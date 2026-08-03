Dlaczego wadliwy parametr kredytu uruchamia sankcję kredytu darmowego tak samo jak jego brak

Nieprawidłowe zawężenie zarzutu

W praktyce procesowej dotyczącej sankcji kredytu darmowego (dalej: SKD) utrwalił się skrót myślowy, zgodnie z którym art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim[1] statuuje „obowiązki informacyjne” kredytodawcy, a art. 45 ust. 1 u.k.k.[2] sankcjonuje ich naruszenie. Skrót ten prowadzi do zawężenia zarzutu do pytania: czy bank podał daną informację, czy jej nie podał?



Takie ujęcie jest nieprawidłowe. Jednostki redakcyjne art. 30 ust. 1 pkt 6 i 8 u.k.k. — dotyczące stopy oprocentowania i warunków jej stosowania oraz zasad i terminów spłaty kredytu wraz z kolejnością zaliczania rat — nie są wyłącznie normami o przekazywaniu wiedzy. Są to normy określające obowiązkową treść stosunku prawnego, czyli parametry kredytu. A skoro są to parametry, to mogą być nie tylko pominięte, lecz także błędnie ustalone, wewnętrznie sprzeczne, niesprawdzalne albo określone w sposób sprzeczny z prawem. Każda z tych postaci wadliwości stanowi „naruszenie” art. 30 ust. 1 u.k.k. w rozumieniu art. 45 ust. 1 u.k.k. i uruchamia SKD.



Innymi słowy: brak informacji i wadliwa informacja są na gruncie art. 45 ust. 1 u.k.k. traktowane tak samo - a z punktu widzenia funkcji ochronnej przepisu wadliwy parametr jest zjawiskiem groźniejszym niż jego brak.

Argument językowy: art. 30 ust. 1 u.k.k. mówi o treści umowy, a nie o komunikacie

Przepis art. 30 ust. 1 u.k.k. otwiera się formułą: „Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31–33, powinna określać: …”. Ustawodawca nie posłużył się zwrotem „kredytodawca informuje konsumenta o…”, ani „kredytodawca przekazuje…”. Posłużył się czasownikiem „określać”, odnoszącym się do dokumentu umowy jako źródła treści zobowiązania.

Różnica nie jest stylistyczna. Ustawa o kredycie konsumenckim zna bowiem odrębny reżim informacji przedkontraktowych — art. 13 i art. 14 u.k.k. oraz formularz informacyjny[3]. Gdyby art. 30 ust. 1 u.k.k. miał charakter wyłącznie informacyjny, byłby powtórzeniem art. 13 u.k.k. Tak jednak nie jest: art. 45 ust. 1 u.k.k. w ogóle nie odsyła do art. 13 u.k.k., a odsyła do art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11 i 14–17 u.k.k. Ustawodawca objął sankcją nie ułomność komunikatu poprzedzającego zawarcie umowy, lecz ułomność samej umowy.

Rozstrzygający jest jednak art. 45 ust. 2 u.k.k. Przepis ten stanowi, że jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach płatnych co miesiąc od dnia zawarcia umowy[4]. Gdyby art. 30 ust. 1 pkt 8 u.k.k. dotyczył wyłącznie „informacji”, ustawodawca nie miałby czego uzupełniać — luka informacyjna nie wymaga zastępczej normy o sposobie spełnienia świadczenia. Art. 45 ust. 2 u.k.k. ma sens wyłącznie przy założeniu, że pkt 8 wyznacza parametr wykonania zobowiązania, którego brak trzeba zastąpić regułą ustawową.

Argument z zakresu pojęcia „naruszenia”

Art. 45 ust. 1 u.k.k. nie posługuje się zwrotem „w przypadku niepodania informacji”, „w razie pominięcia” czy „w razie braku”. Posługuje się zwrotem „w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. […]”.

