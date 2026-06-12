Gazeta Prawna
Transport

Na południu Polski jeździ się najgorzej. Warszawa w danych wygląda zupełnie inaczej

Policja kontroluje kierowcę
Policja kontroluje kierowcęPolicja
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dzisiaj, 16:59

Po latach spadków liczba wypadków w wielu miastach znów rośnie. W statystykach szczególnie źle wypada południe kraju, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń. Warszawa z kolei wyróżnia się innym obrazem sytuacji.

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Tam jeździ się najgorzej

Najtrudniejsza sytuacja na drogach jest na południu Polski. To tam – w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców – dochodzi do największej liczby wypadków i kolizji. Wynika to z raportu rankomat.pl. W zestawieniu najniebezpieczniejszych miast drogowych znalazły się:

  • Katowice – 214 wypadków i kolizji,
  • Opole – 179.
  • Rzeszów – 179.

Tuż za podium uplasowały się: Olsztyn, Kielce oraz Gdańsk, choć z nieco niższymi wartościami.

Warszawa „przoduje” liczbowo

Pod względem absolutnej liczby zdarzeń drogowych – wypadków i kolizji – zdecydowanie prowadzi Warszawa. Wynika to przede wszystkim z wielkości miasta i natężenia ruchu. W stolicy odnotowano aż 22 913 zdarzeń drogowych oraz 675 wypadków.

Dla porównania:

  • Kraków – 10 316 zdarzeń i 941 wypadków
  • Wrocław – 9 574 zdarzenia
  • Łódź – 864 wypadki

Widać więc, że choć Warszawa ma najwięcej zdarzeń, to liczba samych wypadków jest relatywnie niższa niż w Krakowie czy Łodzi, co może świadczyć o stopniowej poprawie bezpieczeństwa.

Wypadki śmiertelne: trend się załamuje

W Warszawa jeszcze niedawno notowano wyraźną poprawę. W 2024 roku na drogach zginęło 26 osób – najniżej od lat (dla porównania: 65 w 2014 roku i 142 dekadę wcześniej). Jednak w 2025 roku trend się odwrócił – liczba ofiar wzrosła do 28. Oznacza to przerwanie wieloletniej tendencji spadkowej.

Podobną zmianę widać w Łódź.

  • 2024 rok: 10 ofiar
  • 2025 rok: 17 ofiar

Jednocześnie miasto pozostaje liderem niechlubnego rankingu ciężko rannych – w 2025 roku było ich aż 418.

Wypadki i ranni w dużych miastach

W Kraków odotowano 941 wypadków, co jest jednym z najwyższych wyników w kraju. Na tle innych dużych miast wyróżnia się także Wrocław – 9 574 zdarzenia.

Są też pozytywne przykłady. Nie wszystkie miasta wypadają źle. Dobre statystyki ma Białystok, gdzie odnotowano tylko 70 wypadków i 3 ofiary śmiertelne.

Wyróżnia się również Gorzów Wielkopolski – jako jedyne miasto wojewódzkie nie odnotował w ubiegłym roku żadnego wypadku śmiertelnego.

W skali regionów najmniej wypadków w przeliczeniu na mieszkańca zanotowano w województwach:

  • województwo podlaskie
  • województwo śląskie
  • województwo kujawsko-pomorskie
Źródło: DGP/forsal.pl

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transportdrogiwypadki

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