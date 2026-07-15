Dobra informacja jest taka, że dotychczasowe tablice rejestracyjne nie tracą ważności, więc kierowcy nie muszą masowo udawać się do urzędów komunikacji po nowe „blachy”. Zła wiadomość jest taka, że do nowych oznaczeń trzeba będzie przywyknąć, bo odwrotu od nich nie ma.

Nowe tablice rejestracyjne pojawią się na polskich drogach

Ministerstwo Infrastruktury od dłuższego czasu zapowiadało zmiany, które od teraz widoczne są na polskich drogach. Mowa o nowych tablicach rejestracyjnych, na których pojawiły się niespotykane do tej pory litery. Jak przekonuje resort, zmiany nie są kosmetyczne i prędzej czy później obejmą wszystkich właścicieli pojazdów.

Pierwsze nowe oznaczenia pojawiają się na tak zwanych krótkich blachach, czyli pojazdach, gdzie miejsce na tradycyjną tablicę jest ograniczone. Na nowe oznaczenia muszą się także przygotować kierowcy, którzy zamawiają tablice rejestracyjne na specjalne życzenie, czyli tak zwane rejestracje indywidualne. Jak informuje resort infrastruktury zmiany mają związek z tym, że kończą się możliwości kombinacji z użyciem dotychczasowych liter.

Największe miasta pierwsze w kolejce do zmian

Nowe oznaczenia zagoszczą na stałe najpierw na ulicach największych miast. Oto, jakie litery będą reprezentować kierowców w poszczególnych miejscowościach:

– Warszawa: zamiast litery „W” na tablicach rejestracyjnych pojawi się literka „A”;

– Poznań: zamiast litery „P” na tablicach rejestracyjnych pojawi się literka „M”;

– Gdańsk: zamiast literki „G” na tablicach rejestracyjnych pojawi się literka „X”;.

Nowe oznaczenia otrzymały też poszczególne województwa:

– Dolnośląskie: zamiast litery „D” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „V”;

– Małopolskie: zamiast litery „K” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „J”;

– Mazowieckie: zamiast litery „W” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „A”;

– Podkarpackie: zamiast litery „R” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „Y”;

– Pomorskie: zamiast litery „G” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „X”;

– Śląskie: zamiast litery „S” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „I”;

– Wielkopolskie: zamiast litery „P” na tablicach rejestracyjnych pojawi się litera „M”.

Kiedy zakończy się wymiana tablic rejestracyjnych?

Resort infrastruktury zapewnia, że nowe oznaczenia na tablicach rejestracyjnych dotyczyć będą tylko nowo rejestrowanych pojazdów, i to też nie od razu. Najpierw wyczerpać musi się pula wszystkich możliwych kombinacji. Dla przykładu w Warszawie, jak przekonywał w rozmowie z TVN24 Andrzej Drabek ze stołecznego magistratu, zmiana może potrwać nawet trzy lata. Podobnie jest w Gdańsku, gdzie wymiana tablic również ma potrwać nawet dwa i pół roku.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina także, że od ponad czterech lat kupując auto z innego województwa nie trzeba już pędzić do urzędu, by go rejestrować je na nowo. To oszczędność czasu i pieniędzy, ale także dbałość o środowisko.