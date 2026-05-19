Nowa funkcja działa już w aplikacji, choć resort zastrzega, że pojawia się stopniowo u kolejnych użytkowników. Do skorzystania z usługi potrzebny jest aktywny mDowód w aplikacji mObywatel.

Nowa usługa w mObywatelu. Jak zgłosić brak internetu lub słaby zasięg?

Jak informuje portal Dobre Programy, nowa funkcja pojawiła się w zakładce Usługi w aplikacji mObywatel i pozwala zgłaszać dwa rodzaje problemów.

Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy pod danym adresem nie ma dostępu do internetu stacjonarnego. Drugi obejmuje przypadki, gdy internet działa, ale jego jakość pozostawia wiele do życzenia — połączenie zrywa się, prędkość spada albo parametry nie pozwalają normalnie pracować zdalnie czy oglądać transmisji online.

To rozwiązanie może zainteresować szczególnie mieszkańców mniejszych miejscowości, nowych osiedli i terenów podmiejskich, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna rozwija się wolniej niż zabudowa. W wielu regionach formalnie internet istnieje, lecz realna jakość połączenia odbiega od deklaracji operatorów.

Ważne Co ważne, użytkownik może wskazać również oczekiwaną prędkość internetu. Dzięki temu operatorzy dostają konkretną informację, jakie potrzeby mają mieszkańcy danego adresu.

Kto może zgłosić brak internetu w mObywatelu i jakie trzeba spełnić warunki?

Z usługi skorzystają osoby, które:

mają aktywne konto w aplikacji mObywatel ,

, posiadają aktywny mDowód ,

, chcą zgłosić brak internetu albo zbyt słabą jakość połączenia pod konkretnym adresem.

Nie trzeba podpisywać zgłoszenia profilem zaufanym ani wysyłać dodatkowych dokumentów. Cały proces odbywa się z poziomu telefonu. Dla części użytkowników nowa opcja może jeszcze nie być widoczna mimo aktualizacji aplikacji. Ministerstwo zapowiada bowiem stopniowe wdrażanie usługi.

Jak zgłosić słaby internet w mObywatelu? Instrukcja krok po kroku 2026

Proces zgłoszenia został uproszczony do kilku kroków. Użytkownik:

loguje się do aplikacji mObywatel, przechodzi do zakładki Usługi, wybiera opcję Dostęp do internetu, wskazuje, czy problem dotyczy całkowitego braku internetu czy słabej jakości połączenia, wpisuje adres, którego dotyczy zgłoszenie, może wybrać operatorów, od których chce otrzymać ofertę, podaje dane kontaktowe, akceptuje oświadczenie i wysyła formularz.

Po wysłaniu zgłoszenie można później sprawdzić również w serwisie internet.gov.pl.

Gdzie trafia zgłoszenie z mObywatela i co robią operatorzy internetu?

Dalsza ścieżka zależy od tego, czy pod wskazanym adresem istnieje infrastruktura szerokopasmowa.

Jeżeli internet stacjonarny jest dostępny, zgłoszenie trafia do wybranych operatorów. Użytkownik może dzięki temu otrzymać ofertę podłączenia usługi albo poprawy parametrów obecnego łącza. Jeżeli pod danym adresem infrastruktury nie ma, informacja trafia anonimowo do operatorów hurtowych działających w okolicy. Takie dane mogą później wpływać na decyzje dotyczące rozbudowy sieci światłowodowej.

To szczególnie ważne tam, gdzie mieszkańcy od lat zgłaszają problem „białych plam”, czyli miejsc praktycznie wykluczonych cyfrowo.

Czy zgłoszenie braku internetu w mObywatelu gwarantuje podłączenie światłowodu?

Nie. Samo zgłoszenie nie oznacza automatycznej budowy sieci ani obowiązku podłączenia adresu przez operatora. Formularz pełni rolę informacyjną i pokazuje rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców. W wielu przypadkach właśnie brak oficjalnych zgłoszeń sprawiał, że operatorzy nie widzieli potencjału inwestycyjnego w danej lokalizacji. Teraz dane mają trafiać bezpośrednio do systemu wykorzystywanego przy planowaniu infrastruktury. Dla mieszkańców może to być pierwszy krok do poprawy jakości internetu — zwłaszcza tam, gdzie dotąd pozostawały jedynie mobilne rozwiązania LTE albo niestabilne połączenia radiowe.

mObywatel dodaje nowe usługi. Jakie funkcje aplikacji działają już w 2026 roku?

Aplikacja mObywatel stopniowo staje się centrum usług publicznych dostępnych z telefonu. Obok dokumentów cyfrowych użytkownicy korzystają już m.in. z

usług związanych z punktami karnymi,

zastrzeganiem PESEL,

zakładaiem firmy,

), obsługą urzędową.

Nowa funkcja związana z internetem pokazuje, że aplikacja zaczyna obejmować również kwestie infrastrukturalne i codzienne problemy mieszkańców. Dla wielu osób może to być prostsze niż szukanie formularzy na stronach operatorów czy urzędów.

