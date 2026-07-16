W nowym składzie rządu ponownie powołani zostali: pierwszy wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal, wicepremierka ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna, minister finansów Serhij Marczenko, minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, minister młodzieży i sportu Matwij Bidnyj oraz minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denys Ulutkin.

Kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. (PAP)