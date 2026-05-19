ZUS wypłaca dodatkowe 689,17 zł miesięcznie, które powiększają jedno ze stałych świadczeń. Wypłata pieniędzy uzależniona jest od specyficznej sytuacji życiowej. Wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek w 2026 roku i jakie dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu, żeby otrzymać to wsparcie.
Wiek to nie wszystko. Kryteria ZUS dla świadczeniobiorców
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wysyła do części świadczeniobiorców dodatkowe 689,17 zł. Choć potocznie mówi się o kryterium wieku, diabeł tkwi w szczegółach. Komu przysługują pieniądze i jak je zdobyć? Chodzi o dodatek dla sierot zupełnych, który jest wypłacany jako bonus do renty rodzinnej na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS wypłaci pieniądze po 25. urodzinach? Dwa wyjątki od reguły
Może go otrzymać osoba, która straciła oboje rodziców, bądź taka, której ojciec od urodzenia był nieznany, a matka nie żyje. Wiele osób uważa, że kluczowy jest tu wyłącznie wiek. W rzeczywistości podstawą jest prawo do pobierania renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że jeśli tracisz rentę, automatycznie tracisz też dodatek.
Ważne limity czasowe: Co do zasady wsparcie przysługuje do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem, że beneficjent wciąż się uczy. Istnieją jednak dwa istotne wyjątki od tej reguły:
- przedłużenie na studiach: Jeśli 25. urodziny przypadają na ostatni rok studiów wyższych, ZUS wypłaci pieniądze do końca roku akademickiego.
- niezdolność do pracy: Osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia (lub w trakcie nauki przed 25. urodzinami), mogą otrzymywać dodatek bez względu na wiek.
Nowa stawka po waloryzacji. O tyle wzrosły przelewy z ZUS
Po marcowej waloryzacji wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wzrosła o niemal 35 zł. Obecnie świadczenie to wynosi 689,17 zł miesięcznie i jest przelewane na konto razem z rentą rodzinną.
Pieniądze nie wpłyną same. ZUS wymaga konkretnych dokumentów
Pieniądze nie są przyznawane automatycznie – ZUS wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Aby otrzymać wsparcie, należy dostarczyć do urzędu:
- Wniosek ERRD (formularz o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej),
- Dokumenty potwierdzające zgon obojga rodziców LUB dokument o zgonie matki wraz z aktem urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany.
