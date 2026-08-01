Gazeta Prawna
Prawo konsumenta

E-recepta po nowemu, istotne zmiany już weszły. Lepiej wiedzieć przed wyjściem do apteki

e-recepta dzielona, farmaceuta, pacjent, apteka
e-recepta dzielona, farmaceuta, pacjent, aptekaShutterstock
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk
dzisiaj, 05:46

Każdy, kto choć raz realizował roczną e-receptę, zna ten problem – wykupujesz pierwsze opakowanie leku w aptece blisko domu, a po kolejne musisz wracać dokładnie w to samo miejsce. Niezależnie od tego, czy wyjechałeś na urlop, zmieniłeś miejsce pobytu, czy w Twojej osiedlowej aptece akurat zabrakło potrzebnego preparatu. Na szczęście ten uciążliwy obowiązek to już przeszłość.

Skrót artykułu

Centrum e-Zdrowia wdrożyło dawno wyczekiwaną funkcjonalność, która całkowicie odmieniła proces wykupywania leków. Pacjenci zyskali pełną swobodę – każdą e-receptę można obecnie kontynuować i dokończyć w dowolnej aptece na terenie całego kraju.

Jak wyglądała rzeczywistość, a co zmieniło się teraz?

Do tej pory zasady były bezwzględne: rozpoczęcie realizacji e-recepty na większą liczbę opakowań w konkretnej placówce oznaczało „przypisanie” do niej reszty leków z tej pozycji. Dotyczyło to głównie recept wystawianych na dłuższy czas – np. popularnych recept rocznych.

Nowe rozwiązanie zniosło ten monopol. Dziś każde kolejne opakowanie leku z danej recepty możesz bez problemu odebrać w innej aptece. Wystarczy, że obie placówki korzystają z nowego systemu e-zdrowia. Farmaceuta w drugiej aptece bez problemu widzi w systemie historię dotychczasowej realizacji i wydaje kolejne przepisane opakowania.

Dlaczego to przełom dla każdego z nas?

Wdrożony system przyniósł ogromne ułatwienie w codziennym życiu pacjentów:

  • Swoboda podróżowania: Wyjazd na wakacje, delegacja czy nagła zmiana miejsca pobytu nie stanowią już przeszkody. Nie musisz martwić się robieniem zapasów przed wyjazdem.
  • Brak problemów z brakiem leków: Jeśli w Twojej dotychczasowej aptece brakuje kolejnego opakowania lub placówka została zamknięta z powodu remontu, po prostu idziesz do innej.
  • Oszczędność portfela i czasu: Nie musisz kupować wszystkich opakowań od razu i wydawać jednorazowo dużych kwot. Wykupujesz leki wtedy, kiedy naprawdę ich potrzebujesz i tam, gdzie jest Ci najwygodniej.
  • Mniej wizyt u lekarza: Wcześniej brak możliwości wykupienia leku w danej aptece często kończył się koniecznością ponownej wizyty u lekarza po nową receptę. Dziś ten problem zniknął.

System wdrażany krok po kroku

Proces wprowadzania nowej usługi przebiegał sprawnie. Najpierw z nowej funkcjonalności skorzystali mieszkańcy Kalisza i Łodzi, a niedługo potem rozwiązanie objęło apteki na terenie całej Polski.

Dzięki tej zmianie polski system ochrony zdrowia zrobił duży krok naprzód w stronę wygody pacjentów i ułatwienia pracy farmaceutów. Zyskaliśmy rozwiązanie, na które wszyscy czekaliśmy od momentu wprowadzenia cyfrowych recept.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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