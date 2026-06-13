Gazeta Prawna
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215 zł co miesiąc przy chorobach krążenia. To świadczenie przechodzi wielu osobom koło nosa

Seniorka w okularach trzyma dłoń na pieniądzach
Osoby z chorobami serca mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie przysługuje bez względu na dochódShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 19:39

Zmagasz się z zaawansowanym nadciśnieniem lub niewydolnością serca, a codzienne wyjście po zakupy staje się barierą? Choć państwo wypłaca 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego bez względu na zarobki, tysiące chorych w ogóle po te pieniądze nie sięga. Zobacz, jakie kryteria w 2026 roku decydują o przyznaniu wsparcia i jak skutecznie złożyć wniosek.

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Chore serce a finanse. Kto dostanie pieniądze na opiekę bez względu na dochód?

Problemy z układem krążenia, zaawansowana niewydolność serca czy ciężkie nadciśnienie tętnicze zmieniają życie pacjentów i utrudniają funkcjonowanie. W niektórych przypadkach proste czynności dnia codziennego stają się barierą trudną do pokonania. Wówczas pojawia się konieczność uzyskania opieki, co z kolei wiąże się z wydatkami. W takich sytuacjach pomocny okazuje się zasiłek pielęgnacyjny. Co istotne, świadczenie to przyznawane jest całkowicie niezależnie od dochodów rodziny. Środki mają za zadanie częściowo pokryć koszty wynikające z konieczności opieki osób trzecich. Nie każdy pacjent z chorym sercem otrzyma jednak pieniądze.

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Kto dostanie pieniądze bez względu na dochód? Lista uprawnionych w 2026 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o świadczeniach rodzinnych, o zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się konkretne grupy osób wymagające wsparcia. Należą do nich:

  • Dzieci do 16. roku życia, u których zdiagnozowano niepełnosprawność.
  • Osoby powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowaną niepełnosprawnością, pod warunkiem, że dysfunkcja zdrowotna rozwinęła się przed ukończeniem 21 lat.
  • Seniorzy po 75. roku życia – w ich przypadku proces jest maksymalnie uproszczony, a prawo do wypłaty przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosków.
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Samo rozpoznanie choroby to za mało. Oto co naprawdę bada komisja PZOON

Pacjenci z chorobami serca muszą zdawać sobie sprawę, że sama diagnoza nie jest podstawą do uzyskania świadczenia. Niektórzy z nich spotkają się z odmową. Co jest zatem ważne dla lekarzy orzeczników? W 2026 roku zwracają oni uwagę na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Zatem osoby zmagające się z chorobą serca lub krążenia, podczas badania przed komisją powinny wykazać i udokumentować trudności w następujących obszarach:

  • Mobilność i poruszanie się: Przykładowo, występowanie silnej duszności wysiłkowej, która uniemożliwia samodzielne wyjście po codzienne zakupy, dotarcie do lekarza czy apteki.
  • Brak poczucia bezpieczeństwa: Skłonność do nagłych omdleń, nieprzewidywalnych zasłabnięć oraz wysokie ryzyko gwałtownego załamania stanu zdrowia w pojedynkę.
  • Podstawowa samoobsługa: Ogólne wycieńczenie organizmu utrudniające przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą czy ubiór.
  • Proces leczenia: Wymóg monitorowania parametrów życiowych (np. ciśnienia) oraz realizacja skomplikowanej, rygorystycznej farmakoterapii.

Wskazówka dla pacjenta: Orzecznicy bardzo skrupulatnie analizują dokumentację pod kątem chorób współistniejących i powikłań. Jeśli problemom kardiologicznym towarzyszą zmiany oczne (retinopatia) lub uszkodzenia układu nerwowego (neuropatia), warto dopilnować, żeby te wpisy od specjalistów znalazły się w historii choroby.

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Droga po zasiłek krok po kroku. Gdzie złożyć dokumenty, by nie stracić szansy?

Droga do uzyskania pieniędzy składa się z trzech etapów. Jakich?

  1. Zbieranie dowodów medycznych:Należy zgromadzić pełną dokumentację (wyniki EKG, echo serca, próby wysiłkowe). Następnie konieczne jest uzyskania od lekarza prowadzącego aktualnego zaświadczenie o stanie zdrowia (jest ono ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia).
  2. Wniosek o stopień niepełnosprawności:Komplet dokumentów należy dostarczyć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON). Dopiero oficjalny dokument z tej instytucji otwiera drzwi do zasiłku pielęgnacyjnego.
  3. Finał w MOPS/GOPS: Posiadając już właściwe orzeczenie, należy udać się do właściwego ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy, żeby złożyć właściwy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Co ważne, można to zrobić również bez wychodzenia z domu, elektronicznie przez rządowy portal Emp@tia.

Co jeśli pacjent dostał odmowę? Ma dokładnie 14 dni na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu (WZON). Gdy to również zawiedzie, przysługuje mu prawo skierowania sprawy do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od decyzji drugiej instancji.

215,84 zł co miesiąc. Kiedy stawka w końcu wzrośnie?

Aktualna stawka świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie. Warto zauważyć, że kwota ta utrzymuje się na tym samym poziomie już od 2019 roku. Zmiany i potencjalna waloryzacja stawek prognozowane są przez ekspertów najwcześniej na przełom lat 2027–2028.

Uwaga na te pułapki. W tych 3 sytuacjach urzędnicy odmówią wypłaty

Istnieją trzy kluczowe sytuacje, w których system wyklucza możliwość pobierania tego świadczenia:

  1. Gdy pacjent ma już przyznany i wypłacany dodatek pielęgnacyjny z ZUS (częsty zbieg praw u emerytów).
  2. W przypadku pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie i opiekę (np. Dom Pomocy Społecznej czy zakład opiekuńczo-leczniczy).
  3. Jeśli na daną osobę pobierane jest już za granicą świadczenie o tożsamym charakterze kompensacyjnym przez członka rodziny.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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