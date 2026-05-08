Polska walczy z suszą. Wiceminister ostrzega przed kryzysem

Malejące zasoby wody sprawiają, że Polska musi szybciej reagować na skutki zmian klimatu. O potrzebie natychmiastowych działań mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Jak podkreśliła, problem przestaje być wyłącznie prognozą ekspertów, a staje się realnym zagrożeniem dla ludzi – także nad Wisłą.

Miasta pod lupą. Nowe obowiązki dla 209 samorządów

Według wiceszefowej resortu ponad połowa największych metropolii na całym świecie obawia się kryzysu związanego z dostępem do wody pitnej. Wskazała m.in. Cypr i Iran. Jej zdaniem Polska również znajduje się w trudnym położeniu, dlatego konieczne jest wdrażanie właściwych polityk. Podkreśliła równocześnie, że kraj podjął już pewne kroki legislacyjne.

Jednym z najważniejszych kroków resortu była nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która zobowiązała miasta liczące ponad 20 tys. mieszkańców do tworzenia planów adaptacji do zmian klimatu. Obowiązek objął 209 samorządów i – jak zaznacza ministerstwo – większość już rozpoczęła prace lub wdrożyła odpowiednie rozwiązania.

Program „Mirek” rusza latem. Nawet 8000 zł na Twój dom

Największe zainteresowanie może jednak wzbudzić nowy program dla właścicieli nieruchomości. Program „Mirek” ma ruszyć jeszcze latem i będzie dotyczył przydomowej retencji, czyli zatrzymywania deszczówki.

Darmowa woda z nieba. Na co dokładnie dostaniesz pieniądze?

Właściciele nieruchomości będą mogli dostać dofinansowanie m.in. na zakup, montaż i rozbudowę instalacji służących do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych (np. dachów i chodników),

lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych (np. dachów i chodników), retencjonowania wód opadowych (przykładowo studnie chłonne i drenaż),

(przykładowo studnie chłonne i drenaż), magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3, wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych.

90% dofinansowania i zwrot kosztów wstecz. Sprawdź, jak złożyć wniosek

Jak podawał w marcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych, planowane dopłaty mogą pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji związanych z przydomową retencją. O jakich pieniądzach mowa? Maksymalna wartość wsparcia dla jednego gospodarstwa ma sięgnąć 8 000 zł. Na realizację programu przewidziano 173 mln zł pochodzących z Funduszy Europejskich dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS 2021–2027). Co ważne, refundacją mają zostać objęte także wydatki poniesione od 1 lipca 2024 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.