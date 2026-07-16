Przygotowane regulacje obejmują propozycje zmian przedstawione 8 lipca.

W spotkaniach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia biorą dział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych pracowników. Poprzednie dwa posiedzenia zostały przerwane przez stronę społeczną. Ostatnie z powodu nieobecności szefowej resortu.

Zmiany w ochronie zdrowia. MZ przedstawiło projekty ustaw i rozporządzeń

W czwartek na wyraźne życzenie strony społecznej, minister zdrowia przedstawiła podczas obrad pakiet zmian, które planuje resort, ogłoszony przez Jolantę Sobierańską-Grendę w ubiegły wtorek. Są one skutkiem ujawnianych ostatnio licznych nieprawidłowości w ochronie zdrowia.

Sobierańska-Grenda powiedziała, że resort przygotował dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń. Założenia do projektu ustawy dotyczącej jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały we wtorek opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dodała, że kolejny projekt ustawy resort zgłosił do wykazu prac rządowych.

– To projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań, o których była mowa w zeszłym tygodniu. Mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł brutto dla lekarzy, jak również wprowadzenie obowiązku przepracowania przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu i obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach – powiedziała szefowa resortu zdrowia.

W założeniach do projektu ma się znaleźć także zaproponowana przez Rzecznika Praw Pacjenta możliwość zgłaszania i karania procederu omijania kolejek oraz zakaz zawierania umów przez szpitale i przychodnie ze spółkami lekarskimi.

Szefowa resortu zdrowia powiedziała, że poza projektami ustaw resort przygotował też pakiet czterech projektów rozporządzeń obejmujących propozycje przedstawione w ubiegłym tygodniu. Projekty te są na etapie uzgodnień ministerialnych. Dotyczą m.in. harmonogramu czasu pracy medyków i zbierania danych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Ma to pokazać nam, w jakich miejscach pracuje personel medyczny – zaznaczyła.

Jeden z projektów ma też dotyczyć przyspieszenia pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji z czterech do dwóch lat – zgodnie z propozycjami resortu ma być gotowa do końca 2027 r. Oznacza to, że będzie można się zapisać do 39 specjalistów przez aplikację mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta.

Kolejna regulacja ma także obejmować uruchomienie nowego rozwiązania – e-kolejki.

Limit 240 zł za godzinę dla lekarzy i obowiązek pracy na etacie

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i przewodnicząca Zespołu Trójstronnego, powiedziała, że spotkanie odbyło się w spokojnej atmosferze. Zaznaczyła, że szereg z planowanych przez resort zdrowia zmian jest stronie społecznej znany od ponad roku.

– Wskazaliśmy pani minister, że szkoda, że ten rok był stracony i dopiero musiało dojść do takich sytuacji, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, jak to zrealizujemy – powiedziała Ptok, odnosząc się do ujawnianych ostatnio w mediach nieprawidłowości w ochronie zdrowia.

Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powiedział, że ustawowe zmiany projektowane przez resort są społecznie oczekiwane, ale spodziewa się, że ich wdrożenie może być wstrząsem dla ochrony zdrowia w związku z krótkim planowanym czasem wejścia w życie regulacji po ich uchwaleniu. – Nie mówię, że nie jest to konieczne, ale jeżeli to będzie wprowadzone z dnia na dzień, a wydaje się, że taka jest koncepcja, to albo nastąpi uzdrowienie w systemie ochrony zdrowia, albo dojdzie do czasowych bardzo dużych trudności – zaznaczył Wiśniewski.

Poinformował, że rozmowy dotyczyły także finansowania NFZ. – Niestety uzgodnienia w ramach rządu nie uwzględniają dodatkowych przychodów po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zostały przedstawione żadne plany oszczędności – powiedział Wiśniewski. Spodziewa się, że to poskutkuje ograniczeniem dostępu do leczenia.

Finansowanie NFZ i e-kolejki. Eksperci wskazują na największe wyzwania

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) Grażyna Cebula-Kubat oceniła spotkanie jako „merytoryczne i spokojne”. Spośród propozycji szefowej resortu jako pilną i konieczną do wprowadzenia wymieniła procentowy limit w budżetach szpitali, do jakiego mogą sięgnąć pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia.

Cebula-Kubat także nawiązała do finansów NFZ. Wskazała, że jeśli nie będzie zmian w zakresie składki zdrowotnej, sytuacja będzie coraz gorsza przy starzejącym się społeczeństwie i spadającej liczbie płacących te składki. – Dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnej możliwości, żeby zwiększyć stronę przychodową Narodowego Funduszu Zdrowia. Usłyszeliśmy, że nie można tego zrobić, żeby wszyscy płacili składkę zdrowotną. Bo się nie da – powiedziała szefowa OZZL.

Zaznaczyła, że lekarze nie powinni pracować więcej niż niewiele ponad dwieście godzin miesięcznie. – Jeżeli chcemy zapewnić pacjentom jakość opieki i bezpieczeństwo, to lekarz musi być wypoczęty i nie może pracować dłużej niż 208 godzin na miesiąc – powiedziała Cebula-Kubat.

Z kolei zdaniem przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Marii Ochman na spotkaniu było mało konkretów, bo jedynie przybliżyło to, co w ubiegłym tygodniu usłyszeli dziennikarze.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła 8 lipca pakiet zmian, jakie mają zostać wdrożone w ochronie zdrowia. To m.in. limit płacowy dla pracowników tego sektora do 240 zł brutto za godzinę, zakaz zawierania umów przez szpitale z tzw. spółkami, obowiązek pracy medyków na co najmniej pół etatu w jednym miejscu czy stworzenie centralnej e-kolejki. Plany MZ to odpowiedź na ultimatum postawione przez premiera. Wskutek nieprawidłowości w ochronie zdrowia ujawnianych w ostatnim czasie Donald Tusk powiedział, że czeka na konkretne rekomendacje MZ i NFZ pod groźbą „decyzji personalnych”. Premier oczekuje też, że pierwsze zmiany będą widoczne we wrześniu. (PAP)

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