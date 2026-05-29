Rząd planuje zmiany w funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Do aplikacji trafi cyfrowy asystent, który weźmie na tapet nasze analizy krwi czy moczu i czarno na białym wyłoży, co oznaczają i… podejmie decyzje o SOR.
Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia. Co się zmieni dla pacjentów?
Ministerstwo Zdrowia szykuje cichą rewolucję w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) - donosi Rynek Zdrowia. Jak zapowiedział szef Centrum e-Zdrowia, Łukasz Sosnowski, do systemu trafią inteligentne narzędzia, które zmienią sposób, w jaki dbamy o zdrowie na co dzień. Jedną ze zmian będzie cyfrowy asystent, który przeanalizuje wyniki badania krwi czy moczu i czarno na białym wyłoży, co oznaczają.
Koniec z pomocą Google. Aplikacja oparta na sztucznej inteligencji przeprowadzi domowy triaż
To jednak nie wszystko. Drugie z zapowiadanych narzędzi ma działać jak domowy, przedmedyczny punkt segregacji pacjentów. System przeprowadzi szybki wywiad (tzw. symptom checker), a następnie, na podstawie algorytmów AI, podpowie, czy objawy wymagają natychmiastowej wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), czy wystarczy spokojnie zapisać się do lekarza rodzinnego na rezerwowy termin.
Kiedy rewolucja w IKP wejdzie w życie i kto za nią zapłaci?
Co najważniejsze dla milionów Polaków – nowe funkcje w IKP mają zacząć działać jeszcze w 2026 roku. Przedsięwzięcie ma zostać sfinansowane z funduszy Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
