Niektórzy emeryci znajdują je przypadkiem podczas porządków w piwnicy albo po śmierci współmałżonka. Potem okazuje się, że przez lata dostawali zaniżone świadczenie, bo ZUS nie miał pełnych danych o ich wynagrodzeniu lub zatrudnieniu.

Przeliczenie emerytury 2026. Kto może dostać wyższe świadczenie z ZUS?

Największe szanse mają osoby, którym ZUS przed laty wyliczał świadczenie na podstawie niepełnych dokumentów. Chodzi przede wszystkim o seniorów, którzy pracowali jeszcze w latach 70., 80. i 90., gdy dokumentacja kadrowa często ginęła albo nigdy nie trafiała do elektronicznych baz. Problem pojawia się wtedy, gdy podczas ustalania emerytury ZUS nie miał informacji o rzeczywistych zarobkach. W takiej sytuacji urząd przyjmował zwykle minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie. Dla wielu osób oznaczało to realną stratę pieniędzy przez kolejne lata pobierania świadczenia.

Najczęściej o przeliczenie występują:

osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. ,

, emeryci z wyliczeniem według tzw. starych zasad,

osoby, które odnalazły dokumenty płacowe,

seniorzy mający nieudokumentowane okresy zatrudnienia,

byli pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy.

W praktyce wystarczy nowy dowód potwierdzający wyższe zarobki lub dodatkowy okres składkowy, by ZUS ponownie obliczył świadczenie.

Przykład Pani Barbara z Łodzi przez lata pobierała emeryturę wyliczoną częściowo z minimalnych wynagrodzeń. Dopiero podczas porządkowania rodzinnych dokumentów znalazła starą legitymację ubezpieczeniową z wpisami pensji z końcówki lat 80. Po złożeniu wniosku ZUS podwyższył jej świadczenie o ponad 340 zł miesięcznie.

Legitymacja ubezpieczeniowa a emerytura. Ten dokument nadal liczy się w ZUS

Choć wielu Polaków uważa ten dokument za relikt PRL-u, dla ZUS nadal może być bardzo cennym dowodem. Legitymacje ubezpieczeniowe wydawano do końca 2009 roku, a wpisy dokonywane przez pracodawców często zawierają dane, których dziś brakuje w systemach. Właśnie dlatego eksperci od emerytur radzą, by przed wyrzuceniem starych dokumentów dokładnie sprawdzić ich zawartość.

W legitymacji mogą znajdować się:

roczne wpisy o wynagrodzeniu ,

, okresy zatrudnienia ,

, informacje o zmianach zakładów pracy,

potwierdzenia ubezpieczenia,

dane członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia.

Dla ZUS szczególnie ważne są wpisy dotyczące wysokości wynagrodzeń. Jeśli wcześniej urząd ich nie uwzględnił, emeryt może otrzymać wyższe świadczenie już od miesiąca złożenia wniosku.

Jakie dokumenty do przeliczenia emerytury warto złożyć w ZUS w 2026 roku?

Legitymacja ubezpieczeniowa to tylko jeden z dokumentów, które mogą zmienić wysokość emerytury. W praktyce liczy się każdy dowód potwierdzający zatrudnienie albo zarobki. Seniorzy często odnajdują:

stare angaże,

książeczki wojskowe,

świadectwa pracy,

paski wynagrodzeń,

umowy o pracę,

zaświadczenia Rp-7,

książeczkowe dowody osobiste z wpisami zakładów pracy,

dokumenty z archiwów państwowych,

dokumentację po zlikwidowanych przedsiębiorstwach.

Coraz częściej problem dotyczy osób, których zakłady pracy przestały istnieć jeszcze przed cyfryzacją dokumentacji. W takich przypadkach pomocne bywają archiwa państwowe albo prywatni przechowawcy akt pracowniczych.

Książeczka wojskowa a emerytura. Czy służba wojskowa podwyższa świadczenie?

