Wiek to nie wszystko. Kryteria ZUS dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wysyła do części świadczeniobiorców dodatkowe 689,17 zł. Choć potocznie mówi się o kryterium wieku, diabeł tkwi w szczegółach. Komu przysługują pieniądze i jak je zdobyć? Chodzi o dodatek dla sierot zupełnych, który jest wypłacany jako bonus do renty rodzinnej na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS wypłaci pieniądze po 25. urodzinach? Dwa wyjątki od reguły

Może go otrzymać osoba, która straciła oboje rodziców, bądź taka, której ojciec od urodzenia był nieznany, a matka nie żyje. Wiele osób uważa, że kluczowy jest tu wyłącznie wiek. W rzeczywistości podstawą jest prawo do pobierania renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że jeśli tracisz rentę, automatycznie tracisz też dodatek.

Ważne limity czasowe: Co do zasady wsparcie przysługuje do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem, że beneficjent wciąż się uczy. Istnieją jednak dwa istotne wyjątki od tej reguły:

przedłużenie na studiach : Jeśli 25. urodziny przypadają na ostatni rok studiów wyższych, ZUS wypłaci pieniądze do końca roku akademickiego.

: Jeśli 25. urodziny przypadają na ostatni rok studiów wyższych, ZUS wypłaci pieniądze do końca roku akademickiego. niezdolność do pracy: Osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia (lub w trakcie nauki przed 25. urodzinami), mogą otrzymywać dodatek bez względu na wiek.

Nowa stawka po waloryzacji. O tyle wzrosły przelewy z ZUS

Po marcowej waloryzacji wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wzrosła o niemal 35 zł. Obecnie świadczenie to wynosi 689,17 zł miesięcznie i jest przelewane na konto razem z rentą rodzinną.

Pieniądze nie wpłyną same. ZUS wymaga konkretnych dokumentów

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie – ZUS wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Aby otrzymać wsparcie, należy dostarczyć do urzędu:

Wniosek ERRD (formularz o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej),

(formularz o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej), Dokumenty potwierdzające zgon obojga rodziców LUB dokument o zgonie matki wraz z aktem urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany.

Renta się nie opłaca? Z roku na rok spada liczba nowych rencistów