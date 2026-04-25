Alimenty na byłą żonę po rozwodzie. Polki wygrywają w sądach z mężami, nawet jeśli same pracują

Praca nie wyklucza alimentów. Liczy się standard życia, a nie puste konto

Choć w świadomości społecznej alimenty najczęściej kojarzą się z obowiązkiem utrzymania dzieci, polskie prawo przewiduje również możliwość uzyskania wsparcia finansowego od byłego małżonka. W sądach sprawy o alimenty na rzecz byłych żon pojawiają się coraz częściej, a ich rozstrzygnięcie zależy przede wszystkim od okoliczności rozpadu małżeństwa oraz sytuacji życiowej stron po rozwodzie.

Pułapka wyłącznej winy. Jak orzeczenie o rozpadzie pożycia zmienia układ sił?

Prawo dopuszcza zasądzenie alimentów na rzecz byłego małżonka niezależnie od ustroju majątkowego, jaki obowiązywał w trakcie trwania związku. Oznacza to, że zarówno przy wspólności majątkowej, jak i małżeńskiej umowie majątkowej (np. rozdzielności), była żona może ubiegać się o świadczenie – wystarczy, że spełni określone w przepisach warunki. Jak orzeczenie o winie wpływa na alimenty od byłego męża?

Wyłączna wina byłego męża za rozpad małżeństwa

Gdy sąd przypisze wyłączną odpowiedzialność za rozpad małżeństwa mężowi, a rozwód wyraźnie pogorszy warunki życia jego byłej żony, możliwe jest przyznanie jej alimentów i to bez wykazywania skrajnej biedy. Wystarczy, ze kobieta udowodni przed sądem, że po zakończeniu małżeństwa jej standard życia istotnie pogorszył się w porównaniu z okresem małżeństwa. Ostateczna wysokość świadczenia jest ustalana z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb kobiety oraz rzeczywistych możliwości zarobkowych i majątkowych byłego męża.

Rozwód bez orzekania o winie lub z winy obojga małżonków

W sytuacji, gdy rozwód został orzeczony bez ustalania winy lub z przypisaniem jej obu małżonkom, uzyskanie alimentów od byłego męża jest możliwe tylko wtedy, gdy była żona znajduje się w niedostatku. Chodzi tu o stan, w którym nie jest ona w stanie samodzielnie pokryć podstawowych kosztów utrzymania. Przy podejmowaniu decyzji sąd bierze pod uwagę zarówno uzasadnione potrzeby uprawnionej, jak i realne możliwości finansowe oraz zarobkowe byłego męża.

Koniec mitów. Sąd patrzy na to, co żona straciła przez rozwód

Wbrew powszechnym przekonaniom, brak pracy nie jest koniecznym warunkiem przyznania świadczenia. Była żona może osiągać dochody, ale jeśli nie pozwalają one na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia lub pokrycie podstawowych wydatków, sąd może uznać zasadność wsparcia. Jednocześnie oceniana jest aktywność zawodowa i realne możliwości podjęcia pracy.

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłego małżonka? Terminy i wygaśnięcie obowiązku

Czas trwania obowiązku zależy od winy. Co to oznacza w praktyce? W przypadku rozwodu z wyłącznej winy męża alimenty mogą być wypłacane nawet przez wiele lat, nawet dożywotnio, ale wygasają w momencie zawarcia przez byłą żonę nowego małżeństwa.

Jeżeli natomiast świadczenie przyznano z powodu niedostatku, co do zasady obowiązuje ono przez maksymalnie pięć lat od rozwodu. Sąd może jednak wydłużyć ten okres, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Podwyższenie lub obniżenie alimentów – jak zmienić wysokość wsparcia?

Obowiązek alimentacyjny można zmodyfikować. Z wnioskiem o zmianę wysokości świadczenia może wystąpić każda ze stron. Poprawa sytuacji finansowej uprawnionej może skutkować obniżeniem lub uchyleniem alimentów, natomiast pogorszenie warunków życia może uzasadniać ich podwyższenie.

Nie tylko 1000 plus na dziecko. Ile naprawdę można wywalczyć dla siebie?

Dane z ostatnich lat wskazują, że alimenty na rzecz byłych żon nie należą do rzadkości. W 2024 roku zapadło ponad 200 prawomocnych orzeczeń w tego typu sprawach rozpatrywanych poza postępowaniami rozwodowymi, a średnia kwota świadczenia przekroczyła 1,2 tys. zł miesięcznie. Jeszcze więcej rozstrzygnięć zapadło w ramach samych rozwodów – blisko 900, przy średnich alimentach sięgających około 1,36 tys. zł. Zmieniająca się praktyka sądowa pokazuje, że alimenty między byłymi małżonkami stają się coraz istotniejszym elementem rozstrzygnięć rozwodowych, a ich przyznanie zależy od indywidualnej oceny każdej sprawy.