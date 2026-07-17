ZUS przyspiesza sierpniowe wypłaty emerytur. Pierwsze przelewy ruszą jeszcze w lipcu

Dla części seniorów oznacza to, że pieniądze pojawią się na koncie wcześniej niż zwykle. Warto sprawdzić swój termin wypłaty, bo w sierpniu zmiany obejmą dwie grupy świadczeniobiorców.

Dlaczego ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w sierpniu 2026?

Zmiana harmonogramu nie wynika z nowych przepisów ani z decyzji o wcześniejszej wypłacie świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat stosuje tę samą zasadę – jeżeli ustawowy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę albo święto, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej, tak aby świadczenie było dostępne jeszcze przed dniem wolnym od pracy. W sierpniu 2026 r. taka sytuacja wystąpi dwukrotnie. Zakład przekazuje środki:

do banków – z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przelew dotarł przed ustawowym terminem,

– z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przelew dotarł przed ustawowym terminem, za pośrednictwem Poczty Polskiej – z większym wyprzedzeniem, uwzględniając czas doręczenia.

Dzięki temu seniorzy nie muszą czekać na pierwszy dzień roboczy po weekendzie lub święcie.

Kto dostanie emeryturę wcześniej w sierpniu 2026? ZUS wskazuje dwie grupy seniorów

ZUS wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W sierpniu większość świadczeniobiorców otrzyma pieniądze zgodnie z planem, jednak dwie grupy mogą spodziewać się wcześniejszych przelewów. Chodzi o osoby, których termin wypłaty przypada:

1 sierpnia – przelew zostanie zrealizowany już 31 lipca (piątek) ,

– przelew zostanie zrealizowany już , 15 sierpnia – pieniądze trafią na konto 14 sierpnia (piątek).

Pozostałe terminy pozostają bez zmian. Dla wielu seniorów wcześniejsza wypłata ma praktyczne znaczenie. Pozwala wcześniej opłacić rachunki, wykupić leki albo zaplanować wydatki związane z początkiem miesiąca czy długim sierpniowym weekendem.

Przelew 31 lipca to już sierpniowa emerytura. Co to oznacza dla seniorów?

Warto pamiętać, że przelew z 31 lipca jest już sierpniową emeryturą. Oznacza to, że osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1. dzień miesiąca nie otrzymają kolejnego świadczenia w sierpniu. Następny przelew trafi na ich konto zgodnie z wrześniowym harmonogramem.

Terminy wypłat emerytur w sierpniu 2026. Harmonogram przelewów ZUS [TABELA]

Tak będzie wyglądał sierpniowy kalendarz wypłat.

Standardowy termin wypłaty Dzień tygodnia Faktyczna data wypłaty 1 sierpnia sobota 31 lipca (piątek) 6 sierpnia czwartek 6 sierpnia 10 sierpnia poniedziałek 10 sierpnia 15 sierpnia sobota, święto 14 sierpnia (piątek) 20 sierpnia czwartek 20 sierpnia 25 sierpnia wtorek 25 sierpnia

Największą uwagę zwraca pierwsza pozycja w harmonogramie. Oznacza bowiem, że część seniorów otrzyma sierpniową emeryturę jeszcze w lipcu, zanim rozpocznie się nowy miesiąc.

Które emerytury ZUS będą wypłacane zgodnie z harmonogramem?

Nie każdy emeryt odczuje sierpniowe zmiany. Osoby pobierające świadczenia:

6 sierpnia ,

, 10 sierpnia ,

, 20 sierpnia ,

, 25 sierpnia

otrzymają pieniądze zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. W praktyce wcześniejsze przelewy obejmą więc wyłącznie osoby z terminami przypadającymi na dni wolne od pracy.

Czy trzeba składać wniosek o wcześniejszą wypłatę emerytury z ZUS?

Nie. ZUS dokonuje przesunięcia automatycznie, dlatego seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani kontaktować się z Zakładem. Jeżeli świadczenie trafia na rachunek bankowy, przelew zostanie wysłany zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Osoby otrzymujące emeryturę za pośrednictwem listonosza również nie muszą podejmować żadnych działań – sposób doręczenia pozostaje taki sam.

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