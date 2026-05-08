Wiceminister klimatu Urszula Zielińska zapowiedziała start rewolucyjnego programu „Mirek”. Już tego lata właściciele domów będą mogli zgarnąć nawet 8000 zł i obniżyć wydatki na media. Sprawdź, na co dokładnie dostaniesz pieniądze i od kiedy można składać wnioski.
Polska walczy z suszą. Wiceminister ostrzega przed kryzysem
Malejące zasoby wody sprawiają, że Polska musi szybciej reagować na skutki zmian klimatu. O potrzebie natychmiastowych działań mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Jak podkreśliła, problem przestaje być wyłącznie prognozą ekspertów, a staje się realnym zagrożeniem dla ludzi – także nad Wisłą.
Miasta pod lupą. Nowe obowiązki dla 209 samorządów
Według wiceszefowej resortu ponad połowa największych metropolii na całym świecie obawia się kryzysu związanego z dostępem do wody pitnej. Wskazała m.in. Cypr i Iran. Jej zdaniem Polska również znajduje się w trudnym położeniu, dlatego konieczne jest wdrażanie właściwych polityk. Podkreśliła równocześnie, że kraj podjął już pewne kroki legislacyjne.
Jednym z najważniejszych kroków resortu była nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która zobowiązała miasta liczące ponad 20 tys. mieszkańców do tworzenia planów adaptacji do zmian klimatu. Obowiązek objął 209 samorządów i – jak zaznacza ministerstwo – większość już rozpoczęła prace lub wdrożyła odpowiednie rozwiązania.
Program „Mirek” rusza latem. Nawet 8000 zł na Twój dom
Największe zainteresowanie może jednak wzbudzić nowy program dla właścicieli nieruchomości. Program „Mirek” ma ruszyć jeszcze latem i będzie dotyczył przydomowej retencji, czyli zatrzymywania deszczówki.
Darmowa woda z nieba. Na co dokładnie dostaniesz pieniądze?
Właściciele nieruchomości będą mogli dostać dofinansowanie m.in. na zakup, montaż i rozbudowę instalacji służących do:
- zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych (np. dachów i chodników),
- retencjonowania wód opadowych (przykładowo studnie chłonne i drenaż),
- magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,
- wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych.
90% dofinansowania i zwrot kosztów wstecz. Sprawdź, jak złożyć wniosek
Jak podawał w marcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych, planowane dopłaty mogą pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji związanych z przydomową retencją. O jakich pieniądzach mowa? Maksymalna wartość wsparcia dla jednego gospodarstwa ma sięgnąć 8 000 zł. Na realizację programu przewidziano 173 mln zł pochodzących z Funduszy Europejskich dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS 2021–2027). Co ważne, refundacją mają zostać objęte także wydatki poniesione od 1 lipca 2024 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu