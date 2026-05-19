Prawie 7000 zł dodatku do emerytury. Tyle lat trzeba skończyć, by dostać świadczenie

Prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie – tyle wynosi obecnie świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły setny rok życia. Wraz ze wzrostem liczby stulatków w Polsce, państwo ujednoliciło zasady przyznawania tego specjalnego dodatku. Od 2025 roku obowiązują nowe przepisy, które dla większości seniorów oznaczają wypłatę świadczenia "z urzędu", bez konieczności wypełniania jakichkolwiek formalności. Kto kwalifikuje się do otrzymania tych pieniędzy, w jakich sytuacjach wniosek jest niezbędny oraz jak wysoka kwota czeka na beneficjentów w 2026 roku?
Świadczenie honorowe to szczególna forma wsparcia finansowego, którą państwo polskie przyznaje obywatelom po ukończeniu 100. roku życia. Jest to wyraz uznania i szacunku dla osób, które osiągnęły tak wiekowy jubileusz. Warto wiedzieć, że liczba stulatków w Polsce stale rośnie – według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok, w naszym kraju mieszkało blisko 8800 osób w tym wieku.
Od marca 2026 roku kwota tego świadczenia wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Co ważne, środki te podlegają corocznej waloryzacji, która odbywa się każdego roku w marcu. Dzięki temu realna wartość wsparcia utrzymuje się na wysokim poziomie, a dokładne kwoty na kolejne lata są ustalane po ogłoszeniu wskaźników inflacji przez GUS.
Kto otrzyma świadczenie z urzędu?
Nowa ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, uprościła procedury. Większość stulatków nie musi wykonywać żadnego ruchu, aby otrzymać pieniądze. Świadczenie honorowe trafia do nich "z urzędu". Dostaniesz je automatycznie, jeśli spełnisz łącznie trzy warunki:
- Posiadasz obywatelstwo polskie.
- Ukończyłeś 100 lat.
- Masz prawo do świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury z ZUS, KRUS, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, wojskowej lub policyjnej).
Jeśli w dniu ukończenia 100 lat pobierasz jakiekolwiek świadczenie emerytalne lub rentowe, odpowiedni organ (ZUS, KRUS lub inny właściwy urząd) sam wyśle do Ciebie decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego. Wypłata następuje od miesiąca, w którym kończysz 100 lat. Jeżeli pobierasz kilka świadczeń jednocześnie (np. emeryturę i rentę), otrzymasz tylko jedno świadczenie honorowe. W przypadku, gdy wypłacają je dwa różne organy, sprawę przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Kiedy musisz złożyć wniosek?
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób, które nie posiadały prawa do żadnych świadczeń emerytalno-rentowych w swojej historii. Takie osoby również mogą otrzymać wsparcie, ale muszą same wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Aby otrzymać świadczenie honorowe na wniosek, musisz spełnić następujące wymogi:
- Posiadać obywatelstwo polskie.
- Ukończyć 100 lat.
- Mieć po ukończeniu 16. roku życia "ośrodek interesów życiowych" na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat (czyli po prostu tutaj mieszkać i prowadzić swoje życie osobiste lub gospodarcze).
W takim przypadku musisz złożyć wniosek do ZUS, najlepiej na dedykowanym formularzu o symbolu ESH. Wniosek możesz wysłać najwcześniej na 30 dni przed swoimi setnymi urodzinami, ale jeśli już je przekroczyłeś – zrób to jak najszybciej. Świadczenie zostanie Ci przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
Jakie dokumenty przygotować?
Wniosek o świadczenie honorowe powinien zawierać konkretne dane, aby urząd mógł sprawnie zweryfikować sprawę. Jeśli nie korzystasz z gotowego formularza ESH, upewnij się, że w Twoim piśmie znajdują się:
- Dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (lub seria i numer dowodu/paszportu).
- Aktualny adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.
- Wskazanie sposobu wypłaty pieniędzy (np. numer rachunku bankowego).
- Podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika.
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz ośrodku interesów życiowych na terenie Polski przez min. 10 lat.
Co zrobić, gdy ZUS odmówi?
Decyzje w sprawach świadczeń honorowych wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, masz pełne prawo, aby ubiegać się o jej zmianę. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS.
Wniosek ten rozpatruje dyrektor oddziału ZUS, który wydał kwestionowaną decyzję. Jeśli ta procedura nie przyniesie oczekiwanego efektu, przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Możesz złożyć ją pisemnie za pośrednictwem Prezesa ZUS.
W lutym 2027 roku dowiemy się, o ile dokładnie wzrośnie świadczenie wraz z waloryzacją emerytur i rent.
