Na południu Polski jeździ się najgorzej. Warszawa w danych wygląda zupełnie inaczej

Po latach spadków liczba wypadków w wielu miastach znów rośnie. W statystykach szczególnie źle wypada południe kraju, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń. Warszawa z kolei wyróżnia się innym obrazem sytuacji.
Tam jeździ się najgorzej
Najtrudniejsza sytuacja na drogach jest na południu Polski. To tam – w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców – dochodzi do największej liczby wypadków i kolizji. Wynika to z raportu rankomat.pl. W zestawieniu najniebezpieczniejszych miast drogowych znalazły się:
- Katowice – 214 wypadków i kolizji,
- Opole – 179.
- Rzeszów – 179.
Tuż za podium uplasowały się: Olsztyn, Kielce oraz Gdańsk, choć z nieco niższymi wartościami.
Warszawa „przoduje” liczbowo
Pod względem absolutnej liczby zdarzeń drogowych – wypadków i kolizji – zdecydowanie prowadzi Warszawa. Wynika to przede wszystkim z wielkości miasta i natężenia ruchu. W stolicy odnotowano aż 22 913 zdarzeń drogowych oraz 675 wypadków.
Dla porównania:
- Kraków – 10 316 zdarzeń i 941 wypadków
- Wrocław – 9 574 zdarzenia
- Łódź – 864 wypadki
Widać więc, że choć Warszawa ma najwięcej zdarzeń, to liczba samych wypadków jest relatywnie niższa niż w Krakowie czy Łodzi, co może świadczyć o stopniowej poprawie bezpieczeństwa.
Wypadki śmiertelne: trend się załamuje
W Warszawa jeszcze niedawno notowano wyraźną poprawę. W 2024 roku na drogach zginęło 26 osób – najniżej od lat (dla porównania: 65 w 2014 roku i 142 dekadę wcześniej). Jednak w 2025 roku trend się odwrócił – liczba ofiar wzrosła do 28. Oznacza to przerwanie wieloletniej tendencji spadkowej.
Podobną zmianę widać w Łódź.
- 2024 rok: 10 ofiar
- 2025 rok: 17 ofiar
Jednocześnie miasto pozostaje liderem niechlubnego rankingu ciężko rannych – w 2025 roku było ich aż 418.
Wypadki i ranni w dużych miastach
W Kraków odotowano 941 wypadków, co jest jednym z najwyższych wyników w kraju. Na tle innych dużych miast wyróżnia się także Wrocław – 9 574 zdarzenia.
Są też pozytywne przykłady. Nie wszystkie miasta wypadają źle. Dobre statystyki ma Białystok, gdzie odnotowano tylko 70 wypadków i 3 ofiary śmiertelne.
Wyróżnia się również Gorzów Wielkopolski – jako jedyne miasto wojewódzkie nie odnotował w ubiegłym roku żadnego wypadku śmiertelnego.
W skali regionów najmniej wypadków w przeliczeniu na mieszkańca zanotowano w województwach:
- województwo podlaskie
- województwo śląskie
- województwo kujawsko-pomorskie
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