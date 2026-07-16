Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła skład nowego Gabinetu Ministrów przedstawiony przez premiera Serhija Koreckiego. Podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego za powołaniem członków rządu opowiedziało się 264 deputowanych.
W nowym składzie rządu ponownie powołani zostali: pierwszy wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal, wicepremierka ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna, minister finansów Serhij Marczenko, minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, minister młodzieży i sportu Matwij Bidnyj oraz minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denys Ulutkin.
Kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu