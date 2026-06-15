Karty mobilizacyjne z wojska. Kto może się spodziewać powołania do armii

Jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, może się okazać, że konieczne jest wzmocnienie szeregów wojska. Państwo może wezwać obywateli do czynnej służby wojskowej, czyli ogłosić mobilizację. Jednak już w czasie pokoju Wojskowe Centra Rekrutacji mogą wysyłać karty mobilizacyjne. Jak to wygląda?

Możliwość ogłoszenia w Polsce powszechnej lub częściowej mobilizacji zapisana jest w Konstytucji RP.

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Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna

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