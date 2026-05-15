Koszty życia rosną, a wraz z nimi alimenty. Tyle średnio płaci się w 2026 roku

Wysokość alimentów uzależniona jest od porozumienia rodziców lub – co zdarza się częściej – decyzji sądu. W trakcie postępowania sąd analizuje nie tylko potrzeby dziecka, ale również sytuację finansową rodziców. W Polsce nie ma ustawowo określonej minimalnej wysokości alimentów.

- W praktyce jednak sądy rzadko zasądzają mniej niż około 500–600 zł miesięcznie na dziecko. Niższe kwoty zdarzają się wyjątkowo, np. przy bardzo trudnej sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego – informuje Ewelina Zawiślak, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Zapomnij o kilkuset złotych. Oto najczęściej zasądzane kwoty w sądach

Sądy przyjmują pewne orientacyjne granice wynikające z realiów życia. Oznacza to, że wysokość świadczenia zawsze jest ustalana indywidualnie. Ile średnio wynoszą alimenty w Polsce?

- Z mojej praktyki sądowej wynika, że aktualnie najczęściej zasądzane alimenty na jedno dziecko wynoszą ok. 1.000–1500 zł miesięcznie. W większych miastach, np. w Warszawa czy Wrocław, często spotyka się kwoty bliższe 1200 w górę do 2 a nawet 4 tys. – mówi Ewelina Zawiślak.

Nakaz zapłaty dla alimenciarzy? Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami

Jak sądy podliczają koszty życia dzieci w Polsce? Lista wydatków, które decydują o kwocie

O wysokości alimentów decydują przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby dziecka. Chodzi o wszystkie wydatki niezbędne do zapewnienia mu odpowiednich warunków życia, rozwoju i edukacji. Sąd bierze pod uwagę m.in. koszty jedzenia, mieszkania, leczenia, szkoły, ubrań czy zajęć dodatkowych. Znaczenie mają również wydatki związane z wypoczynkiem i codziennym funkcjonowaniem dziecka.

Drugim ważnym elementem są możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Istotne są nie tylko obecne dochody, ale także realny potencjał zarobkowy i posiadany majątek.

Praca za grosze lub fikcyjne bezrobocie? Sąd przejrzy ten trik na wylot

Wielu rodziców błędnie zakłada, że zmiana pracy na gorzej płatną lub ograniczenie liczby godzin automatycznie wpłynie na obniżenie alimentów. Tymczasem sąd analizuje, jakie możliwości zarobkowe posiada dana osoba i czy pogorszenie sytuacji finansowej nie zostało wywołane celowo. Wyjątkiem mogą być sytuacje związane np. z problemami zdrowotnymi lub innymi niezależnymi okolicznościami.

Rachunki pół na pół? Nic z tego. Prawo bierze pod uwagę coś o wiele ważniejszego

Wbrew powszechnej opinii, prawo nie przewiduje automatycznego podziału wydatków w równych częściach. Obowiązek alimentacyjny można bowiem realizować nie tylko poprzez przekazywanie pieniędzy, ale także przez osobistą opiekę i wychowanie dziecka. Jeśli jeden z rodziców na co dzień zajmuje się dzieckiem, organizuje jego życie i poświęca czas na wychowanie, sąd może uznać to za częściowe wykonywanie obowiązku alimentacyjnego.

Podwyżka lub obniżenie alimentów w Polsce. W tych sytuacjach możesz od razu iść do sądu

Przepisy nie określają minimalnego czasu, jaki musi upłynąć przed złożeniem pozwu o podwyższenie albo obniżenie alimentów. Taki wniosek można złożyć nawet krótko po zakończeniu wcześniejszej sprawy.

Warunkiem zmiany świadczenia jest jednak wystąpienie nowych okoliczności. Może chodzić np. o wzrost kosztów utrzymania dziecka, zmianę jego potrzeb, pogorszenie stanu zdrowia albo zmianę sytuacji majątkowej czy zawodowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.