„Naruszenie” obowiązku obejmuje w polskiej dogmatyce zarówno jego niewykonanie, jak i nienależyte wykonanie[5]. Wykonanie obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 6 u.k.k. polega na prawidłowym określeniu stopy oprocentowania i warunków jej stosowania. Umowa, która stopę określa, lecz określa ją błędnie albo wiąże ją z warunkami stosowania niemożliwymi do zweryfikowania, jest umową, w której obowiązek został wykonany nienależycie. To wciąż naruszenie.

Wykładnia przeciwna prowadziłaby do rezultatu absurdalnego: kredytodawca, który parametru nie podaje, ponosi sankcję, a kredytodawca, który podaje parametr nieprawidłowy — nie ponosi jej wcale. Premiowałoby to zachowanie bardziej szkodliwe. Brak danej pozycji w umowie jest bowiem dla konsumenta widoczny i skłania go do pytania; wadliwy parametr jest niewidoczny i wytwarza fałszywe przekonanie o zakresie zobowiązania.

Art. 30 ust. 1 pkt 6 u.k.k. — stopa oprocentowania jako parametr, nie jako komunikat

Punkt 6 wymaga określenia stopy oprocentowania kredytu, warunków stosowania tej stopy, a także okresów, warunków i procedur jej zmiany wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej.

„Warunki stosowania stopy” to podstawa naliczania odsetek

Zwrot „warunki stosowania tej stopy” nie odnosi się do sposobu poinformowania o niej. Odnosi się do tego, do jakiej podstawy i w jakim okresie stopa jest stosowana. Jest to więc parametr o charakterze rachunkowym.

Znaczenie tego rozróżnienia ujawnił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2026 r. w sprawie C-744/24[6]. Trybunał — na tle umowy, w której konsumentowi wypłacono ok. 133 tys. zł, a odsetki naliczano od 150 tys. zł, tj. od kwoty powiększonej o kredytowaną składkę ubezpieczeniową — przyjął, że stopa oprocentowania kredytu może być stosowana do kwoty kredytu wypłaconej, nie zaś do kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu.

Z perspektywy niniejszego artykułu istotne jest to, że nie chodziło tam o jakość informacji. Chodziło o wadliwość samego mechanizmu naliczania odsetek. Umowa, w której „warunki stosowania stopy” polegają na jej stosowaniu do podstawy obejmującej kredytowane koszty, określa ten parametr niezgodnie z prawem — niezależnie od tego, jak czytelnie zostało to opisane. To naruszenie pkt 6, wywołujące dalsze skutki w postaci błędu w RRSO i całkowitej kwocie do zapłaty (pkt 7) oraz błędu w harmonogramie (pkt 8).

Warto przy tym odnotować granicę tego orzeczenia: Trybunał nie odpowiedział na drugie pytanie prejudycjalne, dotyczące odrębnie przejrzystości ujawnienia konsumentowi podstawy naliczania odsetek[7]. Wyrok rozstrzyga zatem o parametrze, nie zaś kompleksowo o standardzie informacyjnym.

Warunki i procedury zmiany oprocentowania

Analogicznie należy oceniać klauzule zmiennego oprocentowania. Jeżeli umowa uzależnia zmianę stopy od bliżej niesprecyzowanych „parametrów rynku finansowego”, „wskaźników ekonomicznych” czy „polityki cenowej banku”, to parametr zmiany istnieje formalnie, lecz jest niesprawdzalny. W wyroku z 13 lutego 2025 r. w sprawie C-472/23 (Lexitor) Trybunał podkreślił, że umowa powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, pozwalający na prostą weryfikację zobowiązań konsumenta w zakresie wszystkich opłat, które mogą mu zostać naliczone w trakcie trwania umowy[8].

To samo orzeczenie zawiera tezę o kluczowym znaczeniu dla omawianej tu konstrukcji: nie ma znaczenia, czy błędnie podany parametr jest zawyżony, czy zaniżony — także wartość zawyżona nie spełnia swojej funkcji informacyjno-porównawczej[9]. Trybunał odrzucił zatem intuicję, zgodnie z którą sankcja przysługuje tylko wtedy, gdy błąd działał na niekorzyść konsumenta w wymiarze ekonomicznym. Liczy się to, czy parametr jest prawidłowy, a nie to, w którą stronę odchyla się od wartości właściwej.

