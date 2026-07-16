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Zmiany we władzach Ukrainy. Parlament zatwierdził ministrów nowego premiera

pracownicy, ukraina, specustawa
Parlament Ukrainy powołał nowy rząd z premierem Serhijem Koreckim na czelefot. materiały prasowe
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:47

Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła skład nowego Gabinetu Ministrów przedstawiony przez premiera Serhija Koreckiego. Podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego za powołaniem członków rządu opowiedziało się 264 deputowanych.

W nowym składzie rządu ponownie powołani zostali: pierwszy wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal, wicepremierka ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna, minister finansów Serhij Marczenko, minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, minister młodzieży i sportu Matwij Bidnyj oraz minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denys Ulutkin.

Kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. (PAP)

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Źródło: PAP
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