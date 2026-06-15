Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 lipca

Od marca 2026 roku dodatek ratowniczy wynosi 288 zł miesięcznie, co przekłada się na 3456 zł rocznie dla osoby uprawnionej. Świadczenie to obowiązuje w polskim systemie prawnym od grudnia 2021 roku i stanowi specjalną formę wsparcia finansowego przeznaczoną dla ściśle określonej grupy emerytów.

Kto może liczyć na dodatkowe 288 zł w lipcu 2026?

Świadczenie ratownicze, określane także jako dodatek ratowniczy, zostało wprowadzone na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku jako forma wsparcia dla strażaków ochotników oraz osób uczestniczących w działaniach ratowniczych. Przysługuje ono byłym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownikom górskim, którzy osiągnęli wymagany wiek i spełniają warunek wieloletniej, aktywnej służby.

Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie po ukończeniu 60 lat, pod warunkiem udokumentowania co najmniej 20 lat działalności, natomiast mężczyźni po osiągnięciu 65 lat i wykazaniu minimum 25 lat aktywności. Staż nie musi być ciągły, jednak jego przebieg musi zostać odpowiednio potwierdzony. W przypadku działań sprzed 2011 roku konieczne są zaświadczenia lub oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze krok po kroku?

Procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze składa się z kilku kolejnych kroków. Na początku należy pobrać odpowiedni formularz wniosku – jest on dostępny na stronie Państwowej Straży Pożarnej lub w komendzie powiatowej. Następnie przygotowuje się oświadczenia świadków, które są wymagane zwłaszcza wtedy, gdy brakuje dokumentów potwierdzających działania sprzed 2011 roku.

Kolejnym etapem jest potwierdzenie tych oświadczeń w urzędzie gminy, u wójta lub burmistrza. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy złożyć je we właściwej komendzie powiatowej lub miejskiej PSP. Następnie pozostaje oczekiwanie na decyzję komendanta – cały proces zwykle trwa kilka tygodni, a w razie braków urząd może wezwać do uzupełnienia informacji, ponieważ konieczne jest dokładne udokumentowanie stażu służby.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA rozpoczyna wypłatę świadczenia, które trafia do uprawnionych co miesiąc w stałej wysokości.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Dodatek ratowniczy wypłacany jest uprawnionym w cyklu miesięcznym, a środki powinny trafić na konto najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. Termin ten obowiązuje niezależnie od wysokości innych emerytur czy rent pobieranych przez świadczeniobiorcę.

Za realizację wypłat odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który prowadzi również wszelkie formalności związane z przyznawaniem i obsługą tego świadczenia.

Czy świadczenie ratownicze wpływa na emeryturę i inne dodatki?

Dodatek ratowniczy nie wpływa na wysokość podstawowej emerytury ani nie powoduje utraty prawa do tzw. czternastej emerytury. Nie zmniejsza także dodatku pielęgnacyjnego, nie jest uwzględniany przy obliczaniu dochodu w ramach pomocy społecznej oraz nie ma wpływu na świadczenia rodzinne. W praktyce oznacza to, że pełna kwota 288 zł trafia do uprawnionego i nie ogranicza dostępu do innych form wsparcia finansowego.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w okresie od stycznia do października 2023 roku złożono łącznie 112 791 wniosków o dodatek ratowniczy. Zdecydowana większość z nich, czyli 112 106, została rozpatrzona pozytywnie, co wskazuje, że większość wnioskodawców spełniała wymagane warunki.

Od decyzji odmownych odwołało się jedynie 37 osób, z czego w 18 przypadkach odwołania zakończyły się zmianą decyzji na korzyść wnioskodawców. Najwięcej wniosków odnotowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

Podstawa prawna :