Tak. Zasadnicza służba wojskowa jest okresem składkowym. Jeśli wcześniej ZUS jej nie uwzględnił, dostarczenie książeczki wojskowej może wpłynąć na wysokość świadczenia.

O ile wzrośnie emerytura po przeliczeniu przez ZUS w 2026 roku?

Nie istnieje jedna stała kwota podwyżki. Wszystko zależy od tego, jakich danych brakowało przy wcześniejszym wyliczeniu świadczenia. Największe wzrosty dotyczą zwykle osób, które: miały wysokie zarobki, pracowały przez wiele lat bez pełnej dokumentacji, wykonywały pracę w okresach nieuwzględnionych przez ZUS lub odnalazły pełne dane płacowe sprzed dekad. W części przypadków emerytura rośnie o kilkadziesiąt złotych. Są jednak sytuacje, gdy seniorzy odzyskują nawet 400–500 zł miesięcznie.

Przeliczenie emerytury 2026: przykładowe podwyżki po dostarczeniu dokumentów

Rodzaj odnalezionych danych Możliwy wzrost świadczenia Kilka lat wyższych zarobków 80–250 zł Pełna dokumentacja płacowa 300–500 zł Dodatkowe okresy składkowe 50–200 zł Połączenie stażu i wynagrodzeń nawet ponad 500 zł

Eksperci zwracają uwagę, że podwyżka działa również na przyszłość. Oznacza to wyższą waloryzację w kolejnych latach.

Wniosek o przeliczenie emerytury 2026. Kiedy złożyć go do ZUS?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie po odnalezieniu nowych dokumentów. Wielu doradców emerytalnych podpowiada jednak, by nie odkładać sprawy na później, ponieważ podwyżka obowiązuje od miesiąca złożenia wniosku, a nie od momentu odnalezienia dokumentów. Jeśli więc senior zwleka kilka miesięcy, realnie traci część pieniędzy.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w ZUS?

Można to zrobić:

osobiście w placówce ZUS,

przez platformę PUE/eZUS,

listownie,

przez pełnomocnika.

Najczęściej wykorzystywany jest formularz dotyczący ponownego ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego.

Pracujący emeryt a przeliczenie emerytury. Kiedy ZUS doliczy nowe składki?

Tak i właśnie ta grupa często korzysta z dodatkowego przeliczenia. Osoby, które po przejściu na emeryturę nadal pracują i odprowadzają składki, mogą występować o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. W 2026 roku nadal obowiązuje zasada, że taki wniosek składa się zwykle raz w roku albo po zakończeniu zatrudnienia. Dla części seniorów oznacza to dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie po każdym kolejnym przeliczeniu.

Stare dokumenty mogą podwyższyć emeryturę. Seniorzy szukają ich w domowych archiwach

Doradcy emerytalni mówią dziś wprost: fala przeliczeń emerytur wraca. Powód jest prosty — świadczenia nadal pozostają dla wielu seniorów zbyt niskie, więc emeryci coraz częściej sprawdzają stare archiwa i dokumenty rodzinne. W niektórych domach legitymacje ubezpieczeniowe leżą od lat w szufladach razem z książeczkami wojskowymi i świadectwami pracy. Dopiero teraz okazuje się, że mogą mieć konkretną wartość finansową.

Dokumenty z nieistniejącego zakładu pracy. Gdzie szukać akt do przeliczenia emerytury?

To jeden z najczęstszych problemów seniorów. Wiele przedsiębiorstw z lat 90. zostało zlikwidowanych, a dokumentacja kadrowa rozproszyła się po archiwach. W takiej sytuacji warto:

sprawdzić archiwa państwowe,

skontaktować się z następcą prawnym firmy ,

, zapytać w ZUS o miejsce przechowywania dokumentacji,

poszukać dawnych dokumentów płacowych w domu,

wystąpić o kopie akt osobowych.

Część seniorów odzyskuje dokumenty nawet po kilku miesiącach poszukiwań. Potem składają wniosek o przeliczenie i otrzymują wyższe świadczenie.

