłem adwokatury lub strojem urzędowym adwokata. Projekt dopuszcza też możliwość nałożenia obu tych kar łącznie.

W kontekście cyfryzacji natomiast projekt zakłada m.in, że Naczelna Rada Adwokacka będzie prowadziła jawny, krajowy rejestr adwokatów i aplikantów adwokackich, do którego dostęp miałby każdy obywatel. Umożliwić ma też samorządowi adwokackiemu i organom adwokatury odbywanie posiedzeń i zjazdów również w trybie zdalnym i hybrydowym.

Projekt wskazuje dokładniej źródła finansowania działalności statutowej samorządu zawodowego adwokatury - w tym wpłaty izb adwokackich, które to stanowiłyby udział tych izb w pokrywaniu wydatków budżetowych NRA, ze składek adwokatów i aplikantów adwokackich czy z dochodów z innych źródeł, takich jak np. własna działalność i dochody z własnego majątku.

Zgodnie z nim rozszerzeniu ulec też mają zadania samorządu adwokackiego. W projekcie dodano między innymi działanie na rzecz ochrony zawodu adwokata, w tym i „występowanie w obronie godności zawodu adwokata oraz indywidualnych i zbiorowych interesów adwokatury”. Do jego zadań należałoby też m.in. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących m.in. ochrony praw i wolności obywatelskich, wzmacniania i ochrony samorządności zawodów zaufania publicznego, czy organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego albo mediacyjnego, a także prowadzenie działalności w tym zakresie.

Projekt przewiduje też nadanie samorządowi adwokackiemu uprawnień organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz organizacji społecznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego i przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sejm będzie głosował nad tym projektem oraz zgłoszonymi w drugim czytaniu poprawkami najprawdopodobniej w piątek. (PAP)