Art. 30 ust. 1 pkt 8 u.k.k. — zasady i terminy spłaty oraz kolejność zaliczania rat

Punkt 8 wymaga określenia zasad i terminów spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat na poczet należności kredytodawcy.

To najbardziej „parametryczna” z omawianych jednostek. Harmonogram spłaty nie jest opisem umowy — jest jej treścią wykonawczą. W konsekwencji naruszenie pkt 8 może przybrać co najmniej pięć postaci:

Brak harmonogramu lub brak kolejności zaliczania — klasyczne niewykonanie obowiązku, dla którego ustawodawca przewidział regułę zastępczą z art. 45 ust. 2 u.k.k. Harmonogram arytmetycznie błędny — suma rat nie odpowiada całkowitej kwocie do zapłaty, część odsetkowa nie wynika z zadeklarowanej stopy, liczba rat lub daty płatności są niespójne z pozostałymi postanowieniami umowy. Harmonogram poprawny rachunkowo, lecz oparty na wadliwej podstawie — np. część odsetkowa rat obliczona od kwoty obejmującej kredytowane koszty (zob. pkt 4.1 powyżej). Harmonogram jest wtedy wewnętrznie spójny, a mimo to parametr jest wadliwy. Kolejność zaliczania określona blankietowo — postanowienie pozostawiające kredytodawcy swobodę zaliczania wpłat („bank zalicza wpłaty według własnego uznania”, „w kolejności ustalanej przez bank”). Umowa może modyfikować ustawową regułę z art. 451 § 1 k.c.[10], ale musi ustanowić kolejność oznaczoną; klauzula uznaniowa nie określa kolejności, lecz przenosi jej ustalenie na jedną ze stron. Wadliwe rozliczenie okresu karencji — jeżeli w okresie karencji naliczane są odsetki lub inne koszty, to terminy i zasady ich płatności należą do „zasad i terminów spłaty kredytu” w rozumieniu pkt 8, a jednocześnie przekładają się na całkowitą kwotę do zapłaty i RRSO objęte pkt 7.

W każdym z tych wariantów zarzut nie brzmi „bank nie poinformował”, lecz „bank określił parametr wadliwie”.

Wykładnia prounijna: funkcja przepisu, nie jego forma

Art. 30 ust. 1 u.k.k. implementuje art. 10 ust. 2 dyrektywy 2008/48/WE[11], który wymaga, aby wskazane tam elementy zostały w umowie określone w sposób jasny i zwięzły. Odpowiednikami omawianych punktów są art. 10 ust. 2 lit. f (stopa oprocentowania i warunki jej stosowania) oraz lit. h (kwota, liczba i częstotliwość rat oraz kolejność zaliczania).

Orzecznictwo Trybunału konsekwentnie wiąże ten wymóg z funkcją, a nie z formalną obecnością danych:

w wyroku z 21 kwietnia 2016 r., C-377/14 (Radlinger), oraz z 9 listopada 2016 r., C-42/15 (Home Credit Slovakia), Trybunał uznał sankcję pozbawienia kredytodawcy odsetek i kosztów za proporcjonalną w odniesieniu do informacji, których brak może zagrozić możliwości oceny przez konsumenta zakresu jego zobowiązania[12];

w wyroku z 21 marca 2024 r., C-714/22 (Profi Credit Bulgaria), przyjęto, że brak wiernego podania wymaganych informacji pozbawia konsumenta możliwości określenia zakresu zobowiązania, tj. wysokości kwot do spłaty[13];

w wyroku C-472/23 (Lexitor) Trybunał potwierdził, że art. 23 dyrektywy 2008/48/WE nie sprzeciwia się jednolitej sankcji krajowej, niestopniowanej według wagi uchybienia[14].

