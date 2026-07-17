ZUS przyspiesza sierpniowe wypłaty emerytur. Pierwsze przelewy ruszą jeszcze w lipcu

Pierwsze sierpniowe emerytury trafią na konta jeszcze w lipcu. ZUS zmienia harmonogram wypłat, ponieważ 1 sierpnia 2026 r. przypada w sobotę, a dwa tygodnie później kalendarz ponownie wymusza wcześniejsze przelewy z powodu święta 15 sierpnia. Sprawdzamy, kto otrzyma pieniądze przed terminem i jak wygląda pełny rozkład sierpniowych wypłat.
Dla części seniorów oznacza to, że pieniądze pojawią się na koncie wcześniej niż zwykle. Warto sprawdzić swój termin wypłaty, bo w sierpniu zmiany obejmą dwie grupy świadczeniobiorców.
Dlaczego ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w sierpniu 2026?
Zmiana harmonogramu nie wynika z nowych przepisów ani z decyzji o wcześniejszej wypłacie świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat stosuje tę samą zasadę – jeżeli ustawowy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę albo święto, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej, tak aby świadczenie było dostępne jeszcze przed dniem wolnym od pracy. W sierpniu 2026 r. taka sytuacja wystąpi dwukrotnie. Zakład przekazuje środki:
- do banków – z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przelew dotarł przed ustawowym terminem,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej – z większym wyprzedzeniem, uwzględniając czas doręczenia.
Dzięki temu seniorzy nie muszą czekać na pierwszy dzień roboczy po weekendzie lub święcie.
Kto dostanie emeryturę wcześniej w sierpniu 2026? ZUS wskazuje dwie grupy seniorów
ZUS wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W sierpniu większość świadczeniobiorców otrzyma pieniądze zgodnie z planem, jednak dwie grupy mogą spodziewać się wcześniejszych przelewów. Chodzi o osoby, których termin wypłaty przypada:
- 1 sierpnia – przelew zostanie zrealizowany już 31 lipca (piątek),
- 15 sierpnia – pieniądze trafią na konto 14 sierpnia (piątek).
Pozostałe terminy pozostają bez zmian. Dla wielu seniorów wcześniejsza wypłata ma praktyczne znaczenie. Pozwala wcześniej opłacić rachunki, wykupić leki albo zaplanować wydatki związane z początkiem miesiąca czy długim sierpniowym weekendem.
Przelew 31 lipca to już sierpniowa emerytura. Co to oznacza dla seniorów?
Warto pamiętać, że przelew z 31 lipca jest już sierpniową emeryturą. Oznacza to, że osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1. dzień miesiąca nie otrzymają kolejnego świadczenia w sierpniu. Następny przelew trafi na ich konto zgodnie z wrześniowym harmonogramem.
Terminy wypłat emerytur w sierpniu 2026. Harmonogram przelewów ZUS [TABELA]
Tak będzie wyglądał sierpniowy kalendarz wypłat.
Standardowy termin wypłaty
Dzień tygodnia
Faktyczna data wypłaty
1 sierpnia
sobota
31 lipca (piątek)
6 sierpnia
czwartek
6 sierpnia
10 sierpnia
poniedziałek
10 sierpnia
15 sierpnia
sobota, święto
14 sierpnia (piątek)
20 sierpnia
czwartek
20 sierpnia
25 sierpnia
wtorek
25 sierpnia
Największą uwagę zwraca pierwsza pozycja w harmonogramie. Oznacza bowiem, że część seniorów otrzyma sierpniową emeryturę jeszcze w lipcu, zanim rozpocznie się nowy miesiąc.
Które emerytury ZUS będą wypłacane zgodnie z harmonogramem?
Nie każdy emeryt odczuje sierpniowe zmiany. Osoby pobierające świadczenia:
- 6 sierpnia,
- 10 sierpnia,
- 20 sierpnia,
- 25 sierpnia
otrzymają pieniądze zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. W praktyce wcześniejsze przelewy obejmą więc wyłącznie osoby z terminami przypadającymi na dni wolne od pracy.
Czy trzeba składać wniosek o wcześniejszą wypłatę emerytury z ZUS?
Nie. ZUS dokonuje przesunięcia automatycznie, dlatego seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani kontaktować się z Zakładem. Jeżeli świadczenie trafia na rachunek bankowy, przelew zostanie wysłany zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Osoby otrzymujące emeryturę za pośrednictwem listonosza również nie muszą podejmować żadnych działań – sposób doręczenia pozostaje taki sam.
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631 ze zm.).
- Komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad realizacji wypłat świadczeń w przypadku terminów przypadających w dni wolne od pracy.
- Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy na 2026 r.
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