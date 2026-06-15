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Sprawy urzędowe

Karty mobilizacyjne z wojska. Kto może się spodziewać powołania do armii

wojsko
Karty mobilizacyjne do wojskaShutterstock
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 21:05

Jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, może się okazać, że konieczne jest wzmocnienie szeregów wojska. Państwo może wezwać obywateli do czynnej służby wojskowej, czyli ogłosić mobilizację. Jednak już w czasie pokoju Wojskowe Centra Rekrutacji mogą wysyłać karty mobilizacyjne. Jak to wygląda?

Skrót artykułu

Możliwość ogłoszenia w Polsce powszechnej lub częściowej mobilizacji zapisana jest w Konstytucji RP.

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Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna

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