Sąd Najwyższy postanowieniem z 30 lipca 2025 r. (III CZP 15/25) zawiesił podjęcie uchwały odpowiadającej na pięć pytań prawnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, dotyczących m.in. badania przesłanek SKD z urzędu, do czasu rozstrzygnięć TSUE[15].

11 czerwca 2026 r. rzecznik generalny Dean Spielmann przedstawił opinię w polskiej sprawie C-831/24 (Machski), zainicjowanej pytaniami Sądu Rejonowego w Białymstoku, opowiadając się za tym, aby sąd rozpoznający sprawę o SKD badał umowę z urzędu, a nie ograniczał się do naruszeń wskazanych przez konsumenta. Wyrok jeszcze nie zapadł; opinia nie wiąże Trybunału[16].

Równolegle trwają prace nad nową ustawą o kredycie konsumenckim wdrażającą dyrektywę 2023/2225 (CCD2)[17]. Projekt UOKiK utrzymuje konstrukcję SKD, rozbudowując ją o mechanizm gradacji sankcji w zależności od wagi naruszenia; nowe przepisy mają być stosowane od 20 listopada 2026 r.[18] Do umów zawartych wcześniej stosuje się dotychczasowy reżim.

Kryterium „wierności” i „możliwości oceny zakresu zobowiązania” jest kryterium materialnym. Parametr błędny nie pozwala konsumentowi ocenić zakresu zobowiązania w stopniu nie mniejszym niż parametr pominięty — a zwykle w stopniu większym, bo wyklucza samą świadomość istnienia problemu.

Konsekwencje praktyczne: jak formułować zarzut

Przeniesienie ciężaru argumentacji z „informacji” na „parametr” zmienia sposób konstruowania oświadczenia i pozwu.

Po pierwsze — zarzut opisowy zamiast zarzutu negatywnego. Zamiast „umowa nie zawiera informacji o warunkach stosowania stopy oprocentowania” należy pisać: „umowa określa warunki stosowania stopy oprocentowania w ten sposób, że stopa jest stosowana do kwoty obejmującej kredytowaną prowizję w wysokości X zł, tj. do środków niewypłaconych konsumentowi, co narusza art. 30 ust. 1 pkt 6 u.k.k.”

Po drugie — wyliczenie jako dowód. Zarzut parametryczny wymaga wykazania rozbieżności rachunkowej: różnicy między kwotą udzielonego kredytu a kwotą wypłaconą, między sumą rat a całkowitą kwotą do zapłaty, między RRSO podanym a wyliczonym. Bez tego zarzut pozostaje twierdzeniem.

Po trzecie — sprzężenie punktów. Wadliwość parametru z pkt 6 niemal zawsze migruje do pkt 7 i pkt 8. Zarzuty należy formułować kaskadowo, wskazując mechanizm przeniesienia błędu, a nie mnożąc niezależne podstawy.

Kontekst orzeczniczy i legislacyjny — stan na sierpień 2026 r.

Rozstrzygnięcie kilku kwestii systemowych nadal jest w toku, co należy uwzględniać w ocenie ryzyka procesowego:

Perspektywa gradacji sankcji wzmacnia - nie osłabia - tezę niniejszego artykułu. Jeżeli ustawodawca ma różnicować skutek według wagi uchybienia, to tym bardziej konieczne staje się precyzyjne odróżnienie uchybienia czysto redakcyjnego od błędu w parametrze kredytu, który bezpośrednio przekłada się na wysokość świadczenia konsumenta.

