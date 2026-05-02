Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych

Rośnie w siłę polska armia stulatków

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że obecnie honorowe świadczenie wypłacane tym, którzy ukończyli sto lat, otrzymuje w Polsce ponad cztery tysiące seniorów, wynika z Zdanych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze kilka lat temu grupa ta była zdecydowanie mniejsza, jednak liczba uprawnionych stale rośnie.

Skalę zmian najlepiej obrazują dane z ostatnich lat. W 2018 roku honorowa emerytura trafiała do około 1,9 tysiąca sędziwych seniorów. Obecnie świadczenie pobiera już blisko 3,8 tysiąca stulatków.

Sędziwych Polaków będzie coraz więcej

Coraz więcej stulatków jest w Świętokrzyskiem – podaje serwis kielce.tvp.pl. Według ZUS najstarsza mieszkanka województwa urodziła się w 1918 roku i mieszka w powiecie ostrowieckim. Najstarszy mężczyzna ma 105 lat i pochodzi z Kielc. Najwięcej stulatków mieszka w powiecie kieleckim – 40 osób.

– Jeśli spojrzymy w przyszłość, to liczba stulatków będzie rosnąć. Na koniec ubiegłego roku osób w wieku 99 lat było 125, więc w 2026 roku liczba stulatków może przekroczyć 200 – mówi cytowany przez serwis Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach.

Świadczenie honorowe z ZUS po nowemu

Od 2025 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące przyznawania honorowej emerytury. Wcześniej jej wysokość zależała od tak zwanej kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora, która co roku zmieniała się wraz z marcową waloryzacją.

Regulacje wprowadzone w październiku 2024 roku nadały świadczeniu ustawową podstawę prawną. Nadal podlega ono corocznej waloryzacji, co oznacza ochronę jego realnej wartości przed skutkami inflacji. Jej wysokość zmienia się wraz z coroczną waloryzacją.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 roku?

Do końca lutego świadczenie wynosiło 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Marzec przyniósł podwyżkę związaną z waloryzacją, której wskaźnik ustalono na poziomie 5,3 procent. Miesięczna wypłata wzrosła do 6 938,92 zł brutto. To o 349,25 zł więcej niż wcześniej, a więc kwota zbliżona już do siedmiu tysięcy złotych miesięcznie.

Emerytura dla stulatków. Czy trzeba złożyć wniosek?

Osoby pobierające już emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą składać żadnych dokumentów. Po ukończeniu stu lat honorowe świadczenie przyznawane jest automatycznie, z urzędu.

Inaczej wygląda sytuacja tych stulatków, którzy wcześniej nie otrzymywali świadczeń z ZUS. Najczęściej dotyczy to kobiet, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz wychowania dzieci. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polacy żyją coraz dłużej

Prognozy demograficzne wskazują, że liczba stulatków będzie nadal rosła. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku przeciętna długość życia w Polsce wyniosła niemal 75 lat w przypadku mężczyzn oraz ponad 82 lata wśród kobiet. To najwyższy wynik w historii pomiarów.

W porównaniu z 2023 rokiem długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. Jeszcze wyraźniej widać zmianę w dłuższej perspektywie: od 1990 roku średnia długość życia mężczyzn wzrosła o 8,7 roku, a kobiet o 7 lat. Wszystko wskazuje na to, że osiągnięcie wieku stu lat będzie w przyszłości coraz częstsze.

Tajemnice długiego życia. Naukowcy wskazują pięć zasad

Zagadnienie długowieczności analizowali również naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, którzy przebadali dokumentację medyczną ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Badacze wskazali pięć kluczowych czynników sprzyjających wydłużeniu życia.

Według ich ustaleń największe znaczenie ma eliminowanie szkodliwych nawyków, takich jak palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta oraz nadwaga. To właśnie styl życia, a nie wyłącznie genetyka, w dużej mierze decyduje o szansach na długowieczność.