Karta parkingowa 2026: Te 9 znaków drogowych możesz legalnie ignorować. Unikniesz mandatu

Karta parkingowa 2026: dokument, który zmienia codzienne życie

Karta parkingowa to dokument, który realnie ułatwia życie i przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami (OzN). Wydawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Jak wynika z art. 8 ust. 4 Kodeksu drogowego, kartę parkingową wydaje za opłatą przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,

- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dla kogo karta parkingowa w 2026 roku? Kluczowe kryteria

Sam stopień niepełnosprawności to za mało, żeby cieszyć się z dodatkowych przywilejów na polskich drogach wynikających z posiadania karty parkingowej. Żeby móc legalnie ignorować niektóre znaki drogowe i parkować na tzw. kopercie, konieczne jest posiadania znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się.

Kto w praktyce otrzyma kartę parkingową?

Dokument wydawany jest trzem grupom odbiorców:

Osobom dorosłym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (przy czym przy stopniu umiarkowanym wymagane są konkretne kody chorobowe). Dzieciom poniżej 16. roku życia, które mają trudności z poruszaniem się. Placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją OzN, które transportują swoich podopiecznych.

Magiczne symbole w orzeczeniu: Bez nich nie dostaniesz karty parkingowej

System weryfikacji uprawnień jest rygorystyczny. Co to oznacza w praktyce? Nawet jeśli mobilność osoby z niepełnosprawnością jest ograniczona, karta parkingowa zostanie wydana tylko wtedy, gdy w orzeczeniu widnieje jeden z poniższych kodów:

04-O – dysfunkcje narządu wzroku, 05-R – schorzenia narządu ruchu, 10-N – choroby o podłożu neurologicznym.

Ważne Ważne: Brak odpowiedniego wpisu dotyczącego „wskazania do wydania karty parkingowej” zamyka drogę do uzyskania uprawnień, nawet jeśli choroba jest widoczna na pierwszy rzut oka.

Jak długo można cieszyć się kartą parkingową?

Zgodnie z art. 8 ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się co do zasady na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat. Z kolei placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3 ustawy na okres 3 lat.

Na co pozwala karta? To nie tylko „koperta”

Większość kierowców kojarzy kartę wyłącznie z możliwością postoju na szerokich miejscach oznaczonych symbolem T-29. To jednak tylko wierzchołek przywilejów.

Legalne łamanie zakazów – lista znaków

Posiadacz karty parkingowej (lub kierowca przewożący OzN) może – przy zachowaniu szczególnej ostrożności – nie stosować się do 9 konkretnych znaków zakazu:

B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) B-3, B-3a, B-4 (zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów) B-10 (zakaz wjazdu motorowerów) B-35 (zakaz postoju ponad 1 minutę) B-37 i B-38 (zakaz postoju w dni parzyste/nieparzyste) B-39 (strefa ograniczonego postoju)

Parkowanie za 0 zł? Sprawdź lokalne zasady

Czy karta parkingowa zwalnia z opłat w parkomatach? W 2026 roku odpowiedź brzmi: to zależy.

Koperty w strefach płatnych: W niektórych miastach postój na wyznaczonym miejscu dla niepełnosprawnych jest bezpłatny. Pozostałe miejsca w strefie: Tu decyduje samorząd. Wiele aglomeracji (np. Warszawa, Wrocław czy Poznań) wprowadza zerową stawkę dla posiadaczy karty na terenie całej strefy, ale inne wymagają wykupienia specjalnego abonamentu lub opłacenia biletu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym