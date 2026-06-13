Zmagasz się z zaawansowanym nadciśnieniem lub niewydolnością serca, a codzienne wyjście po zakupy staje się barierą? Choć państwo wypłaca 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego bez względu na zarobki, tysiące chorych w ogóle po te pieniądze nie sięga. Zobacz, jakie kryteria w 2026 roku decydują o przyznaniu wsparcia i jak skutecznie złożyć wniosek.
Chore serce a finanse. Kto dostanie pieniądze na opiekę bez względu na dochód?
Problemy z układem krążenia, zaawansowana niewydolność serca czy ciężkie nadciśnienie tętnicze zmieniają życie pacjentów i utrudniają funkcjonowanie. W niektórych przypadkach proste czynności dnia codziennego stają się barierą trudną do pokonania. Wówczas pojawia się konieczność uzyskania opieki, co z kolei wiąże się z wydatkami. W takich sytuacjach pomocny okazuje się zasiłek pielęgnacyjny. Co istotne, świadczenie to przyznawane jest całkowicie niezależnie od dochodów rodziny. Środki mają za zadanie częściowo pokryć koszty wynikające z konieczności opieki osób trzecich. Nie każdy pacjent z chorym sercem otrzyma jednak pieniądze.
Kto dostanie pieniądze bez względu na dochód? Lista uprawnionych w 2026 roku
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o świadczeniach rodzinnych, o zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się konkretne grupy osób wymagające wsparcia. Należą do nich:
- Dzieci do 16. roku życia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność.
- Osoby powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowaną niepełnosprawnością, pod warunkiem, że dysfunkcja zdrowotna rozwinęła się przed ukończeniem 21 lat.
- Seniorzy po 75. roku życia – w ich przypadku proces jest maksymalnie uproszczony, a prawo do wypłaty przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosków.
Samo rozpoznanie choroby to za mało. Oto co naprawdę bada komisja PZOON
Pacjenci z chorobami serca muszą zdawać sobie sprawę, że sama diagnoza nie jest podstawą do uzyskania świadczenia. Niektórzy z nich spotkają się z odmową. Co jest zatem ważne dla lekarzy orzeczników? W 2026 roku zwracają oni uwagę na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Zatem osoby zmagające się z chorobą serca lub krążenia, podczas badania przed komisją powinny wykazać i udokumentować trudności w następujących obszarach:
- Mobilność i poruszanie się: Przykładowo, występowanie silnej duszności wysiłkowej, która uniemożliwia samodzielne wyjście po codzienne zakupy, dotarcie do lekarza czy apteki.
- Brak poczucia bezpieczeństwa: Skłonność do nagłych omdleń, nieprzewidywalnych zasłabnięć oraz wysokie ryzyko gwałtownego załamania stanu zdrowia w pojedynkę.
- Podstawowa samoobsługa: Ogólne wycieńczenie organizmu utrudniające przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą czy ubiór.
- Proces leczenia: Wymóg monitorowania parametrów życiowych (np. ciśnienia) oraz realizacja skomplikowanej, rygorystycznej farmakoterapii.
Wskazówka dla pacjenta: Orzecznicy bardzo skrupulatnie analizują dokumentację pod kątem chorób współistniejących i powikłań. Jeśli problemom kardiologicznym towarzyszą zmiany oczne (retinopatia) lub uszkodzenia układu nerwowego (neuropatia), warto dopilnować, żeby te wpisy od specjalistów znalazły się w historii choroby.
Droga po zasiłek krok po kroku. Gdzie złożyć dokumenty, by nie stracić szansy?
Droga do uzyskania pieniędzy składa się z trzech etapów. Jakich?
- Zbieranie dowodów medycznych:Należy zgromadzić pełną dokumentację (wyniki EKG, echo serca, próby wysiłkowe). Następnie konieczne jest uzyskania od lekarza prowadzącego aktualnego zaświadczenie o stanie zdrowia (jest ono ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia).
- Wniosek o stopień niepełnosprawności:Komplet dokumentów należy dostarczyć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON). Dopiero oficjalny dokument z tej instytucji otwiera drzwi do zasiłku pielęgnacyjnego.
- Finał w MOPS/GOPS: Posiadając już właściwe orzeczenie, należy udać się do właściwego ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy, żeby złożyć właściwy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Co ważne, można to zrobić również bez wychodzenia z domu, elektronicznie przez rządowy portal Emp@tia.
Co jeśli pacjent dostał odmowę? Ma dokładnie 14 dni na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu (WZON). Gdy to również zawiedzie, przysługuje mu prawo skierowania sprawy do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od decyzji drugiej instancji.
215,84 zł co miesiąc. Kiedy stawka w końcu wzrośnie?
Aktualna stawka świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie. Warto zauważyć, że kwota ta utrzymuje się na tym samym poziomie już od 2019 roku. Zmiany i potencjalna waloryzacja stawek prognozowane są przez ekspertów najwcześniej na przełom lat 2027–2028.
Uwaga na te pułapki. W tych 3 sytuacjach urzędnicy odmówią wypłaty
Istnieją trzy kluczowe sytuacje, w których system wyklucza możliwość pobierania tego świadczenia:
- Gdy pacjent ma już przyznany i wypłacany dodatek pielęgnacyjny z ZUS (częsty zbieg praw u emerytów).
- W przypadku pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie i opiekę (np. Dom Pomocy Społecznej czy zakład opiekuńczo-leczniczy).
- Jeśli na daną osobę pobierane jest już za granicą świadczenie o tożsamym charakterze kompensacyjnym przez członka rodziny.
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