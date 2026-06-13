Chore serce a finanse. Kto dostanie pieniądze na opiekę bez względu na dochód?

Problemy z układem krążenia, zaawansowana niewydolność serca czy ciężkie nadciśnienie tętnicze zmieniają życie pacjentów i utrudniają funkcjonowanie. W niektórych przypadkach proste czynności dnia codziennego stają się barierą trudną do pokonania. Wówczas pojawia się konieczność uzyskania opieki, co z kolei wiąże się z wydatkami. W takich sytuacjach pomocny okazuje się zasiłek pielęgnacyjny. Co istotne, świadczenie to przyznawane jest całkowicie niezależnie od dochodów rodziny. Środki mają za zadanie częściowo pokryć koszty wynikające z konieczności opieki osób trzecich. Nie każdy pacjent z chorym sercem otrzyma jednak pieniądze.

Kto dostanie pieniądze bez względu na dochód? Lista uprawnionych w 2026 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o świadczeniach rodzinnych, o zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się konkretne grupy osób wymagające wsparcia. Należą do nich:

Dzieci do 16. roku życia , u których zdiagnozowano niepełnosprawność.

, u których zdiagnozowano niepełnosprawność. Osoby powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowaną niepełnosprawnością, pod warunkiem, że dysfunkcja zdrowotna rozwinęła się przed ukończeniem 21 lat.

z umiarkowaną niepełnosprawnością, pod warunkiem, że dysfunkcja zdrowotna rozwinęła się przed ukończeniem 21 lat. Seniorzy po 75. roku życia – w ich przypadku proces jest maksymalnie uproszczony, a prawo do wypłaty przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Samo rozpoznanie choroby to za mało. Oto co naprawdę bada komisja PZOON

Pacjenci z chorobami serca muszą zdawać sobie sprawę, że sama diagnoza nie jest podstawą do uzyskania świadczenia. Niektórzy z nich spotkają się z odmową. Co jest zatem ważne dla lekarzy orzeczników? W 2026 roku zwracają oni uwagę na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Zatem osoby zmagające się z chorobą serca lub krążenia, podczas badania przed komisją powinny wykazać i udokumentować trudności w następujących obszarach:

Mobilność i poruszanie się: Przykładowo, występowanie silnej duszności wysiłkowej, która uniemożliwia samodzielne wyjście po codzienne zakupy, dotarcie do lekarza czy apteki.

Przykładowo, występowanie silnej duszności wysiłkowej, która uniemożliwia samodzielne wyjście po codzienne zakupy, dotarcie do lekarza czy apteki. Brak poczucia bezpieczeństwa: Skłonność do nagłych omdleń, nieprzewidywalnych zasłabnięć oraz wysokie ryzyko gwałtownego załamania stanu zdrowia w pojedynkę.

Skłonność do nagłych omdleń, nieprzewidywalnych zasłabnięć oraz wysokie ryzyko gwałtownego załamania stanu zdrowia w pojedynkę. Podstawowa samoobsługa: Ogólne wycieńczenie organizmu utrudniające przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą czy ubiór.

Ogólne wycieńczenie organizmu utrudniające przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą czy ubiór. Proces leczenia: Wymóg monitorowania parametrów życiowych (np. ciśnienia) oraz realizacja skomplikowanej, rygorystycznej farmakoterapii.

Wskazówka dla pacjenta: Orzecznicy bardzo skrupulatnie analizują dokumentację pod kątem chorób współistniejących i powikłań. Jeśli problemom kardiologicznym towarzyszą zmiany oczne (retinopatia) lub uszkodzenia układu nerwowego (neuropatia), warto dopilnować, żeby te wpisy od specjalistów znalazły się w historii choroby.

Droga po zasiłek krok po kroku. Gdzie złożyć dokumenty, by nie stracić szansy?

Droga do uzyskania pieniędzy składa się z trzech etapów. Jakich?

Zbieranie dowodów medycznych:Należy zgromadzić pełną dokumentację (wyniki EKG, echo serca, próby wysiłkowe). Następnie konieczne jest uzyskania od lekarza prowadzącego aktualnego zaświadczenie o stanie zdrowia (jest ono ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia). Wniosek o stopień niepełnosprawności:Komplet dokumentów należy dostarczyć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON). Dopiero oficjalny dokument z tej instytucji otwiera drzwi do zasiłku pielęgnacyjnego. Finał w MOPS/GOPS: Posiadając już właściwe orzeczenie, należy udać się do właściwego ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy, żeby złożyć właściwy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Co ważne, można to zrobić również bez wychodzenia z domu, elektronicznie przez rządowy portal Emp@tia.

Co jeśli pacjent dostał odmowę? Ma dokładnie 14 dni na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu (WZON). Gdy to również zawiedzie, przysługuje mu prawo skierowania sprawy do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od decyzji drugiej instancji.

215,84 zł co miesiąc. Kiedy stawka w końcu wzrośnie?

Aktualna stawka świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie. Warto zauważyć, że kwota ta utrzymuje się na tym samym poziomie już od 2019 roku. Zmiany i potencjalna waloryzacja stawek prognozowane są przez ekspertów najwcześniej na przełom lat 2027–2028.

Uwaga na te pułapki. W tych 3 sytuacjach urzędnicy odmówią wypłaty

Istnieją trzy kluczowe sytuacje, w których system wyklucza możliwość pobierania tego świadczenia:

Gdy pacjent ma już przyznany i wypłacany dodatek pielęgnacyjny z ZUS (częsty zbieg praw u emerytów). W przypadku pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie i opiekę (np. Dom Pomocy Społecznej czy zakład opiekuńczo-leczniczy). Jeśli na daną osobę pobierane jest już za granicą świadczenie o tożsamym charakterze kompensacyjnym przez członka rodziny.

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