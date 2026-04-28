Wróblewski pisał wówczas wprost: „Żadnego słowa przepraszam w stosunku do rodziców chorych dzieci, których Mejza próbował oszukać. Mentalne dno” oraz „Nie ma w polskiej polityce bardziej obrzydliwej postaci niż Mejza”. To właśnie te sformułowania stały się podstawą prywatnego aktu oskarżenia.

Afera Vinci NeoClinic i zarzuty wobec Łukasza Mejzy

Źródłem konfliktu były doniesienia medialne o działalności spółki Vinci NeoClinic, związanej z Łukaszem Mejzą. Firma oferowała kosztowne terapie z wykorzystaniem tzw. pluripotencjalnych komórek macierzystych, które – według ekspertów – nie miały potwierdzonej skuteczności medycznej.

Rodzinom ciężko chorych dzieci proponowano udział w leczeniu za kwoty sięgające 80 tys. dolarów. W przestrzeni publicznej pojawiły się relacje, że polityk osobiście kontaktował się z rodzicami, przekonując ich o skuteczności terapii. Sprawa wywołała duże poruszenie i doprowadziła do jego dymisji ze stanowiska wiceministra sportu.

Krytyka w mediach społecznościowych i prywatny akt oskarżenia

Publikacje Wróblewskiego były jednymi z wielu ostrych reakcji opinii publicznej na ujawnione informacje. W odróżnieniu od większości krytyków to właśnie on został pozwany przez polityka. W 2022 roku Łukasz Mejza skierował do sądu prywatny akt oskarżenia z art. 212 kodeksu karnego, wskazując, że wpisy licealisty przyczyniły się do fali negatywnych komentarzy pod jego adresem.

Sprawa od początku była szeroko komentowana, ponieważ dotyczyła relacji między osobą publiczną a młodym obywatelem korzystającym z prawa do krytyki.

Przebieg procesu i decyzja sądu

Postępowanie trwało ponad dwa i pół roku. Początkowo sprawa została umorzona bez rozprawy, jednak po zażaleniu Mejzy sąd wyższej instancji uchylił tę decyzję i nakazał przeprowadzenie procesu.

Ostatecznie sąd uniewinnił Wróblewskiego od czterech zarzutów. W przypadku piątego uznał, że jego społeczna szkodliwość jest znikoma i postępowanie umorzył. W praktyce oznacza to brak odpowiedzialności karnej młodego aktywisty.

W uzasadnieniu wskazano, że wypowiedzi stanowiły ocenę działalności polityka w kontekście sprawy budzącej poważne wątpliwości etyczne. Sąd podkreślił, że osoby publiczne muszą liczyć się z ostrzejszą krytyką, zwłaszcza gdy chodzi o działania dotyczące zdrowia i życia ludzi.

Granice wolności słowa a odpowiedzialność polityków

Wyrok wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą dotyczącą wolności wypowiedzi. W przypadku polityków granice dopuszczalnej krytyki są szersze, ponieważ pełnią oni funkcje publiczne i podlegają społecznej kontroli.

Sprawa ponownie uruchomiła debatę o art. 212 kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za zniesławienie. Część środowisk prawniczych i organizacji społecznych od lat wskazuje, że przepis ten bywa wykorzystywany do tłumienia krytyki.