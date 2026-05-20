ZUS publikuje nowy komunikat - od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się limity dorabiania dla części emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe kwoty przychodu, po przekroczeniu których świadczenie może zostać zmniejszone albo zawieszone. Wyższe progi będą obowiązywać przez najbliższe trzy miesiące, czyli do końca sierpnia 2026 r.

Limity dorabiania zmieniają się co kilka miesięcy, tj. w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Szczególną uwagę powinni na nie zwracać wcześniejsi emeryci i renciści bowiem po przekroczeniu określonych progów, czyli 70 lub 130 proc. średniej pensji, świadczenie może zostać odpowiednio zmniejszone albo całkowicie zawieszone.

Nowe limity wynikają z komunikatu Prezesa ZUS z 14 maja 2026 r. i są powiązane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za I kwartał 2026 r., które wynosi 9 562,88 zł.

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od czerwca 2026 r.

Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS od 1 czerwca 2026 r. obowiązują następujące kwoty graniczne przychodu:

- to próg odpowiadający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 12 431,80 zł - to próg odpowiadający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Limity te mają znaczenie dla osób pobierających wcześniejsze emerytury lub renty i jednocześnie osiągających przychód z pracy albo działalności zarobkowej.

ZUS podniósł limity dorabiania. Wcześniej obowiązywały niższe kwoty

Nowe progi są wyższe od tych, które aktualnie obowiązują, tj. od marca do końca maja 2026 r. W tym okresie bezpieczny limit dorabiania wynosi 6438,50 zł brutto miesięcznie. Po jego przekroczeniu ZUS może zmniejszyć świadczenie, a po przekroczeniu 11 957,20 zł brutto całkowicie zawiesić wypłatę emerytury albo renty.

Kiedy ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę od 1 czerwca?

Z kolei, od 1 czerwca 2026 r. jeżeli miesięczny przychód przekroczy 6694,10 zł brutto, ale nie będzie wyższy niż 12 431,80 zł brutto, ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie.

Oznacza to, że emerytura albo renta zostanie odpowiednio obniżona o kwotę przekroczenia limitu, jednak nie więcej niż do ustawowo określonej maksymalnej kwoty zmniejszenia. Od 1 marca 2026 r. maksymalne zmniejszenie wynosi:

989,41 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł - dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Przekroczenie drugiego progu powoduje zawieszenie świadczenia od 1 czerwca

Po przekroczeniu kwoty 12 431,80 zł brutto miesięcznie ZUS może wstrzymać wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc. Dotyczy to osób pobierających wcześniejsze świadczenia, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Kogo dotyczą limity dorabiania od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.?

Emeryci po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać bez limitów. Wyjątek dotyczy osób z emeryturą minimalną (1978,49 zł brutto od 1 marca 2026 r.). Jeśli ich zarobki przekroczą dopłatę do minimum, ZUS wypłaci świadczenie bez tego wyrównania.

Ograniczenia nie obejmują wszystkich seniorów. Limity przychodu dotyczą m.in.:

osób pobierających wcześniejsze emerytury,

rencistów (w tym z tytułu niezdolności do pracy),

osób pobierających świadczenia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Osoby objęte limitami muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy i przewidywanych zarobkach. Można to zrobić przez formularz EROP. Brak takiej informacji może oznaczać konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za ostatnie 3 lata.

Podstawa prawna Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

FAQ - limity dorabiania do emerytury i renty od 1 czerwca 2026 r.

Od kiedy obowiązują nowe limity dorabiania?

Od 1 czerwca 2026 r. i będą stosowane do końca sierpnia 2026 r.

Jakie są limity dorabiania od czerwca 2026 r.?

Niższy próg wynosi 6 694,10 zł brutto, a wyższy 12 431,80 zł brutto miesięcznie.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie?

ZUS może zmniejszyć świadczenie po przekroczeniu pierwszego progu, a zawiesić po przekroczeniu drugiego.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Wcześniejszych emerytów oraz rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

Czy emeryci po 60/65 roku życia mają limity?

Nie, mogą dorabiać bez ograniczeń, z wyjątkiem osób pobierających emeryturę minimalną.