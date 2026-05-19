Nowy program wpisuje się w walkę z suszą i coraz większym problemem przeciążonych kanalizacji podczas gwałtownych opadów. Dla wielu właścicieli domów może to być także sposób na realne obniżenie rachunków za podlewanie ogrodu i wykorzystanie deszczówki w gospodarstwie domowym.

Dotacja na deszczówkę 2026. Kto dostanie nawet 8 tys. zł z NFOŚiGW?

Program przygotowany przez NFOŚiGW kierowany jest do osób fizycznych posiadających nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. O wsparcie będą mogli ubiegać się:

właściciele domów,

współwłaściciele nieruchomości,

użytkownicy wieczyści.

Fundusz przewiduje, że wsparcie obejmie zarówno domy całoroczne, jak i domki letniskowe. Istotne pozostaje jednak przeznaczenie instalacji – system retencji musi służyć potrzebom gospodarstwa domowego, a nie działalności gospodarczej lub rolniczej. To ważna zmiana względem wcześniejszych programów, ponieważ część właścicieli działek rekreacyjnych wcześniej nie mogła liczyć na podobne wsparcie.

Przykład Właściciel domu jednorodzinnego montuje podziemny zbiornik na wodę opadową o pojemności 3 tys. litrów oraz system nawadniania ogrodu. Jeśli inwestycja kosztuje 8,8 tys. zł, program może pokryć nawet 8 tys. zł wydatków.

Na co można dostać dotację na deszczówkę? Lista instalacji i zbiorników

Program skupia się na tzw. mikroretencji, czyli zatrzymywaniu wody dokładnie tam, gdzie spada deszcz. Chodzi o ograniczenie odpływu do kanalizacji i lepsze wykorzystanie zasobów wodnych na prywatnych posesjach. Dofinansowanie obejmie m.in.:

zakup i montaż zbiorników na deszczówkę,

systemy zbierania wody z dachów, podjazdów i chodników,

studnie chłonne,

skrzynki rozsączające,

systemy drenażu,

pompy i centrale dystrybucji wody,

instalacje do podlewania ogrodów.

Fundusz wymaga jednak, aby instalacja była trwałym elementem nieruchomości i rzeczywiście zatrzymywała wodę na posesji. Nie wystarczy więc sam zakup beczki na deszczówkę ustawionej przy rynnie. W dokumentach programu pojawia się także minimalna pojemność zbiorników – instalacja ma magazynować co najmniej 2 m sześc. wody.

Ile wynosi dotacja na deszczówkę i jakie koszty można rozliczyć?

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 8 tys. zł, przy czym dotacja może pokryć do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że właściciel nieruchomości będzie musiał dołożyć jedynie niewielką część środków własnych.

Jednym z najważniejszych elementów programu pozostaje możliwość rozliczenia kosztów poniesionych już wcześniej. Fundusz zapowiada, że refundacją mają zostać objęte inwestycje realizowane od 1 lipca 2024 r. Dla wielu osób może to oznaczać szansę na odzyskanie części pieniędzy wydanych już na zbiorniki, pompy czy instalacje rozsączające.

Kiedy ruszy nabór wniosków na dotację do deszczówki 2026?

Według zapowiedzi NFOŚiGW, nabory mają rozpocząć się latem 2026 r. Wnioski będą przyjmować wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla miejsca zamieszkania.

Oś czasu programu :

1 lipca 2024 r. – początek okresu kwalifikowania wydatków,

– początek okresu kwalifikowania wydatków, lato 2026 r. – planowany start naborów,

– planowany start naborów, 2026–2027 r. – realizacja inwestycji i wypłaty środków,

– realizacja inwestycji i wypłaty środków, 5 lat od zakończenia inwestycji – obowiązek utrzymania instalacji.

Fundusz podkreśla, że inwestycji nie będzie można znacząco modyfikować ani zmieniać jej przeznaczenia przez pięć lat od zakończenia projektu.

Jak złożyć wniosek o dotację na deszczówkę? Dokumenty i zasady

Szczegółowe formularze i regulaminy mają zostać opublikowane przed startem naboru. Już teraz wiadomo jednak, że procedura będzie prowadzona przez regionalne fundusze ochrony środowiska. Najprawdopodobniej potrzebne będą:

dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,

faktury za zakup urządzeń i wykonane prace,

dokumentacja techniczna instalacji,

zdjęcia wykonanej inwestycji,

oświadczenie o sposobie wykorzystania deszczówki.

W poprzednich programach podobnego typu część wojewódzkich funduszy umożliwiała składanie dokumentów online. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie także tym razem.

Kto nie dostanie dotacji na deszczówkę? Lista wykluczeń

Fundusz przewiduje kilka ważnych wyłączeń. Dotacji nie otrzymają osoby, które:

chcą wykorzystywać wodę do działalności gospodarczej,

planują użycie instalacji w rolnictwie,

wcześniej dostały dofinansowanie na ten sam projekt z innych programów NFOŚiGW lub WFOŚiGW,

nie zapewnią zatrzymania wody na terenie nieruchomości.

Szczególnie istotny pozostaje zakaz podwójnego finansowania. Jeśli ktoś wcześniej skorzystał z programu „Moja Woda” na identyczny zakres inwestycji, ponowne uzyskanie wsparcia nie będzie możliwe.

173 mln zł na dotacje do deszczówki. Ilu właścicieli domów dostanie pieniądze?

Budżet programu wynosi 173 mln zł i pochodzi z unijnego programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Przy maksymalnej dotacji na poziomie 8 tys. zł wsparcie mogłoby teoretycznie objąć ponad 21 tys. gospodarstw domowych. W praktyce liczba beneficjentów może być większa, ponieważ część inwestycji będzie tańsza.

Eksperci rynku wodnego zwracają uwagę, że zainteresowanie podobnymi programami zwykle gwałtownie rośnie po pierwszych falach upałów i okresach suszy. W poprzednich latach część naborów kończyła się szybciej z powodu wyczerpania środków.

Czy zbiornik na deszczówkę się opłaca? Ile można zaoszczędzić

Jeszcze kilka lat temu zbiorniki na deszczówkę kojarzyły się głównie z działkami rekreacyjnymi. Dziś coraz częściej pojawiają się przy nowych domach jednorodzinnych, szczególnie tam, gdzie właściciele utrzymują większe ogrody. Największą korzyścią pozostaje możliwość wykorzystania darmowej wody podczas okresów suszy. W praktyce wiele rodzin wykorzystuje deszczówkę do:

podlewania trawnika,

nawadniania rabat,

mycia samochodu,

czyszczenia tarasów i podjazdów.

Przy dużych posesjach oszczędności mogą być odczuwalne szczególnie latem, gdy zużycie wody gwałtownie rośnie.

Podstawa prawna i źródła