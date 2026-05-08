Wychowują tylko dwoje dzieci, a dostali Kartę Dużej Rodziny. Jak to możliwe? Wyjaśniamy przepisy

Nie tylko dla Polaków i nie tylko dla "dużych" rodzin? Zaskakujące zasady KDR

Karta Dużej Rodziny (KDR) to program umożliwiający korzystanie ze zniżek i ulg zarówno w instytucjach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Uprawnieni do jej otrzymania są nie tylko obywatele Polski, ale również wybrane grupy cudzoziemców oraz obywateli państw UE i EFTA, o ile legalnie mieszkają na terenie Polski. Zasadniczo karta przeznaczona jest dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, jednak przepisy przewidują również wyjątki od tej reguły.

Kto w Twojej rodzinie może mieć kartę? Lista uprawnionych jest długa

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, świadczenie przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których rodzice wychowują lub wychowywali minimum troje dzieci – niezależnie od ich obecnego wieku. Do osób uprawnionych należą:

rodzice biologiczni, adopcyjni oraz zastępczy,

biologiczni, adopcyjni oraz zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka ,

, małżonkowie rodziców,

rodziców, dzieci biologiczne, przysposobione oraz objęte pieczą zastępczą.

Karta na rok czy na zawsze? Sprawdź, jak długo możesz korzystać ze zniżek

Prawo do korzystania z KDR zależy od sytuacji członka rodziny. W praktyce oznacza to, że:

dzieci mogą korzystać z niej do ukończenia 18 lat ,

, uczące się dzieci zachowują uprawnienia do 25. roku życia , jednak maksymalnie do końca września danego roku szkolnego lub akademickiego,

, jednak maksymalnie do końca września danego roku szkolnego lub akademickiego, osoby z niepełnosprawnością korzystają z karty przez okres ważności orzeczenia ,

, dzieci przebywające w pieczy zastępczej mają prawo do karty przez czas pobytu w pieczy ,

, rodzice otrzymują uprawnienia bezterminowo.

Rewolucja w przepisach: Nie musisz mieć trojga dzieci „pod dachem”

Od początku 2019 roku rozszerzono grupę osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny. Obecnie mogą ją posiadać także rodzice, którzy:

wychowali co najmniej troje dzieci w przeszłości,

mają już dorosłe i samodzielne potomstwo,

utracili jedno z dzieci.

W praktyce oznacza to, że również wielu seniorów lub rodziców wychowujących obecnie jedno albo dwoje dzieci nadal może korzystać z KDR. Szczególną sytuacją jest śmierć dziecka, która nie powoduje utraty prawa do karty. Bez znaczenia pozostaje:

wiek dziecka w chwili śmierci,

długość jego życia,

czas, jaki upłynął od tego wydarzenia.

Jeżeli rodzice mieli troje dzieci, a jedno z nich zmarło wskutek choroby lub wypadku, nadal zachowują prawo do Karty Dużej Rodziny, nawet jeśli obecnie wychowują mniej dzieci lub żadne z nich nie pozostaje już na ich utrzymaniu.

Kiedy KDR nie przysługuje? Wyłączenia i ograniczenia dla rodziców

Nie każda rodzina posiadająca troje dzieci może otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Wyłączenia dotyczą m.in.:

rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,

osób, którym ograniczono władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, jeśli sytuacja dotyczy trojga dzieci,

rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, którym odebrano dzieci z powodu niewłaściwego sprawowania opieki.

Wniosek o KDR bez wychodzenia z domu

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby:

osobiście w urzędzie gminy lub miasta,

elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

We wniosku należy uwzględnić wszystkich członków rodziny posiadających uprawnienia do karty. Jeśli jedno z dzieci zmarło:

należy podać jego numer PESEL,

w przypadku braku numeru PESEL trzeba dołączyć odpis aktu urodzenia.

Portfel odetchnie. Zobacz, ile na czym zaoszczędzisz z Kartą Dużej Rodziny

Program zapewnia szeroki katalog zniżek i ulg, który jest systematycznie rozszerzany. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z:

37-procentowych zniżek na przejazdy PKP Intercity,

tańszych biletów do muzeów,

rabatów do teatrów i instytucji kultury,

ulg przy zakupie wejściówek do parków narodowych,

promocji w aptekach oraz wybranych placówkach medycznych,

zniżek w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour czy Lidl,

tańszego paliwa na wybranych stacjach benzynowych.

To już nie tylko zniżki. Nowe, potężne przywileje dla posiadaczy KDR w 2026 roku

Karta Dużej Rodziny przestała pełnić wyłącznie funkcję programu rabatowego. Obecnie stanowi także ważny element wsparcia socjalnego i aktywizacji zawodowej. Jakie zmiany wprowadzono w 2026 roku?

Wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Standardowo świadczenie przysługuje przez 180 dni, jednak posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymywać je nawet przez 365 dni. To dodatkowy czas na znalezienie nowego zatrudnienia lub zmianę ścieżki zawodowej.

Szybszy dostęp do bonów szkoleniowych

Rodziny wielodzietne zyskały pierwszeństwo w korzystaniu ze szkoleń zawodowych. Ułatwia to zdobycie nowych kwalifikacji i powrót na rynek pracy.

Priorytetowe wsparcie doradców zawodowych

Osoby posiadające KDR mogą liczyć na sprawniejszy kontakt z doradcami, którzy pomagają dopasować oferty pracy do doświadczenia i możliwości danej osoby.

Staż pracy a twój portfel. Sprawdź, na jaki przelew możesz liczyć w 2026 roku

Kwota świadczenia dla bezrobotnych uzależniona jest od długości okresów składkowych, czyli czasu, w którym były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązują trzy poziomy wypłat:

80% podstawowego zasiłku – dla osób ze stażem krótszym niż 5 lat,

– dla osób ze stażem krótszym niż 5 lat, 100% podstawowej kwoty – przy stażu od 5 do 20 lat,

– przy stażu od 5 do 20 lat, 120% podstawowego świadczenia – dla osób pracujących ponad 20 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026: Stawki i staż pracy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Długość stażu pracy Wysokość zasiłku przez pierwsze 3 miesiące Wysokość zasiłku po 3 miesiącach Do 5 lat 1377,60 zł brutto (1253,62 zł netto) 1081,80 zł brutto (984,44 zł netto) od 5 do 20 lat 1721,90 zł brutto (1566,93 zł netto) 1352,20 zł brutto (1230,50 zł netto) powyżej 20 lat 2066,30 zł brutto (1880,33 zł netto) 1622,70 zł brutto (1476,66 zł netto)

Jak uniknąć dodatkowych kosztów? Sprawdź, ile kosztuje wydanie KDR

Osoby uprawnione do KDR mogą korzystać zarówno z tradycyjnej karty plastikowej, jak i wersji elektronicznej dostępnej w aplikacji mobilnej. Możliwe jest także posiadanie obu wariantów jednocześnie. Jeśli ktoś początkowo wybierze wyłącznie wersję cyfrową, a później zdecyduje się zamówić kartę plastikową, musi liczyć się z opłatą w wysokości 10 zł.