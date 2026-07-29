„Utracono kontakt z myśliwcem F-16 Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Na jednym z kierunków frontu wykonywał misję bojową polegającą na przechwytywaniu celów powietrznych przeciwnika” - napisano w komunikacie ukraińskiego lotnictwa wojskowego na Telegramie.

Awaria myśliwca F16. Pilot wyszedł z niej cało i zdrowo

Dodano, że według wstępnych danych na pokładzie maszyny „doszło do sytuacji awaryjnej”, co zmusiło pilota do katapultowania się. Zaznaczono, że pilot jest bezpieczny i został przewieziony do placówki medycznej. Na miejscu działają eksperci i funkcjonariusze organów ochrony prawa, którzy badają przyczynę wypadku.

Ukraina posiada obecnie prawdopodobnie ok. 50 myśliwców F-16 starszych generacji, ale zmodernizowanych, dostarczonych m.in. przez Holandię, Danię i Norwegię. Są używane głównie do działań defensywnych, tj. zestrzeliwania dronów i pocisków manewrujących, a także do atakowania celów naziemnych.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA generała Dan Caine poinformował 22 lipca, że ukraiński F-16 po raz pierwszy zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej.

Nie sprecyzował, jakiego typu była zestrzelona maszyna, jednak najprawdopodobniej chodzi o rosyjski myśliwiec Su-35, który został zestrzelony 8 lipca, o czym poinformowały ukraińskie media. Stratę samolotu potwierdziły wówczas także źródła rosyjskie, nie było jednak jasne, czy odpowiadają za nią ukraińskie myśliwce czy bateria pocisków przeciwlotniczych Patriot.