Wnioski

Art. 30 ust. 1 u.k.k. określa obowiązkową treść umowy, a nie treść komunikatu; świadczy o tym zarówno jego brzmienie („umowa powinna określać”), jak i istnienie odrębnego reżimu informacji przedkontraktowych oraz reguła zastępcza z art. 45 ust. 2 u.k.k. Punkty 6 i 8 art. 30 ust. 1 u.k.k. wyznaczają parametry kredytu: podstawę i warunki naliczania odsetek, mechanizm ich zmiany, harmonogram spłaty oraz kolejność zaliczania wpłat. „Naruszenie” w rozumieniu art. 45 ust. 1 u.k.k. obejmuje niewykonanie i nienależyte wykonanie obowiązku. Parametr błędny, wewnętrznie sprzeczny, niesprawdzalny lub ustalony sprzecznie z prawem narusza przepis tak samo jak parametr pominięty. Kierunek orzecznictwa TSUE - od C-377/14 i C-42/15, przez C-714/22 i C-472/23, po C-744/24 - potwierdza materialne, a nie formalne kryterium oceny: liczy się, czy konsument mógł ustalić rzeczywisty zakres swojego zobowiązania. Praktyczna konsekwencja: zarzut w sprawie o SKD powinien być formułowany jako zarzut wadliwego parametru popartego wyliczeniem, a nie jako zarzut braku informacji.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Ocena konkretnej umowy pod kątem przesłanek sankcji kredytu darmowego wymaga każdorazowo indywidualnej analizy dokumentacji kredytowej. Przed publikacją zaleca się weryfikację aktualności stanu prawnego oraz sygnatur i dat orzeczeń w oficjalnych źródłach (curia.europa.eu, sn.pl, isap.sejm.gov.pl).

Przypisy

[1]Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1497 ze zm.), dalej: u.k.k.

[2]Art. 45 ust. 1 u.k.k.: „W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie”. Katalog nie obejmuje pkt 9, 12 i 13.

[3]Art. 13 i art. 14 u.k.k. oraz załącznik nr 1 do ustawy (formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego).

[4]Art. 45 ust. 2 u.k.k.

[5]Zob. opracowanie „Sankcja kredytu darmowego”, Temidium (temidium.pl), gdzie wskazano, że sankcja powstaje w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez kredytodawcę obowiązku wynikającego z przepisu wymienionego w katalogu art. 45 ust. 1 u.k.k.

[6]Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r., C-744/24. Sprawa dotyczyła umowy, w której konsumentowi wypłacono 133 214,92 zł przy nominalnej kwocie kredytu 150 000 zł, a odsetki naliczano od kwoty nominalnej obejmującej kredytowaną składkę ubezpieczeniową.

[7]Trybunał nie udzielił odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne, dotyczące przejrzystości ujawnienia konsumentowi podstawy naliczania odsetek.

[8]Wyrok TSUE z 13 lutego 2025 r., C-472/23 (Lexitor sp. z o.o. przeciwko A. S.A.), na tle pytań Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

[9]Tamże, pkt 31–32 uzasadnienia.

[10]Art. 451 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

[11]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L 133 z 22.05.2008, s. 66), art. 10 ust. 2 lit. f oraz lit. h.

[12]Wyrok TSUE z 21 kwietnia 2016 r., C-377/14 (Radlinger i Radlingerová) oraz wyrok TSUE z 9 listopada 2016 r., C-42/15 (Home Credit Slovakia a.s.).

[13]Wyrok TSUE z 21 marca 2024 r., C-714/22 (Profi Credit Bulgaria).

[14]Wyrok TSUE C-472/23, w odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne; zob. też art. 23 dyrektywy 2008/48/WE (wymóg sankcji skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających).

[15]Postanowienie Sądu Najwyższego z 30 lipca 2025 r., III CZP 15/25 (zawieszenie postępowania w przedmiocie podjęcia uchwały do czasu rozstrzygnięć TSUE).

[16]Opinia rzecznika generalnego Deana Spielmanna przedstawiona w dniu 11 czerwca 2026 r. w sprawie C-831/24 (Machski); zob. komunikat Rzecznika Finansowego z 11 czerwca 2026 r., rf.gov.pl.

[17]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 2008/48/WE.

[18]Projekt ustawy o kredycie konsumenckim (UOKiK) — na dzień publikacji wiadomo już, że projekt UOKiK nie będzie dalej procedowany; przewidywany termin stosowania nowych przepisów: 20 listopada 2026 r.