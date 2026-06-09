To ona jest nowym graczem w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. - Znamy ją od lat. Pani senator podejmowała się trudnych zadań i imponowała nam determinacją, odwagą, jasnością umysłu. Zawsze mówiła, że jej miejsce jest w Krakowie - mówił podczas wspólnej konferencji prasowej Donald Tusk. Premier dodał, że jest bardzo szczęśliwy, że PSL miał dokładnie taki sam pomysł na kandydata w wyścigu o Kraków.

- To duma, że możemy wspierać taką kandydatkę. Wierzę, że wygramy - dodał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co planuje zmienić w Krakowie Piątkowska?

Głos w sprawie swojego startu w wyborach na prezydenta Krakowa zabrała także sama zainteresowana. Jak podkreśliła, choć nie brała udziału w referendum, szanuje wszystkich mieszkańców, którzy zdecydowali się zagłosować. Zaprosiła też do współpracy wszystkie środowiska obywatelskie.

Monika Piątkowska zapewniła, że chce słuchać głosów mieszkańców. Zadeklarowała, że jeśli wygra wybory, zajmie się zmianami w programie Strefa Czystego Transportu. W jej ocenie interwencji wymagają także wysokie koszty życia mieszkańców w kontekście upolitycznienia miasta.

Na kogo stawiają w KO i PSL? „To nie jest tłusty kot”

Tym samym potwierdziły się wcześniejsze, nieoficjalne ustalenia Interii i Radiu Eska wspólną kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa będzie senator Monika Piątkowska. Według źródeł w centrali KO Piątkowska jest bardzo pracowita i nigdy się nie poddaje. - Będzie gryźć ziemię, by osiągnąć sukces. To nie jest tłusty kot KO - cytuje swojego rozmówcę Radio Eska.

Radio Eska poinformowało też, że z wyborczego wyścigu ostatecznie miał się wycofał pochodzący z Krakowa sportowiec i biznesmen Rafał Sonik. Jak sam przyznawał, propozycję startu otrzymał z kręgów zbliżonych do centrali KO, ale gdyby zdecydował się na taki krok, wystartowałby jako kandydat niezależny.

Kto powalczy o władzę w Krakowie? Lista kandydatów

Lista osób ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa robi się coraz dłuższa. Wśród oficjalnych kandydatów pojawiły się nazwiska, które mogą budzić zdziwienie, jak chociażby byłej żony polityka PiS, działaczki i celebrytki Marianny Schreiber. Oprócz niej w wyścigu wystartują także: Były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, popierany przez ugrupowanie Grzegorza Brauna Michał Klimek, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Razem, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Michał Drewnicki z PiS, a także Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski.

Przedterminowe wybory w Krakowie są następstwem odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Mieszkańcy Krakowa nie mieli co do tego wątpliwości i niemal 98 proc. osób biorących udział w referendum opowiedziało się za zmianą władzy w mieście.